Euro hoy en México: cotización de apertura del 2 de noviembre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,99 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,52% con respecto al precio de cierre anterior de 21,1 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso de 0,05%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 0,11%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, registrando una caída por primera vez en un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 13,48%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 6,38%, lo que indica una situación de inestabilidad en el mercado.