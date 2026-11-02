'La caída de El Mayo' en Netflix: qué revela la docuserie sobre el papel de EEUU en la detención de Ismael Zambada

Qué se sabe del papel de EEUU en la captura de El Mayo Zambada. (Anayeli Tapia/Infobae)

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El 25 de julio de 2024, un avión privado aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, en el condado de Doña Ana, Nuevo México, con dos pasajeros a bordo: Ismael Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa conocido como “El Mayo”, y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

Lo que ocurrió antes, durante y después de ese vuelo es el centro de uno de los debates más tensos entre México y Estados Unidos. La docuserie La caída de El Mayo, disponible desde el pasado 29 de octubre de 2026 en Netflix, recoge por primera vez en pantalla los testimonios de varios de los protagonistas y testigos de ese operativo.

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La producción, dirigida por Darren Foster y Miguel Fernández Flores, reúne evidencia, versiones y contradicciones que permiten reconstruir, con más detalle que nunca, qué pasó ese día en el aeropuerto y qué conversaciones precedieron al vuelo.

(Netflix)

Desde el 25 de julio de 2024, el gobierno mexicano ha exigido respuestas sobre qué sabían las autoridades de Estados Unidos antes de que ese avión aterrizara en suelo estadounidense.

“Sorprendió a absolutamente todos”

Eric Balliet, agente retirado de Homeland Security Investigations (HSI) con casi 25 años de carrera y pieza central en la captura de El Chapo en 2014, es uno de los testimonios más directos de la docuserie sobre lo que sabían —o no sabían— las autoridades estadounidenses.

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La docuserie documenta que Guzmán López llevaba tiempo en comunicación telefónica con un agente de HSI —distinto a Balliet— para negociar su propia entrega y ayudar a su hermano Ovidio Guzmán.

Joaquín Guzmán López, una de las imágenes inéditas de su detención, reveladas en la docuserie "La caída de El Mayo". (Netflix)

“Sé como un hecho que Joaquín y un agente de HSI estaban en comunicación telefónica sobre su entrega”. Las fichas que el hijo de El Chapo tenía para ofrecer eran, según Balliet, limitadas: quería que cualquier cosa que hiciera para cooperar con el gobierno también beneficiara a su hermano Ovidio, quien ya estaba preso en Chicago.

Balliet narra que, el día de la captura de El Mayo, alguien le avisó que Joaquín Guzmán López “venía” trayendo “una sorpresa” o algo para “empezar con el pie derecho”.

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Él asumió que sería información útil: tal vez documentos financieros o la ubicación de un cargamento. “Pensé que iba a ser información. Me quedé en shock”, dice en la docuserie.

Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, capturados el 25 de julio de 2025. (REUTERS)

Lo que nadie esperaba, según Balliet, era que “El Mayo” Zambada fuera el pasajero: “A mi conocimiento, no había nadie en las fuerzas del orden federales que supiera que Zambada estaba siendo engañado para subir a un avión o que las fuerzas del orden de Estados Unidos estuvieran involucradas en absoluto. Una vez que el avión estaba en el aire, las fuerzas del orden de Estados Unidos se dieron cuenta de que él estaba ahí. Y entonces fue como: ‘Oh, Dios mío, tenemos que movernos rápido’. Sorprendió a todos con los que he hablado, absolutamente a todos, que estuviera en ese avión ese día”.

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Lo que vio el gerente del aeropuerto de Santa Teresa

Bill Provance, gerente del aeropuerto del condado de Doña Ana, ofrece en la docuserie uno de los testimonios más detallados sobre la llegada del avión.

Provance estaba en su oficina mirando por la ventana cuando vio pasar un vehículo de aduanas, luego otro, luego otro más. “Entonces empezaron a llegar todo tipo de vehículos”, relata en la docuserie. Llegó a contar 17 vehículos antes de que el avión tocara tierra, y que las unidades “fueron llegando de a poco”, unos 30 minutos antes del aterrizaje.

Las imágenes fueron dadas a conocer por el fotógrafo Omar Ornelas en su cuenta de X. Foto: X/@fotornelas

Salió y habló con uno de los agentes presentes, quien le dijo que venía un “VIP”. Eso fue todo lo que le informaron.

Cuando el avión aterrizó, Provance caminó hacia la zona de acceso. Ahí identificó a agentes del FBI, la DEA, Border Patrol y Aduanas, todos vestidos de traje.

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Del avión vio bajar a dos personas. La primera saludó de mano y entró caminando; la segunda saludó también, pero de inmediato le colocaron las manos atrás con esposas. Ambas fueron conducidas al edificio de aduanas del aeropuerto. “Bajó, saludó de mano, y luego hizo así”, relató Provance en la docuserie, describiendo con un gesto cómo El Mayo Zambada hizo las manos hacia atrás para ser esposado. “Eso fue todo”.

