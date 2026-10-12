Sopa de fideo sequita o caldosa con su buena cucharada de crema: receta clásica de la infancia que te alegra el día

Un tazón de sopa de fideo se presenta acompañado de tortillas de maíz, crema, limón y un vaso de agua sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La sopa de fideo es uno de los platillos más preparados en los hogares mexicanos, y su popularidad no es casualidad.

Según un artículo publicado en la Revista Digital Universitaria de la UNAM, el cerebro procesa el sabor y el recuerdo de forma simultánea, lo que explica por qué ciertos platillos caseros están tan ligados a la memoria de la infancia.

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Esta conexión entre comida y memoria también ha sido documentada por especialistas internacionales.

La Dra. Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de Harvard, señala en el portal Harvard Health Publishing que buena parte del bienestar que sentimos al comer ciertos platillos proviene de los recuerdos que evocan, más que del sabor en sí mismo.

La textura sin colar del caldillo le da más cuerpo y rusticidad a la sopa, como se prepara en muchas cocinas tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopa de fideo encaja perfecto en esta categoría: sencilla, económica y transmitida de generación en generación.

Receta de sopa de fideo

La sopa de fideo es un platillo de pasta delgada tostada en aceite hasta dorar, que después se cuece en un caldillo de jitomate, ajo y cebolla licuados.

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La técnica clave está en el tostado: ese paso le da el color rojizo profundo y el sabor que distingue a esta sopa de cualquier otra pasta con salsa de tomate.

El secreto de una buena sopa de fideo está en el tueste: si el fideo no se dora bien, la sopa queda pálida y sin sabor profundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta tiene dos caminos a partir del mismo caldillo base. La versión caldosa conserva más líquido y se come con cuchara, como entrada clásica.

La versión sequita o “fideo seco” se cocina hasta que el caldo se absorbe por completo, quedando una pasta compacta que funciona como también como guarnición. Ambas se sirven con una generosa cucharada de crema encima.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 30 minutos, tanto para la versión caldosa como para la sequita.

Preparación: 10 minutos (licuar el caldillo y tostar el fideo).

Cocción: 20 minutos (freír la salsa y cocer el fideo en el caldo).

La versión sequita necesita unos minutos más de cocción tapada para que el líquido se absorba por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

200 gramos de fideo delgado 3 jitomates maduros 1/4 de cebolla blanca 2 dientes de ajo 45 mililitros de aceite vegetal 1 litro de caldo de pollo, para la versión caldosa, o 500 mililitros para la versión sequita 1 cucharadita de sal, o al gusto 1 porción de crema, para servir (opcional) 2 limones 1 aguacate en cubos, (opcional), para servir

El caldo de pollo casero siempre da mejor sabor que uno hecho con cubos concentrados.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sopa de fideo, paso a paso

Licúa los jitomates, la cebolla y el ajo con media taza de caldo de pollo hasta obtener una salsa tersa. Cuela si quieres una textura más fina. Calienta el aceite en una olla a fuego medio. Añade el fideo al aceite caliente y fríe sin dejar de mover durante 3 a 4 minutos, hasta que tome un color dorado oscuro uniforme. El fideo pasa de dorado a quemado en segundos, así que no dejes de moverlo. Vierte la salsa de jitomate sobre el fideo dorado. Ten cuidado, porque salpicará al contacto con el aceite caliente. Mezcla bien y cocina 2 minutos, revolviendo, hasta que la salsa se absorba parcialmente y huela a tomate cocido, no crudo.

Esta sopa forma parte del menú típico de la comida corrida en fondas y hogares mexicanos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la sopa caldosa:

Añade 1 litro de caldo de pollo caliente y ajusta la sal. Sube el fuego hasta que hierva.

Baja a fuego medio-bajo y cocina sin tapar de 8 a 10 minutos, hasta que el fideo esté suave pero firme y quede bastante líquido. Si quieres más caldo, agrega un poco más mientras se cocina.

Para la sopa sequita o fideo seco:

Añade solo 500 mililitros de caldo de pollo caliente y ajusta la sal.

Tapa la olla y cocina a fuego bajo de 10 a 12 minutos, hasta que el fideo absorba todo el líquido. No destapes antes de tiempo, el vapor atrapado es lo que termina de cocer el fideo.

Deja reposar 5 minutos fuera del fuego antes de servir, así se asienta la textura.

El jitomate guaje o saladet es el más recomendado por su pulpa carnosa y bajo contenido de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prueba y ajusta la sal en cualquiera de las dos versiones. Un chorrito de limón al final le da un toque de frescura. Sirve en platos hondos con una cucharada de crema encima. Acompaña con aguacate en cubos (opcional).

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 a 6 porciones generosas, tanto en su versión caldosa como sequita.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal (la versión sequita puede llegar a 310 kcal por tener menos dilución de líquido)

Proteínas: 8 gramos

Carbohidratos : 38 gramos

Grasas: 10 gramos

Fibra: 2 gramos

Sodio: 480 miligramos

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

El fideo delgado es el corte tradicional para esta receta, aunque algunas regiones usan fideo grueso o cabello de ángel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Ambas versiones se conservan en refrigeración hasta por 3 días, en un recipiente hermético.

El fideo sigue absorbiendo líquido con el paso de las horas, así que al recalentar la versión caldosa conviene añadir un poco más de caldo o agua para recuperar su consistencia original.

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Acompañar con unas tortillas calentadas al comal y unos toques de limón es una costumbre habitual entre algunos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión seca puede recalentarse directamente, con un chorrito de agua si se ve muy reseca.