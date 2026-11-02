Detienen en Texas a Sergio Arévalo, el estilista de Emma Coronel y María José

Sergio Arévalo, el estilista guatemalteco que maquilló a Emma Coronel para el Fashion Week de Milán y acompañó a María José en su tour por Texas, fue detenido. (Instagram: Sergio Arévalo)

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Sergio Arévalo, el estilista guatemalteco de 48 años que ha maquillado a Thalía, María José y Emma Coronel, fue detenido en Texas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

La noticia se difundió el sábado 31 de octubre de 2026, cuando sus familiares lanzaron una campaña en GoFundMe para cubrir su defensa legal, y generó una ola de apoyo entre las celebridades con las que ha trabajado.

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El último registro público de Arévalo antes de su arresto es una publicación en su cuenta de Instagram —donde acumula 49.6 mil seguidores— del 26 de octubre, en la que aparece trabajando en el tour de la cantante mexicana María José en Texas.

(Instagram: Sergio Arévalo)

Según la periodista de espectáculos Nelssie Carrillo, quien dio a conocer el caso, la detención ocurrió poco después de ese show.

La campaña de recaudación organizada por su familia en GoFundMe precisa que Arévalo contaba con un permiso de trabajo vigente al momento de ser arrestado: “Estamos recaudando fondos para ayudar a cubrir sus gastos legales de inmigración y apoyar los esfuerzos para lograr su liberación”.

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María José fue la primera en pronunciarse públicamente

La cantante María José reaccionó al caso desde su cuenta oficial de Instagram, donde dejó un mensaje en una publicación del estilista: “¡TE AMO CON TODO MI SER! Todo estará bien, con el favor de Dios”.

(Instagram: Sergio Arévalo)

Otras celebridades con las que Arévalo ha colaborado han sido Paulina Rubio, Maribel Guardia, Ana Bárbara y Alicia Villarreal.

Hasta ahora ninguna otra artista se ha manifestado a su favor.

De repartir volantes al Fashion Week de Milán

Sergio Fernando Arévalo nació y creció en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, en la colonia Kennedy, y en el municipio de Villa Nueva. Fue el menor de una familia de 13 hermanos y de niño soñaba con ser abogado. Las condiciones económicas lo llevaron a trabajar desde pequeño: su primer empleo fue repartir volantes para una barbería, donde aprendió a cortar cabello.

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A los 15 años se graduó como estilista y consiguió trabajo en un spa. Poco después emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y para ayudar a su madre. Se estableció en Los Ángeles, California, donde a los 20 años tuvo su primera oportunidad en la industria gracias a un productor de renombre, cuyo nombre no ha trascendido.

Con alrededor de dos décadas de carrera, Arévalo participó detrás de cámaras en los Latin Grammy, los Premios Billboard de la Música Latina, Premio Lo Nuestro y estuvo en seis ediciones del New York Fashion Week, donde trabajó para marcas internacionales.

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Maquilló a Emma Coronel —esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán— para el Fashion Week de Milán.

Su amistad con Emma Coronel

Emma Coronel y su estilista Sergio Fernando Arévalo. (Captura de pantalla)

El vínculo entre Arévalo y Coronel comenzó a finales de 2023, cuando la exreina de belleza le solicitó sus servicios a través de Instagram, según relató el propio estilista a Telemundo. El contacto lo hizo Mariel Colón, abogada de Coronel y de “El Chapo”, tras una presentación musical en Los Ángeles.

Arévalo le realizó a Coronel un cambio de look con la técnica ombré —coloración con degradado de oscuro a claro desde las raíces hasta las puntas— que se volvió viral en redes sociales.

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En una entrevista con Telemundo, el estilista describió así a su clienta: “Emma Coronel es una mujer con mucha tranquilidad. Yo no podía creer que la tenía en la silla. Platicamos, conversamos de muchos temas, de salud, de ejercicio, zapatos, ropa, nada del otro mundo, y se podía ver a una Emma tranquila y en paz”.

En esa misma conversación, Arévalo reveló que Coronel le mencionó a su esposo durante la sesión, aunque sin nombrarlo, y que él le sugirió escribir un libro sobre su experiencia. “Sí mencionó a su esposo, no se mencionó el nombre. Me comentó algo... creo que un día va a hablar y va a comentar todo”, dijo al mismo medio.

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Tras ese trabajo, Coronel lo incorporó como su estilista de cabecera y promovió en sus redes los cepillos que Arévalo vende para financiar una fundación de ayuda a niños en Guatemala.

Por ahora, la familia del estilista aguarda novedades sobre su situación legal y no se ha informado si enfrentará un proceso de deportación.