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Juan Valencia, jugador del Necaxa, rompe en llanto tras fallar una clara ocasión de gol y ser sustituido

El equipo dirigido por Juan Reynoso perdió 1-0 ante Santos y permanece en el penúltimo lugar de la Liga MX

Un futbolista con la camiseta del Club Necaxa sentado en el banquillo con lágrimas en los ojos y el rostro cubierto con la prenda
El futbolista Juan Valencia permanece sentado en el banquillo del Club Necaxa con lágrimas en los ojos durante un partido. (X)
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La Jornada 15 del Apertura 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Juan Valencia, delantero de Necaxa, no pudo contener las lágrimas después de fallar una oportunidad clara de gol ante Santos Laguna y recibir una fuerte llamada de atención de su entrenador, Juan Reynoso, tras ser sustituido.

El colombiano tuvo en sus pies la posibilidad de adelantar a los Rayos, pero su remate terminó estrellándose en la base del poste.

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La acción ocurrió al minuto 19 y marcó una noche complicada para el futbolista, quien permaneció en la cancha hasta el 59, cuando el técnico peruano decidió retirarlo.

Tres tomas consecutivas de una jugada de fútbol dentro del área con jugadores de Santos Laguna y Necaxa cerca de la portería y el balón
El delantero Juan Valencia falla un remate frente a la portería durante el encuentro de la Liga MX entre Santos Laguna y Necaxa. (X)

Juan Reynoso reclama a Juan Valencia tras fallar un gol con Necaxa

El momento más tenso llegó en la banca. Después de ordenar el cambio, Reynoso le recriminó al jugador por la oportunidad desperdiciada. Valencia se cubrió el rostro con su camiseta y rompió en llanto mientras escuchaba las indicaciones del estratega.

La escena llamó la atención de las cámaras y de los aficionados. Uno de los integrantes del cuerpo técnico se acercó al futbolista para brindarle apoyo, mientras el delantero trataba de asimilar la frustración por la jugada.

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Aunque la falla ocurrió en la primera parte, Valencia siguió en el campo durante otros 40 minutos antes de ser sustituido.

Un hombre camina junto al banquillo frente a aficionados en las gradas durante la transmisión de un partido de fútbol
Después de ordenar el cambio, Reynoso le recriminó al jugador por la oportunidad desperdiciada. (X)

Santos Laguna vence a Necaxa con un autogol de Matías Espíndola

El error del atacante no fue la única acción determinante de un partido que terminó con derrota para los Rayos. Santos Laguna se impuso 1-0 en el Estadio TSM, resultado que le permitió sumar en la recta final del torneo.

Durante la primera mitad, Necaxa tuvo opciones para ponerse en ventaja. Del lado de los Guerreros, Tahiel Jiménez también dispuso de una oportunidad, pero su remate se fue por encima del arco visitante.

El único gol llegó al minuto 72, cuando Matías Espíndola desvió el balón hacia su propia portería. La anotación accidental selló el triunfo de Santos, mientras Necaxa se quedó sin respuesta para rescatar el encuentro.

Juan Reynoso respalda a Juan Valencia tras su frustración

Al término del partido, Valencia se acercó a Reynoso para disculparse por lo sucedido. En la conferencia de prensa, el entrenador dejó atrás el reclamo en la banca y respaldó al futbolista, a quien describió como un “muchacho espectacular”.

“Hiciste un gran partido, no tienes nada que lamentarte. Esto es futbol”, expresó el técnico, quien explicó que la sustitución también respondía a la intención de refrescar al equipo.

Necaxa afronta las últimas dos jornadas sin posibilidades de disputar la Liguilla y con la presión de mejorar su posición en la tabla de posiciones.

El club busca evitar terminar entre los tres últimos lugares, que deben pagar multas económicas: 80 millones de pesos para el último puesto, 47 millones para el penúltimo y 33 millones para el antepenúltimo.

La derrota ante Santos dejó a los Rayos con una doble carga: el resultado adverso y la frustración de una oportunidad que pudo cambiar el rumbo del partido.

Para Juan Valencia, la escena de su llanto quedó como uno de los momentos más duros de la jornada; para Reynoso, el desafío ahora es cerrar el torneo con el equipo competitivo y lejos de los últimos lugares.

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