México

Productores de aguacate destruyen hasta 52 toneladas tras detectar plaga en Michoacán

El hallazgo de larvas provocó la retención de cargamentos internacionales y activó los protocolos sanitarios para eliminar el producto sospechoso

El hallazgo de larvas provocó la retención de cargamentos internacionales y activó los protocolos sanitarios para eliminar el producto sospechoso antes de que la infestación alcance otras huertas en la región
El hallazgo de larvas provocó la retención de cargamentos internacionales y activó los protocolos sanitarios para eliminar el producto sospechoso antes de que la infestación alcance otras huertas en la región
Guardar

Autoridades ambientales de Michoacán, corazón de la industria aguacatera y centro mundial de exportación de este producto, confirmaron este domingo la presencia del gorgojo barrenador del hueso del aguacate en grandes volúmenes de fruta que estaba destinada a mercados internacionales.

El hallazgo de las larvas llevó a las autoridades a detener embarques y obligó a los productores a desechar grandes cantidades de aguacate, de acuerdo con información de Reuters.

PUBLICIDAD

Hasta 52 toneladas destruidas en un fin de semana

Productores de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit, estados donde se cultiva aguacate, destruyeron hasta 52 toneladas de la fruta durante el fin de semana, según medios locales citados por la agencia.

La destrucción contó con el respaldo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el organismo sanitario del país.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a productores vaciando camiones cargados de aguacate y arrojando cajas a fosas donde la fruta es quemada y enterrada, como exigen los protocolos de eliminación de plagas.

“Evitar que los cultivos sean plagados”

Los agricultores de cuatro entidades desecharon fruta durante el fin de semana con respaldo de SENASICA, mientras las revisiones continúan sin una estimación oficial sobre las pérdidas económicas del sector. REUTERS/Stringer
Los agricultores de cuatro entidades desecharon fruta durante el fin de semana con respaldo de SENASICA, mientras las revisiones continúan sin una estimación oficial sobre las pérdidas económicas del sector. REUTERS/Stringer

El secretario de Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez, confirmó la presencia de la plaga en declaraciones a Reuters.

De acuerdo con el funcionario, los productores buscan prevenir que sus huertas resulten afectadas. Méndez aseguró que los aguacates que se presume están contaminados con el gorgojo no han sido introducidos al mercado.

PUBLICIDAD

¿Qué es el gorgojo y por qué preocupa?

Según la información publicada, el insecto perfora las ramas y los troncos de los árboles de aguacate, así como la semilla dentro del fruto, lo que daña la producción.

Además, puede propagarse de manera muy agresiva dentro de una huerta y devastar los cultivos si no se atiende a tiempo. Esa capacidad de dispersión explica la rapidez con la que se aplicaron los protocolos de eliminación.

Los puntos clave del caso son:

  • La plaga fue detectada en volúmenes importantes de aguacate para exportación.
  • Los embarques fueron retenidos por las autoridades.
  • El material afectado se quema y entierra conforme a los protocolos sanitarios.
  • La fruta sospechosa no llegó al mercado, según el gobierno estatal.

Sin estimación de pérdidas

La ausencia de cifras oficiales sobre el impacto económico del hallazgo del gorgojo en Michoacán contrasta con la urgencia de los protocolos aplicados y con la dimensión estratégica del sector para las exportaciones nacionales. REUTERS/Stringer
La ausencia de cifras oficiales sobre el impacto económico del hallazgo del gorgojo en Michoacán contrasta con la urgencia de los protocolos aplicados y con la dimensión estratégica del sector para las exportaciones nacionales. REUTERS/Stringer

Las autoridades locales no han proporcionado una estimación del impacto económico derivado de la pérdida de producto. Tampoco se ha detallado públicamente cuántos embarques fueron retenidos ni cuál era su destino específico.

Hasta el momento, la cifra de 52 toneladas proviene de medios locales y se presenta como un máximo, por lo que podría variar conforme avancen las revisiones.

