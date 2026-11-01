México

Tacos dorados de pollo: receta mexicana fácil y crujiente para consentir a la familia este fin de semana

Esta preparación tradicional mexicana rinde raciones crujientes que contienen dieciocho gramos de proteína, ideales para acompañar con un plato humeante de fideo caldoso, salsa martajada, rebanadas de aguacate o frijoles recién refritos

Tacos dorados en un plato de barro con lechuga, queso y salsa mientras una mano vierte crema con una cuchara.
Sellar bien el taco antes de freír evita que se abra y absorba exceso de aceite. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los tacos dorados de pollo son una preparación tradicional de la cocina mexicana que consiste en freír tortillas rellenas de pollo deshebrado hasta que queden crujientes.

Se trata de una forma práctica de aprovechar pollo cocido y transformarlo en un platillo distinto.

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Esta técnica es común en mercados y fondas de México, donde el relleno se guisa con cebolla y tomate antes de envolverlo en la tortilla. El resultado se sirve típicamente con crema, queso fresco y salsa, ideal para este fin de semana.

Pollo deshebrado y cebolla cocinándose en una cazuela de barro sobre el fuego, mientras una cuchara de madera revuelve los ingredientes.
Esta receta toma un total de 35 minutos entre preparación y cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tacos dorados de pollo

Los tacos dorados de pollo son tortillas de maíz rellenas de pollo deshebrado guisado con cebolla y tomate, enrolladas y fritas en aceite caliente hasta dorar.

La técnica clave está en sellar bien el taco antes de freírlo, para que no se abra ni absorba exceso de grasa.

Dos manos deshebran una pechuga de pollo cocida con tenedores sobre una tabla de madera, junto a un tazón de barro con pollo desmenuzado.
La pechuga puede deshebrarse con tenedores para que sea más fácil y rápido el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relleno se cocina primero para concentrar el sabor, y después se envuelve en la tortilla antes de pasar por el aceite. El resultado es un exterior crujiente que contrasta con un relleno jugoso.

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Tiempo de preparación

El tiempo total es de 35 minutos.

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 15 minutos (incluye guisado del relleno y fritura de los tacos).

Ingredientes

  1. 5 tortillas de maíz
  2. 1 taza de pollo deshebrado
  3. 2 cucharadas de aceite
  4. 1/4 de taza de cebolla picada
  5. 1/2 taza de caldo de pollo
  6. Sal al gusto
  7. Aceite para freír (cantidad suficiente)
  8. 100 ml de crema
  9. 100 gramos de queso rallado
  10. Palillos de madera (para sujetar los tacos)
Tortillas de maíz, pollo deshebrado, cebolla picada, queso, crema, aceite, caldo, sal y palillos colocados sobre una mesa de madera.
El queso fresco rallado y la crema son los acompañamientos clásicos de este platillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tacos dorados de pollo, paso a paso

1. Calienta las 2 cucharadas de aceite en una sartén a fuego medio.

2. Fríe la cebolla picada hasta que esté transparente.

3. Incorpora el pollo deshebrado, el caldo de pollo y sal al gusto.

4. Cocina hasta que el líquido se haya consumido casi por completo. Un relleno seco evita que el taco se abra al freír.

5. Deja enfriar el relleno unos minutos antes de manipular las tortillas.

Manos que sujetan con un palillo una tortilla rellena de pollo sobre una tabla de madera, al lado de tacos ya fritos y una sartén.
El relleno debe quedar seco antes de enrollarlo en la tortilla, para evitar que el taco se rompa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Coloca una porción de relleno en cada tortilla y enróllala firmemente.

7. Sujeta cada taco con 2 palillos de madera para que no se abra durante la fritura.

8. Calienta abundante aceite en una sartén hasta que esté bien caliente.

9. Fríe los tacos por el lado abierto primero, luego dales vuelta. El aceite debe estar muy caliente para lograr un dorado parejo sin que absorban grasa.

10. Retira los tacos cuando estén dorados y crujientes, y colócalos sobre papel absorbente.

11. Retira los palillos con cuidado antes de servir.

Infografía con seis ilustraciones de sartenes, tortillas enrolladas y tacos terminados con salsa y queso, junto al logotipo de Infobae.
Escurrir los tacos sobre papel absorbente reduce el exceso de grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

12. Sirve rociando crema y espolvoreando queso fresco rallado. Acompaña con tu salsa favorita.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 5 tacos, equivalentes a 2 a 3 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal por porción
  • Proteínas: 18 gramos
  • Carbohidratos: 22 gramos
  • Grasas: 18 gramos
  • Fibra: 2 gramos
  • Sodio: 420 miligramos
Tacos dorados con salsa verde, crema, queso y lechuga en un plato de barro, junto a dos recipientes pequeños y un vaso con líquido rojo sobre una mesa.
El platillo contiene aproximadamente 18 gramos de proteína por porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El relleno de pollo se conserva hasta 3 días en el refrigerador, en un recipiente hermético. Los tacos ya fritos es mejor consumirlos el mismo día, ya que pierden su textura crujiente al refrigerarse.

tacos dorados frijol y hongos adobados -México- 4 febrero
El relleno de pollo se conserva hasta 3 días en refrigeración. (Visuales IA)

¿Con qué se puede acompañar esta receta?

Los tacos dorados de pollo combinan bien con una sopita de fideo, ideal para equilibrar lo crujiente del taco con un caldo ligero. También se pueden servir junto a un arroz rojo tradicional.

Una mesa de madera con fideos secos, jitomates, cebolla, ajo, sal, crema, limón y queso fresco en platos de barro.
La sopa de fideo es uno de los acompañamientos tradicionales para este platillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ensalada de lechuga, jitomate y rábanos aporta frescura y contraste de textura al platillo. El guacamole y los frijoles refritos son otras opciones clásicas para completar la comida.

Para una versión más ligera, se recomienda acompañarlos con verduras asadas o una salsa verde fresca a base de tomate verde y chile serrano.

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