Una rama en una de las alas de la aeronave que llevó a El Mayo Zambada al aeropuerto de Doña Ana, junto a Joaquín Guzmán López. (Netflix)

Para Jody Young, subgerente del mismo aeropuerto, lo que más llamó su atención fue el estado físico del avión. Las hélices tenían marcas visibles en ambos lados, del tipo que dejan los despegues y aterrizajes en pistas de tierra o terreno irregular. Una rama asomaba de una de las alas.

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Por otro lado, el testimonio del fotógrafo Omar Ornelas narra que entre los objetos que logró fotografiar dentro de la aeronave había una máscara de oxígeno, botanas mexicanas y una bolsa de OXO de la que sobresalían unas bridas de plástico: “Me pregunté para qué necesitarías bridas. Cuando después llegó la declaración de que supuestamente había sido secuestrado, la importancia de ver esa brida dentro de la bolsa fue simplemente extraordinaria”.

La versión de Zambada y la muerte de Melesio Cuén

Desde el primer día circularon versiones encontradas sobre si Zambada García había llegado a Estados Unidos voluntariamente o no. Frank Pérez, su abogado, visitó al capo en el edificio de la DEA poco después de su detención y lo encontró con una pierna lesionada, el hombro lastimado y en estado de shock.

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Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado el mismo día de la detención de El Mayo Zambada. (Anayeli Tapia/Infobae)

“Le resultaba difícil superar que había sido traicionado. Pasamos la mayor parte del tiempo hablando sobre lo que había sucedido. Repetía la historia una y otra y otra vez”, dijo Pérez en la docuserie.

Según el relato que Zambada le hizo a su abogado, Joaquín Guzmán López lo esposó con bridas al asiento del avión en la pista de aterrizaje. A bordo iban solo Guzmán López y el piloto, identificado como “Jando”, piloto personal de Iván Guzmán.

Zambada creyó que lo iban a arrojar del avión, pero Joaquín le dijo: “No, voy a llevarte a Estados Unidos. Voy a conseguir un buen trato. Voy a recibir tres años y tú vas a ir a la cárcel igual que mi padre”.

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Pérez también reveló que Zambada quiso emitir una declaración pública porque circulaban versiones de que se había entregado voluntariamente y estaba cooperando con el gobierno: “El Mayo quería aclarar las cosas. Me dijo: ‘Necesito que les digas lo que realmente pasó’”.

En esa declaración, Zambada García vinculó su secuestro con el asesinato del político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido la misma noche del 25 de julio: “Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron. Creo que es importante que sepan la verdad”. Las autoridades de Sinaloa habían atribuido la muerte de Cuén a un tiroteo en una gasolinera perpetrado por dos hombres en motocicleta.

El avión en el museo del FBI y la pregunta que queda sin respuesta

Un avión Beechcraft King Air, utilizado en julio de 2024 para transportar a Estados Unidos a los líderes del cártel Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del notorio narcotraficante "El Chapo" Guzmán, se exhibe junto con fotografías de la operación que condujo a su captura en el Museo del Aire War Eagles, donde el avión se encuentra cedido en préstamo por el FBI, en Santa Teresa, Nuevo México, Estados Unidos, el 9 de julio de 2026. REUTERS/Paul Ratje

Meses después de la detención, el avión utilizado en el operativo fue puesto en exhibición en un museo del FBI, con los objetos del vuelo incluidos, entre ellos las botanas mexicanas y la bolsa de OXO. La decisión desató una controversia diplomática: el gobierno mexicano y funcionarios de justicia cuestionaron públicamente si el avión simbolizaba una operación ilegal del gobierno de Estados Unidos en territorio mexicano.

En la docuserie se retoman las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum: “Está expuesto en donde el FBI se atribuye este operativo. La primera pregunta es: ¿quién miente? ¿Quién mintió?”

Joaquín Guzmán López se declaró culpable ante una corte de Chicago y admitió haber premeditado el secuestro, incluyendo haber dado a Zambada una bebida sedante durante el vuelo. Como parte de su acuerdo con la fiscalía, al menos 17 familiares de los hermanos Guzmán López ingresaron a Estados Unidos.

Zambada García se declaró culpable de narcotráfico ante una corte de Nueva York en octubre de 2026 y fue condenado a cadena perpetua. En su declaración ante el juez, reconoció haber transportado al menos un millón y medio de kilogramos de cocaína desde 1980 hasta 2024, y admitió haber pagado sobornos a policías, militares y políticos mexicanos durante décadas para operar libremente. Dijo no hablar en nombre de nadie más: “La información que tiene el Mayo Zambada se queda con el Mayo Zambada”, confirmó su abogado Pérez.

Mientras tanto, Joaquín Guzmán López, quien se ha declarado culpable, aún espera su sentencia.