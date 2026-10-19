7 platillos mexicanos fáciles de hacer para cada día de la semana

Una familia multigeneracional mexicana sonríe y disfruta de un desayuno tradicional de huevo con nopales en su mesa de madera, celebrando la unión familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La cocina mexicana permite resolver el menú de toda la semana con ingredientes accesibles, preparaciones rápidas y sabores conocidos.

Frijoles, tortillas, huevo, pollo, verduras de temporada y salsas caseras pueden convertirse en comidas completas sin pasar horas frente a la estufa.

PUBLICIDAD

Estas siete opciones reúnen platillos fáciles de preparar, uno para cada día, con aportes de proteína, fibra, vitaminas y energía. La clave está en variar los ingredientes, moderar el aceite y acompañar cada comida con agua simple y verduras.

Una familia de distintas generaciones comparte un caldo tlalpeño tradicional servido en recipientes de barro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lunes: Huevos con nopales y tortillas de maíz

Saltea nopales cocidos con jitomate, cebolla y chile. Agrega 2 huevos y acompaña con 2 tortillas de maíz.

Beneficios nutricionales: el huevo aporta proteína; los nopales suman fibra y ayudan a dar volumen al plato. Las tortillas aportan energía. Evita freír los ingredientes y usa poco aceite.

Un vibrante desayuno mexicano con huevos revueltos, nopales, jitomate y cebolla, servido junto a tortillas de maíz y café en una mesa de cocina bañada por la luz de la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martes: Enfrijoladas con queso fresco y verduras

Licúa frijoles cocidos con un poco de caldo, ajo y cebolla. Calienta las tortillas en la salsa y rellénalas con queso fresco. Sirve con lechuga, pico de gallo y aguacate.

PUBLICIDAD

Beneficios nutricionales: los frijoles aportan proteína vegetal y fibra. Combinados con maíz forman una comida más completa. El aguacate añade grasas insaturadas.

Un plato de enfrijoladas cubiertas con crema y queso fresco encabeza un desayuno tradicional mexicano servido sobre una mesa de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miércoles: Tostadas de tinga de pollo

Cocina pollo deshebrado con jitomate, cebolla, ajo y chipotle. Sírvelo sobre tostadas horneadas con frijoles, lechuga y crema natural en poca cantidad.

Beneficios nutricionales: el pollo aporta proteína; los frijoles y las verduras dan fibra. Las tostadas horneadas reducen la cantidad de grasa frente a las fritas.

Una tortilla de maíz sostiene tinga de pollo con chipotle, cubierta con queso, cebolla y cilantro, plato representativo de la cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jueves: Lentejas guisadas con verduras

Cuece lentejas con zanahoria, calabacita, jitomate, cebolla y un poco de cilantro. Puedes acompañarlas con arroz integral o tortillas.

Beneficios nutricionales: las lentejas aportan proteína vegetal, hierro y fibra. Las verduras aumentan la variedad de vitaminas y minerales. Añadir unas gotas de limón puede acompañar bien el platillo y mejorar su sabor sin depender de sal.

PUBLICIDAD

Un guiso de lentejas elaborado con nopales, jitomate y cebolla se sirve en una cazuela de barro acompañada por tortillas de maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viernes: Calabacitas con elote y queso panela

Saltea calabacita, granos de elote, jitomate, cebolla y chile poblano. Añade cubos de queso panela al final. Acompaña con tortillas o arroz.

Beneficios nutricionales: es una opción con verduras, fibra y proteína del queso. El elote y las tortillas aportan carbohidratos para energía. Para moderar grasas saturadas, usa una porción pequeña de queso.

Un plato de calabacitas cocidas con jitomate y chile, picadas en cuadritos, aderezado con queso fresco desmoronado y crema, presentado en un plato artesanal con un fondo vibrante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sábado: Tacos de pescado a la plancha

Cocina filetes de pescado con limón, ajo y pimienta. Sírvelos en tortillas de maíz con col o repollo, pico de gallo y aguacate.

Beneficios nutricionales: el pescado aporta proteína y, según la especie, grasas insaturadas. La col y el pico de gallo dan fibra y micronutrientes. Prepararlo a la plancha evita el exceso de aceite de los tacos capeados.

PUBLICIDAD

Un plato con tres tacos de pescado estilo Ensenada reposa sobre una mesa de madera junto a salsas, bebidas y aderezos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Domingo: Sopa de tortilla con pollo y verduras

Prepara un caldo con jitomate, ajo, cebolla y chile pasilla. Añade pollo deshebrado, calabacita o chayote. Termina con tiras de tortilla horneadas, aguacate y queso fresco.

Beneficios nutricionales: combina proteína, verduras, maíz y grasas insaturadas del aguacate. Si haces el caldo en casa y moderas el queso, las tiras fritas y la crema, reduces sodio y grasa.

Una sopa tolteca servida en un tazón de barro contiene tiras de tortilla frita, pollo deshebrado, aguacate, queso y verduras picadas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que el menú sea equilibrado

Procura que al menos la mitad del plato incluya verduras y fruta.

Alterna proteínas: huevo, pollo, pescado, frijoles y lentejas.

Prefiere agua simple en lugar de refresco o jugos.

Ajusta las porciones a tu edad, actividad física, presupuesto y necesidades de salud. Si tienes diabetes, hipertensión, enfermedad renal o una condición clínica, conviene consultar a un nutriólogo.

Las propuestas siguen la idea de combinar verduras y frutas, cereales como el maíz y leguminosas como frijoles o lentejas, además de moderar azúcares, sodio y grasas saturadas