Colombia

Salud mental en adolescentes, 1 de cada 7 vive con algún trastorno: esto dice experta en psicología sobre esta problemática

Las cifras disponibles indican que 4,8% tuvo ideas suicidas en los últimos 30 días, mientras que el 21% de los estudiantes de 15 años sufrió acoso escolar de forma reiterada

Psicóloga Jennifer Avellaneda habló con Infobae Colombia sobre la salud mental - crédito Visuales IA - Suministrada a Infobae Colombia
Psicóloga Jennifer Avellaneda habló con Infobae Colombia sobre la salud mental - crédito Visuales IA - Suministrada a Infobae Colombia
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La salud mental de los adolescentes exige una respuesta preventiva en Colombia, donde el 10,4% de las personas entre 12 y 17 años presenta señales de posibles trastornos emocionales. La proporción asciende al 12,8% entre las mujeres, según cifras citadas en el país.

El problema incluye señales de alarma que requieren acompañamiento. Durante los últimos 30 días, el 4,8% de los adolescentes manifestó ideas suicidas y el 2,9% informó conductas de autolesión.

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El acoso escolar agrava los indicadores emocionales

El ámbito educativo aparece como un factor asociado al malestar. En 2025, el 21% de los estudiantes de 15 años afirmó haber padecido acoso varias veces al mes o con mayor frecuencia. Entre quienes perciben discriminación en el colegio, la incidencia de probables trastornos emocionales alcanza el 20%.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años vive con un trastorno mental. Además, advierte que la mitad de las afecciones que se manifiestan durante la adultez comienzan antes de los 18 años.

Una joven acostada en la cama en una habitación oscura mira su teléfono móvil cuya pantalla ilumina su rostro.
Colombia alerta por el impacto de los trastornos emocionales en adolescentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Unicef calculó que cerca de 166 millones de adolescentes convivían con trastornos mentales en 2019. Ansiedad y depresión figuran entre las condiciones más frecuentes.

Especialistas recomiendan escuchar sin juzgar, validar las emociones y facilitar la atención profesional ante el aislamiento persistente, los cambios de ánimo o las dificultades para realizar actividades cotidianas.

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La detección temprana, la escucha familiar y el acceso oportuno a la atención profesional pueden evitar que el malestar emocional de los adolescentes escale a una crisis, afirmó Jennifer Avellaneda, psicóloga especialista en salud ocupacional, en una entrevista con Infobae Colombia.

La profesional señaló que los jóvenes atraviesan una etapa marcada por transformaciones físicas, hormonales, cognitivas y sociales. A esos cambios se suman exigencias académicas, conflictos en el hogar, acoso escolar, discriminación y presión por pertenecer a determinados grupos.

“Un adolescente no se va a superar por sí solo”, sostuvo Avellaneda. Por esa razón, pidió a padres, docentes y amigos que presten atención al contexto de cada joven, escuchen sin prejuicios y ofrezcan acompañamiento. “En algunos casos es importante buscar ayuda profesional”, agregó.

Aislamiento, irritabilidad y tristeza, las señales que no deben ignorarse en los jóvenes - crédito Visuales IA
Aislamiento, irritabilidad y tristeza, las señales que no deben ignorarse en los jóvenes - crédito Visuales IA

La psicóloga explicó que la pandemia alteró experiencias que resultan relevantes durante ese período de la vida. El aislamiento redujo el contacto presencial con pares, la práctica de deportes, las salidas y la participación en otros espacios que permiten desarrollar habilidades sociales.

Según Avellaneda, la educación virtual, las pérdidas familiares y las dificultades económicas también afectaron a numerosos hogares. Aun así, aclaró que las consecuencias no fueron idénticas para todos. Algunos adolescentes encontraron espacios de descanso o reforzaron su cercanía con la familia.

Los cambios persistentes requieren atención de padres y cuidadores

Para la especialista, las variaciones abruptas en el comportamiento deben ser una señal de alerta. Entre ellas mencionó el aislamiento, la irritabilidad frecuente, la tristeza sostenida, los trastornos del sueño, la pérdida de apetito, el deterioro académico y la falta de interés por actividades que antes generaban entusiasmo.

“Identificar una señal de alerta no significa diagnosticar”, aclaró Avellaneda. El papel del entorno, indicó, consiste en observar, conversar y solicitar orientación cuando el cambio afecta la rutina diaria, los vínculos o el desempeño escolar.

La escucha familiar y la atención profesional, claves para prevenir crisis emocionales en adolescentes - crédito Visuales IA
La escucha familiar y la atención profesional, claves para prevenir crisis emocionales en adolescentes - crédito Visuales IA

La profesional pidió especial atención ante expresiones como “ya no quiero vivir”, “soy una carga” o “la vida no tiene sentido”. “No debemos esperar a que los síntomas aumenten, sino actuar”, dijo. Frente a una posible conducta autolesiva o una idea suicida, recomendó no dejar solo al adolescente y acudir a servicios de urgencias si existe peligro inmediato.

También cuestionó frases que minimizan el sufrimiento, como “tienes todo para ser feliz” o “solo quieres llamar la atención”. En su lugar, propuso abrir una conversación desde la preocupación: “He notado que estás diferente. Puedes contar conmigo. No te voy a juzgar”.

Las redes sociales pueden intensificar la comparación y la ansiedad

Las plataformas digitales no son negativas por sí mismas, planteó la entrevistada, ya que favorecen la comunicación, la creatividad y la formación de comunidades. El problema aparece cuando un joven mide su valor a partir de seguidores, reacciones o comentarios.

Ilustración de un trastorno mental. (foto: Código Público)
Cómo acompañar a los adolescentes ante la ansiedad, el acoso y la presión de las redes sociales - crédito Código Público

“Un adolescente puede comenzar a comparar su cuerpo, su apariencia y sus logros”, explicó. Esa dinámica puede afectar la autoestima y aumentar la ansiedad, sobre todo cuando se idealizan imágenes o estilos de vida que no reflejan la realidad.

Avellaneda propuso que las familias establezcan acuerdos sobre horarios, privacidad, publicaciones y contacto con desconocidos. El objetivo, precisó, no debería ser vigilar de forma permanente, sino construir confianza.

También recomendó promover actividad física, descanso adecuado, alimentación equilibrada, recreación, contacto con la naturaleza y espacios para actividades como escribir, pintar o practicar deportes.

Por último, para la psicóloga, los colegios deben fortalecer protocolos contra el acoso, capacitar a docentes y ofrecer herramientas de educación emocional y proyecto de vida.

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