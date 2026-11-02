Romina Marcos arremete contra Azalia Ojeda por criticar a Niurka en La Granja VIP 2026

La cantante asistió como invitada a la más reciente gala del reality y se enfrentó a la exgranjera Azalia Ojeda. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Guardar

Romina Marcos una vez más asistió como invitada al foro de La Granja VIP 2026 y en esta ocasión volvió a defender a su madre Niurka de los señalamientos de panelistas, conductores y de Azalia Ojeda, séptima eliminada del reality, quien acusó a la vedette de no respetar las reglas del juego.

La exgranjera del equipo de “La Resistencia” no tardó en lanzar sus críticas durante un debate en el foro. “Yo te voy a decir algo. Tu mamá no sigue las reglas. No le importa respetar las reglas del juego”, le dijo Ojeda directamente a Romina frente a conductores y público. La hija de Niurka no cedió ni un milímetro.

PUBLICIDAD

Romina arremetió contra “La Resistencia” con fuertes declaraciones

El intercambio escaló cuando Azalia intentó defender a su equipo argumentando disciplina colectiva: “A nosotros si nos dicen: «Hay que bailar», bailamos”. Romina respondió con ironía: “Se la pasaron tragándose todo lo que se encontraban. No jugaron el juego del poder”.

La salida de Montero reduce aún más al grupo conocido como Los Disfuncionales dentro de la casa-granja.(Captura de pantalla YouTube La Granja Vip)

Cuando “La Negra” replicó que precisamente para eso es el juego, Romina usó el argumento en su contra: “Entonces te digo lo mismo, Azalia. Para eso es el juego, para hacer lo que quieran”. Acto seguido, apuntó contra el equipo rival por recibir información del exterior a través de visitas en vivo, calificándolo de trampa.

“Eso es trampa porque les están dando información de afuera”, insistió Romina, quien pidió a La Resistencia ser congruente con la estrategia que tanto defiende en cámara.

PUBLICIDAD

La defensa de la hija de Niurka Marcos no se limitó al intercambio con Ojeda. La cantante cuestionó que los señalamientos siempre apunten a su madre mientras se ignoran las conductas del resto de los participantes.

“Yo sí siento que como que se les olvida todo lo que ellos hacen y nada más ven lo que hace el otro. Entonces, esa es la congruencia que yo veo que mi mamá sí tiene”, afirmó. Puso como ejemplo que Niurka fue la única en señalar públicamente que el participante Mono no le había dado un empujón a Kevin sin que mediara ningún castigo.

PUBLICIDAD

Una de las conductoras del programa respaldó parcialmente el argumento al recordar una conversación reciente en la que Niurka le reconoció a Mane y a Kunno sus reservas sobre el comportamiento de “Bicolor”.

“Sáquense las dinámicas de la boca, invéntense otra”

El único punto débil que Romina concedió fue la negativa de su madre a participar en ciertas dinámicas del reality. Sin embargo, lo contextualizó de inmediato: “Lo único que pueden argumentar de mi mamá, que ya todos me lo están diciendo ahorita, es que no hace las dinámicas. ¿Y qué más?”.

Romina Marcos no dejó pasar los ataques de Azalia contra su mamá en la última gala y le recordó a La Resistencia que recibir información del exterior también es trampa. (Captura de pantalla YouTube TikTok)

La cantante enumeró los rubros en los que, según ella, Niurka ha destacado por encima del resto: “La mejor peona, la mejor limpiando la cocina, la mejor cara a cara, la mejor gallito”. Con eso en mente, cerró con una frase directa dirigida a quienes critican a su madre: “Ya sáquense las dinámicas de la boca, invéntense otra, porque la neta de ahí en fuera es lo único que ha hecho mal”, estalló.

PUBLICIDAD

Romina Marcos también cuestionó que la producción no haya aplicado sanciones uniformes. “Hasta que no haya algo directo, va a seguir pasando”, advirtió, refiriéndose a los episodios de incumplimiento de reglas que, según ella, involucran a otros participantes y no generan ninguna consecuencia.

La gala dejó en claro que la permanencia de Niurka Marcos en La Granja VIP seguirá siendo uno de los temas más debatidos del reality, con o sin su hija en el foro.

Cabe recordar que al inicio de la semana, Niurka quedó nominada tras perder un duelo frente a Ivonne Montero, sanción que se suma a la polémica que su hija, Romina Marcos, generó días antes al acusar a la producción del reality de presunto favoritismo hacia el grupo conocido como “La Resistencia”.

PUBLICIDAD

Romina hizo el reclamo como invitada en la gala en vivo del miércoles 28 de octubre. Su intervención terminó de forma abrupta cuando Adal Ramones tomó la palabra, lo que llevó a seguidores del programa a señalar en redes sociales que la joven había sido silenciada por exhibir a la producción.

“Es una cadenita que empezó cuando La Resistencia se puso de acuerdo para perder un juego de poder y no hubo consecuencias”, afirmó.