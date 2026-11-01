Tacos dorados de pollo: receta mexicana fácil y crujiente para consentir a la familia este fin de semana

Los tacos dorados de pollo son una preparación tradicional de la cocina mexicana que consiste en freír tortillas rellenas de pollo deshebrado hasta que queden crujientes.
Se trata de una forma práctica de aprovechar pollo cocido y transformarlo en un platillo distinto.
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Esta técnica es común en mercados y fondas de México, donde el relleno se guisa con cebolla y tomate antes de envolverlo en la tortilla. El resultado se sirve típicamente con crema, queso fresco y salsa, ideal para este fin de semana.
Receta de tacos dorados de pollo
Los tacos dorados de pollo son tortillas de maíz rellenas de pollo deshebrado guisado con cebolla y tomate, enrolladas y fritas en aceite caliente hasta dorar.
La técnica clave está en sellar bien el taco antes de freírlo, para que no se abra ni absorba exceso de grasa.
El relleno se cocina primero para concentrar el sabor, y después se envuelve en la tortilla antes de pasar por el aceite. El resultado es un exterior crujiente que contrasta con un relleno jugoso.
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Tiempo de preparación
El tiempo total es de 35 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 15 minutos (incluye guisado del relleno y fritura de los tacos).
Ingredientes
- 5 tortillas de maíz
- 1 taza de pollo deshebrado
- 2 cucharadas de aceite
- 1/4 de taza de cebolla picada
- 1/2 taza de caldo de pollo
- Sal al gusto
- Aceite para freír (cantidad suficiente)
- 100 ml de crema
- 100 gramos de queso rallado
- Palillos de madera (para sujetar los tacos)
Cómo hacer tacos dorados de pollo, paso a paso
1. Calienta las 2 cucharadas de aceite en una sartén a fuego medio.
2. Fríe la cebolla picada hasta que esté transparente.
3. Incorpora el pollo deshebrado, el caldo de pollo y sal al gusto.
4. Cocina hasta que el líquido se haya consumido casi por completo. Un relleno seco evita que el taco se abra al freír.
5. Deja enfriar el relleno unos minutos antes de manipular las tortillas.
6. Coloca una porción de relleno en cada tortilla y enróllala firmemente.
7. Sujeta cada taco con 2 palillos de madera para que no se abra durante la fritura.
8. Calienta abundante aceite en una sartén hasta que esté bien caliente.
9. Fríe los tacos por el lado abierto primero, luego dales vuelta. El aceite debe estar muy caliente para lograr un dorado parejo sin que absorban grasa.
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10. Retira los tacos cuando estén dorados y crujientes, y colócalos sobre papel absorbente.
11. Retira los palillos con cuidado antes de servir.
12. Sirve rociando crema y espolvoreando queso fresco rallado. Acompaña con tu salsa favorita.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 5 tacos, equivalentes a 2 a 3 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal por porción
- Proteínas: 18 gramos
- Carbohidratos: 22 gramos
- Grasas: 18 gramos
- Fibra: 2 gramos
- Sodio: 420 miligramos
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El relleno de pollo se conserva hasta 3 días en el refrigerador, en un recipiente hermético. Los tacos ya fritos es mejor consumirlos el mismo día, ya que pierden su textura crujiente al refrigerarse.
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¿Con qué se puede acompañar esta receta?
Los tacos dorados de pollo combinan bien con una sopita de fideo, ideal para equilibrar lo crujiente del taco con un caldo ligero. También se pueden servir junto a un arroz rojo tradicional.
Una ensalada de lechuga, jitomate y rábanos aporta frescura y contraste de textura al platillo. El guacamole y los frijoles refritos son otras opciones clásicas para completar la comida.
Para una versión más ligera, se recomienda acompañarlos con verduras asadas o una salsa verde fresca a base de tomate verde y chile serrano.
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