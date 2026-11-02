Euro hoy en México: cotización de apertura del 2 de noviembre

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,99 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,52% con respecto al precio de cierre anterior de 21,1 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso de 0,05%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 0,11%.
PUBLICIDAD
En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, registrando una caída por primera vez en un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 13,48%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 6,38%, lo que indica una situación de inestabilidad en el mercado.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 2 de noviembre de 2026
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país
Productores de aguacate destruyen hasta 52 toneladas tras detectar plaga en Michoacán
El hallazgo de larvas provocó la retención de cargamentos internacionales y activó los protocolos sanitarios para eliminar el producto sospechoso
EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: abogado de César Jáuregui justifica versiones contradictorias sobre agentes de EEUU
En entrevista con Infobae México, el abogado Héctor Villasana defendió las declaraciones de su cliente y las comparó con el decomiso de hidrocarburo en Guanajuato que después fue objeto de aclaraciones oficiales
Dólar hoy en México: cotización de apertura del 2 de noviembre
La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior
Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 2 de noviembre
La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México
MÁS NOTICIAS