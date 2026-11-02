México emite alerta de viaje a Arabia Saudita: pide evitar visitas no necesarias por tensión en Medio Oriente

FOTO DE ARCHIVO: Una gran columna de humo negro se eleva desde la zona de almacenamiento de combustible del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, Arabia Saudí. 19 de septiembre de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Colaborador/Foto de archivo

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México en Arabia Saudita, emitió un aviso en el que recomienda evitar viajes no esenciales al país, incluidos los turísticos y las visitas familiares, ante la tensión persistente en Medio Oriente y el alto nivel de riesgo en la región.

La representación diplomática exhortó a las personas mexicanas que residen en el reino o se encuentran de tránsito a permanecer alertas y extremar precauciones.

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Las recomendaciones de la Embajada

@Embamex_ASA

El documento enumera cuatro indicaciones principales:

Atender las alertas telefónicas que anticipan ataques y refugiarse en un lugar seguro, ya sea en el domicilio o en el trabajo.

No difundir en redes sociales imágenes (videos o fotografías) de incidentes relacionados con el conflicto. La Embajada subraya que hacerlo, “bajo ningún motivo o circunstancia”, es un delito severamente penalizado en ese país.

Seguir las redes sociales de la Embajada para recibir información oficial y actualizada.

Registrar sus datos en el directorio de la representación mediante un código QR incluido en el aviso.

¿Cómo pedir ayuda?

Para emergencias, la Embajada habilita el teléfono +966 55 753 9374. Las consultas y citas para renovar el pasaporte se atienden en cons.arabia_saudita@sre.gob.mx.

El contexto: ataques casi diarios de los hutíes

El aviso se da en un momento de fuerte deterioro de la seguridad en el reino. Según una nota de agencia, Arabia Saudita ha sufrido en octubre ataques casi diarios de los hutíes de Yemen, incluido uno contra el aeropuerto internacional de la capital que fue el más mortífero en el reino en años.

Un reporte de Publimetro sobre ese episodio, del 11 de octubre, indica que el ataque contra el aeropuerto dejó 12 muertos y más de 300 heridos, y que la embajada de Estados Unidos y delegaciones occidentales pidieron evacuar la zona aeroportuaria.

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Los hutíes son un grupo respaldado por Irán. De acuerdo con medios, la situación se agravó desde que se reanudaron los combates con este grupo a mediados de julio.

Una cronología de avisos

El mensaje del 14 de octubre no es el primero. Uno TV reportó que la SRE difundió ese día un aviso a la comunidad mexicana en Arabia Saudita, y el 21 de octubre la Embajada reiteró su recomendación ante nuevos ataques contra instalaciones energéticas y otros objetivos estratégicos.

La reiteración coincidió con una decisión de Washington. El Departamento de Estado ordenó este mes la salida de los empleados no esenciales de su embajada en Riad y de sus consulados, junto con sus familias. Un portavoz explicó que la medida obedece a que los hutíes, apoyados por Irán, se han involucrado cada vez más en hostilidades contra Arabia Saudita.

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Según CNN, el Reino Unido anunció que desplegará aviones de combate para defender al reino, mientras que Egipto prometió “todas las formas de apoyo necesarias y posibles”.

Un conflicto regional que comenzó a inicios de año

La alerta mexicana se inscribe en una crisis más amplia. A principios de marzo, la SRE emitió alertas tras la escalada entre Estados Unidos e Irán. Entonces, la cancillería reiteró el llamado a evitar viajar a Israel, Irán, Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar.

En ese periodo la Embajada en Riad también difundió un registro para mexicanos en Arabia Saudita, Bahréin, Omán y Yemen. Posteriormente, medios reportaron que la dependencia evacuó a mil 55 mexicanos de Medio Oriente.

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La tensión también ha golpeado la presencia diplomática en el reino. Estados Unidos informó que su embajada en Riad sufrió daños graves al inicio de la guerra con Irán y funcionó durante meses con personal mínimo.

Por qué importa la advertencia sobre redes sociales

Entre las indicaciones, la relativa a no compartir imágenes es una de las más contundentes. Medios han reportado que la embajada estadounidense en Riad advirtió que ciudadanos de su país fueron detenidos en el reino por tomar fotografías de recientes incidentes. Esto ilustra el riesgo legal que enfrentan los extranjeros, además del riesgo físico.

¿Qué deben hacer los connacionales?

La SRE insiste en la comunicación directa con las embajadas de la región para obtener información oficial sobre protección consular. En resumen, el mensaje a mexicanos en Arabia Saudita es:

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Evitar viajes no necesarios , incluso por turismo o visita familiar.

Registrarse en el directorio de la Embajada.

Resguardarse al recibir alertas telefónicas.

No difundir imágenes de ataques o incidentes.

Consultar solo fuentes oficiales, como las redes de la Embajada.