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De meme a marca registrada: Checo Pérez obtiene del IMPI el título de “El Viejo Sabroso”

El anuncio llegó durante el Gran Premio de México 2026

Checo alimentó la disconformidad de los pilotos ante la Sprint en Mónaco. REUTERS/Ramil Sitdikov
Checo alimentó la disconformidad de los pilotos ante la Sprint en Mónaco. REUTERS/Ramil Sitdikov
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Sergio “Checo” Pérez convirtió uno de los apodos más populares entre sus seguidores en un activo comercial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó que entregó al piloto mexicano el título de registro de la marca EVS El Viejo Sabroso, con lo que queda protegida legalmente esta identidad vinculada con el corredor de Fórmula 1.

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El anuncio llegó durante el Gran Premio de México 2026, el regreso de Pérez al Autódromo Hermanos Rodríguez después de la pausa que hizo en su carrera durante 2025.

“Con estas acciones, impulsamos una cultura de protección de la propiedad industrial y brindamos certeza jurídica a quienes emprenden, construyen marcas y llevan el talento mexicano más allá de nuestras fronteras”, señaló el IMPI en sus redes sociales.

Dos hombres de pie sostienen un cuadro con un documento oficial detrás de varias latas de bebida dispuestas sobre una mesa
El piloto Sergio Pérez y un representante institucional sostienen el certificado de registro de marca emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (Instagram: Checo Pérez)

¿Por qué le dicen “El Viejo Sabroso” a Checo Pérez?

El sobrenombre surgió de un meme que comenzó a circular entre los aficionados de la Fórmula 1 en 2021. Su popularidad se relaciona con un video promocional que la categoría publicó para presentar a los pilotos de aquella temporada.

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En una de las tomas, Pérez aparecía de pie y de espaldas, con el rostro girado hacia la cámara. Los usuarios modificaron la imagen y sustituyeron la parte inferior de su cuerpo por la de una persona con jeans ajustados y un trasero prominente. La edición se viralizó y quedó asociada con la frase “Viejo Sabroso”.

Aunque no se conoce con certeza quién publicó primero el meme, la expresión terminó convertida en una referencia habitual entre los seguidores del piloto.

El apodo también coincide con una frase popular entre los fanáticos de Dragon Ball Z. En el doblaje al español de la serie, el Maestro Roshi utiliza la expresión: “Eres un viejo sabroso”. La coincidencia contribuyó a que el sobrenombre tuviera mayor difusión entre los usuarios de redes sociales.

Lata verde y negra sostenida frente a un certificado enmarcado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre una mesa
El anuncio llegó durante el Gran Premio de México 2026, el regreso de Pérez al Autódromo Hermanos Rodríguez después de la pausa que hizo en su carrera durante 2025. (Instagram: Sergio Pérez)

IMPI entrega registro de marca a Checo Pérez y refuerza operativo contra la piratería

La entrega del título coincidió con las acciones del IMPI para combatir la comercialización de productos apócrifos durante el Gran Premio de México.

El 30 de octubre, el organismo coordinó un operativo de prevención y retiro de mercancía en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Auxiliar de la alcaldía Iztacalco.

El instituto también informó sobre la Operación Limpieza en dos establecimientos de la Ciudad de México, donde fueron asegurados 8 mil 254 artículos que presuntamente vulneran derechos de propiedad industrial, con un valor estimado de 728 mil 935 pesos.

En China Mega Shop Tacuba, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, se decomisaron 3 mil 803 piezas valuadas en 345 mil 705 pesos. En China Mega Shop Tezontle, en Iztapalapa, fueron asegurados otros 4 mil 451 productos, con un valor aproximado de 383 mil 230 pesos.

La mercancía incluía ropa deportiva, juguetes, termos, lentes, calcetines, gorras, mochilas, llaveros, perfumes, artículos de papelería y peluches.

Con el registro de EVS El Viejo Sabroso, el apodo que nació de una edición viral deja de ser únicamente una broma recurrente entre los aficionados y adquiere reconocimiento como marca. Checo Pérez suma así una identidad comercial propia justo en el fin de semana de su regreso a casa con Cadillac.

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