Comunidades demandan la suspensión de las intervenciones carreteras y el respeto a la libre determinación de poblaciones zapatistas

La obra de Banksy en Chiapas, creada durante un viaje con el equipo Easton Cowboys y Cowgirls, refleja su vínculo con el EZLN y la resistencia indígena

Guardar

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exige al Estado mexicano el cese inmediato de las agresiones contra comunidades Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la Selva Norte de Chiapas, luego de documentar incursiones con ganado y avance de maquinaria vinculadas a la autopista San Cristóbal-Palenque, a través de un comunicado.

El organismo advierte que la omisión gubernamental frente a estos hechos “profundiza el riesgo de una escalada de violencia” en la región. La denuncia llega después de que la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) alertara en al menos tres ocasiones sobre la naturaleza de las intervenciones en tierras recuperadas.

PUBLICIDAD

La ACGAZ denuncia tres advertencias previas sobre la provocación

“Es la tercera vez que les avisamos, es una provocación. es que si quieren una crisis, la vamos a hacer”, señala un testimonio de la ACGAZ citado por el Frayba.

Las comunidades afirman que las autoridades estatales, municipales y propietarios locales conocen el estatus de los predios en disputa. “Saben que es tierra recuperada y saben de quién es. Están provocando porque quieren que pasen ahí”, sostiene el documento.

La asamblea vincula las agresiones con la obra carretera conocida oficialmente como Ruta de las Culturas Mayas. “El problema es la Autopista San Cristóbal Palenque”, precisa el testimonio.

PUBLICIDAD

Ganado y maquinaria avanzan sobre tierras recuperadas del EZLN

El 30 de octubre, Audoamaro Oropeza Camacho introdujo 70 cabezas de ganado en el potrero ubicado en el kilómetro 2 del predio Valencia, en el municipio oficial de Ocosingo, de acuerdo con la denuncia documentada por el Frayba.

El mismo reporte señala incursiones en el predio Linda Vista, en el municipio oficial de Salto de Agua, donde habita una familia Base de Apoyo Zapatista. Cerca de ambos predios avanzan los trabajos de construcción de la autopista y permanece instalada maquinaria para continuar la obra.

Un letrero del EZLN en Chiapas manifiesta el rechazo a la construcción de la autopista entre Palenque y San Cristóbal de Las Casas en tierras comunitarias. (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba))

Según el testimonio de la ACGAZ, la afectación proyectada alcanzaría 300 metros de largo por 80 de ancho en uno de los predios. Las comunidades sostienen que existen alternativas de trazo para la vía y descartan que la ruta actual sea la única opción técnica disponible.

PUBLICIDAD

El Frayba responsabiliza a Sheinbaum y a Eduardo Ramírez Aguilar

El organismo exige al gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobierno estatal, bajo el titular Eduardo Ramírez Aguilar, actuar de inmediato para detener cualquier acción que incremente el riesgo de violencia en la zona.

El Frayba atribuye la responsabilidad a los tres niveles de gobierno por mantener, según su diagnóstico, una actuación insuficiente para garantizar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Además, plantea cinco demandas concretas:

El cese de agresiones y hostigamientos contra las bases de apoyo zapatistas. Suspensión de intervenciones del proyecto carretero en territorios recuperados. Adopción de medidas para garantizar la integridad física y territorial de las comunidades.

EZLN madres buscadoras reunión (Isabel Mateos/FB)

El organismo exige además una investigación exhaustiva sobre las denuncias de incursiones en tierras recuperadas y el respeto irrestricto a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas de la región.

PUBLICIDAD

Las comunidades vinculan la escalada con una gira hacia la Ciudad de México en coordinación con colectivos de personas desaparecidas.