El desafío de la inteligencia artificial en salud: pasar de la adopción a los resultados

La plataforma de Nexup integra historia clínica electrónica, turnos, recetas y facturación para facilitar la gestión de instituciones sanitarias (Nexup)

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Las herramientas de inteligencia artificial permiten hoy armar una plataforma en cuestión de semanas, y el sector sanitario no escapa a esa tendencia: cada mes surgen nuevas soluciones que prometen ordenar historias clínicas, turnos o facturación con apenas unos clics.

Sin embargo, la velocidad tiene su contracara. Así lo advierte Ivan Isaack, CEO y cofundador de Nexup, una healthtech argentina que trabaja con más de 500 instituciones, entre residencias geriátricas, centros de salud mental y de neurorrehabilitación. “Hoy hay una masividad de plataformas que se arman muy rápido con inteligencia artificial y que, al corto plazo, quedan flojas de papeles”, sostiene.

Para el ejecutivo, la dificultad no radica en sumar la tecnología: el verdadero reto es darle un propósito. “Muchos adoptan la IA, pero después no saben qué hacer con ella. La incorporan porque está de moda, no porque resuelva un problema concreto”, afirma.

Integrar, no solo adoptar

En la visión de Isaack, la clave está en el para qué. “La inteligencia artificial no es un botón que se agrega al final. Si no está integrada a los procesos, termina siendo un adorno”, explica. Por esa razón, la compañía eligió el camino inverso: primero comprender la operación de cada cliente y luego aplicar la tecnología donde aporta valor.

Esa lógica comienza puertas adentro. Según cuenta el CEO, todas las áreas de la empresa (desarrollo, implementación, soporte y administración) recurren a la IA a diario, ya que la tratan como un integrante adicional del equipo. “Eso nos permite trabajar mejor y más rápido, y también nos obliga a conocerla de verdad antes de ponerla en manos de un cliente”, destaca.

Del uso interno al producto

El otro frente es la plataforma, que reúne historia clínica electrónica, receta homologada, turnos, internaciones, finanzas y facturación. Allí, la inteligencia artificial se aplica para acelerar tareas que antes resultaban lentas y costosas, y el ejemplo más claro es la digitalización.

Iván Isaack, CEO de Nexup, destaca el valor de la tecnología para agilizar la gestión sanitaria y reducir los tiempos de digitalización de historias clínicas (Nexup)

Migrar las carpetas de papel a un sistema electrónico le llevaba a una institución entre seis meses y un año; hoy, con herramientas inteligentes integradas, ese proceso se completa en un plazo de dos a cuatro semanas. Isaack resume así el objetivo de la compañía: “Eso es lo que buscamos: que la IA se traduzca en soluciones concretas y en tiempos más cortos para quien la usa”.

Datos sensibles, bases sólidas

No obstante, el apuro por subirse a la ola implica un riesgo particular en este ámbito, ya que la información médica figura entre la más delicada que existe. “No es lo mismo usar una herramienta gratuita para escribir un mail que cargar ahí la historia clínica de un paciente”, advierte el CEO. A su vez, subraya que ese tipo de registros exige seguridad, encriptación y cumplimiento de la ley de protección de datos personales: “Eso no se improvisa”.

En ese sentido, Nexup está inscripta en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (RENaPDiS) y opera con estándares internacionales de interoperabilidad como HL7 FHIR y SNOMED CT. Según Isaack, esa base marca la diferencia entre una solución que perdura y otra que se cae.

Así, la mirada del ejecutivo deja una advertencia clara para el sector: la inteligencia artificial no garantiza por sí sola el éxito de una plataforma. Lo que define su permanencia es el conocimiento del rubro, un equipo capaz de aprovecharla y un producto orientado a resolver problemas reales.