México, líder mundial en aguacate

Agricultores preparan aguacates para desecharlos luego de que las autoridades ambientales del estado mexicano de Michoacán confirmaran la presencia del gorgojo de la semilla del aguacate entre grandes volúmenes de aguacates destinados a la exportación internacional, en San Ángel Zurumbucapio, México, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer
Agricultores preparan aguacates para desecharlos luego de que las autoridades ambientales del estado mexicano de Michoacán confirmaran la presencia del gorgojo de la semilla del aguacate entre grandes volúmenes de aguacates destinados a la exportación internacional, en San Ángel Zurumbucapio, México, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer

El episodio ocurre en un sector de gran peso para el país. México es el mayor productor y exportador de aguacate del mundo, y Michoacán es el principal estado productor de la fruta, además de un proveedor vital para el mercado de Estados Unidos.

Por esa razón, cualquier hallazgo fitosanitario en la región tiene implicaciones para la cadena de suministro y para la confianza de los compradores internacionales. Los protocolos de destrucción buscan precisamente contener el riesgo antes de que la plaga se extienda a otras huertas.

Lo que sigue

Aún no se han informado medidas adicionales ni plazos para reanudar los envíos retenidos. Tampoco se ha precisado si habrá una revisión más amplia de las huertas de los cuatro estados involucrados.

Se espera que SENASICA y las autoridades estatales den a conocer mayores detalles sobre el alcance de la plaga, el volumen total afectado y las acciones de contención.

Temas Relacionados

aguacatePlagaMichoacánPlagasMéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 2 de noviembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 2 de noviembre de 2026

Euro hoy en México: cotización de apertura del 2 de noviembre

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de apertura del 2 de noviembre

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: abogado de César Jáuregui justifica versiones contradictorias sobre agentes de EEUU

En entrevista con Infobae México, el abogado Héctor Villasana defendió las declaraciones de su cliente y las comparó con el decomiso de hidrocarburo en Guanajuato que después fue objeto de aclaraciones oficiales

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: abogado de César Jáuregui justifica versiones contradictorias sobre agentes de EEUU

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 2 de noviembre

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 2 de noviembre

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 2 de noviembre

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 2 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balean en Uruapan al escolta de la síndica municipal: el ataque ocurre un año después del asesinato de Carlos Manzo

Balean en Uruapan al escolta de la síndica municipal: el ataque ocurre un año después del asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: abogado de César Jáuregui justifica versiones contradictorias sobre agentes de EEUU

“Pudo haber omisiones, pero de ninguna manera traición a la patria”: afirma defensa de César Jáuregui sobre agentes de EEUU en Chihuahua

'La caída de El Mayo' en Netflix: qué revela la docuserie sobre el papel de EEUU en la detención de Ismael Zambada

Abogado de “El Mayo” Zambada advirtió al capo los planes de Los Chapitos para eliminarlo: “Querían deshacerse de él”

ENTRETENIMIENTO

“No se solucionó”: José Eduardo Derbez destapa la crisis que terminó con su relación con Paola Dalay

“No se solucionó”: José Eduardo Derbez destapa la crisis que terminó con su relación con Paola Dalay

Belinda y Christian Nodal en Halloween: los internautas revivieron los disfraces del “Nodeliween”

¿La santería detrás de su éxito? Karely Ruiz responde a las acusaciones sobre su fortuna

Romina Marcos arremete contra Azalia Ojeda por criticar a Niurka en La Granja VIP 2026

Detienen en Texas a Sergio Arévalo, el estilista de Emma Coronel y María José

DEPORTES

México avanza a semifinales de Beisbol 5 y queda a un triunfo de asegurar su primera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud

México avanza a semifinales de Beisbol 5 y queda a un triunfo de asegurar su primera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Así quedó la tabla de posiciones en la F1 tras el campeonato de Kimi Antonelli en el Gran Premio de México

Juan Valencia, jugador del Necaxa, rompe en llanto tras fallar una clara ocasión de gol y ser sustituido

De meme a marca registrada: Checo Pérez obtiene del IMPI el título de “El Viejo Sabroso”

Los equipos que ya tienen un lugar en la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX