México

“Fuck you, Madonna”: Lucía Méndez sorprende con polémico mensaje durante el Mentiras DJ Set

La actriz mexicana protagonizó uno de los momentos más comentados de un DJ set de Mentiras, al recordar un antiguo desencuentro con la Reina del Pop

Madonna; Reina del pop
Tras el "regaño" de Madonna, los usuarios de redes recordaron la anécdota de Lucía Méndez Crédito: Cuartoscuro
Guardar

Lucía Méndez volvió a llamar la atención con una frase que no pasó inadvertida durante una celebración de Halloween. La actriz y cantante mexicana sorprendió a los asistentes del Mentiras DJ Set al lanzar un contundente «¡Fuck you, Madonna!», justo cuando sonaba la música que acompañaba el relato de una anécdota relacionada con la intérprete estadounidense.

El momento ocurrió en medio de la fiesta temática, donde la música y las referencias a la cultura pop dieron pie a una intervención inesperada de Méndez. Con micrófono en mano, la artista aprovechó el ambiente para recordar el episodio que, desde hace tiempo, ha contado sobre un encuentro relacionado con uno de los conciertos de Madonna.

PUBLICIDAD

La expresión provocó sorpresa por la contundencia del mensaje y porque volvió a poner sobre la mesa una historia que involucra a dos figuras reconocidas del espectáculo internacional. Más que una simple ocurrencia de Halloween, la intervención recuperó una vieja anécdota de Lucía, quien no perdió la oportunidad de darle un toque provocador a su participación.

¿Por qué Lucía Méndez le dijo “Fuck you” a Madonna?

Lucía Méndez
Lucía Méndez asistiría al concierto de Madonna solo bajo esta condición - 1 Foto: Lucía Méndez

La frase pronunciada durante el DJ set está relacionada con una historia que Lucía Méndez ha contado anteriormente sobre una experiencia en un concierto de Madonna. La actriz ha recordado aquel episodio como un momento incómodo que terminó convirtiéndose en una anécdota recurrente de su trayectoria pública.

PUBLICIDAD

Aunque la intervención durante la fiesta fue breve, estuvo acompañada por la música que hacía referencia a ese relato. Cuando llegó el momento de la frase, Lucía tomó el micrófono y pronunció el mensaje en inglés, provocando reacciones entre quienes presenciaban la celebración.

La escena llamó la atención precisamente porque no se trató de una declaración formal ante la prensa, sino de una intervención espontánea dentro de el espectáculo musical. El ambiente festivo permitió que la actriz retomara la historia con un tono desafiante y cargado de humor.

¿Por qué Lucía Méndez tuvo un enfrentamiento con Madonna durante un concierto?

Lucía Méndez asistiría al concierto de Madonna solo bajo esta condición
Lucía Méndez asistiría al concierto de Madonna solo bajo esta condición

El desencuentro que Lucía Méndez ha contado en distintas ocasiones ocurrió durante un concierto de Madonna en Miami, al que asistió junto a quien entonces era su esposo. La actriz recordó que tenía una lesión en la rodilla y, debido a las molestias, prefirió permanecer sentada mientras disfrutaba del espectáculo. Sin embargo, esta decisión habría incomodado a la cantante estadounidense, quien le pidió que se levantara durante la presentación.

Según la versión de Méndez, la petición no quedó ahí, pues incluso personal de seguridad se acercó para insistir en que se pusiera de pie. La mexicana explicó que trató de justificar su postura al señalar que tenía lastimada la rodilla y que había comprado su entrada para disfrutar del concierto. Ante la insistencia, respondió: «I’m gonna call my lawyer» (Voy a llamar a mi abogado).

La situación habría terminado en un intercambio de insultos. Lucía aseguró que Madonna le dijo «Fuck you», expresión que ella también utilizó para responderle. Desde entonces, el episodio se convirtió en una de las anécdotas más llamativas que ha compartido sobre la estrella del pop. Por ello, cuando la música relacionada con aquella historia sonó durante el Mentiras DJ Set, la actriz tomó el micrófono y volvió a lanzar su ya conocido mensaje: «¡Fuck you, Madonna!».

Madonna vuelve a aparecer en una de las anécdotas de Lucía Méndez

Lucía Méndez Madonna
Lucía Méndez sostiene que hace años la estrella internacional la quería obligar a levantarse de su asiento (Foto: Instagram@madonna)

Madonna, conocida mundialmente como la Reina del Pop, ha protagonizado encuentros y controversias a lo largo de su carrera. Su nombre sigue generando interés entre distintas generaciones, por lo que cualquier referencia a ella suele despertar curiosidad, especialmente cuando proviene de otra figura reconocida del entretenimiento.

En el caso de Lucía Méndez, el recuerdo de aquel concierto adquirió un nuevo escenario durante la fiesta de Halloween. La artista aprovechó el momento musical para recuperar su relato y convertirlo en una intervención que sorprendió a los asistentes.

Así, entre disfraces, música y referencias al espectáculo, Lucía dejó uno de los momentos más comentados del Mentiras DJ Set. Y aunque no se trató de un enfrentamiento directo con Madonna, su contundente «¡Fuck you, Madonna!» bastó para que la anécdota volviera a dar de qué hablar.

Temas Relacionados

Lucía Méndezmexico-entretenimientomexico-noticiasHalloweenMadonna

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México 1 de noviembre de 2026: Se reporta sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 1 de noviembre de 2026: Se reporta sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Tanabots: la inteligencia artificial diseñada para simular conversaciones con personas que murieron

Varios sistemas digitales emplean audios, mensajes y grabaciones previas para simular conversaciones con quienes partieron

Tanabots: la inteligencia artificial diseñada para simular conversaciones con personas que murieron

Samuel García presume su peso ideal sin camisa y desata críticas: “¿No te gustaría llegar a la meta que tienes en el estado?

El gobernador de Nuevo León compartió sus avances físicos, pero su publicación dividió opiniones entre quienes elogiaron su apariencia y quienes cuestionaron sus prioridades

Samuel García presume su peso ideal sin camisa y desata críticas: “¿No te gustaría llegar a la meta que tienes en el estado?

EN VIVO | Calles cerradas y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 1 de noviembre: puntos críticos y rutas alternas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Calles cerradas y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 1 de noviembre: puntos críticos y rutas alternas

La emotiva felicitación de Oleksandr Usyk a Canelo Álvarez tras su victoria contra Mbilli: “Sé cuanto esfuerzo le pusiste”

El mensaje del boxeador ucraniano llegó después de que Álvarez venció a Christian Mbilli por decisión unánime

La emotiva felicitación de Oleksandr Usyk a Canelo Álvarez tras su victoria contra Mbilli: “Sé cuanto esfuerzo le pusiste”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo

Se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo: así fue el crimen frente a decenas de personas que sacudió a Uruapan

Un chat cifrado, 34 detenidos y su círculo cercano involucrado con el CJNG: los avances en el asesinato de Carlos Manzo a un año del crimen

El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave, estaba con Chuy González cuando fue abatido pero logró escapar: especialista

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de octubre: el “mataperros” de la colonia Condesa fue vinculado a proceso

ENTRETENIMIENTO

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación: “Ya no estamos juntos” tras meses de rumores

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación: “Ya no estamos juntos” tras meses de rumores

Samuel García presume su peso ideal sin camisa y desata críticas: “¿No te gustaría llegar a la meta que tienes en el estado?

De enemigas a comadres: la historia de Inés Gómez Mont y Galilea Montijo

Cristian Castro sorprende en Halloween al bailar “Thriller” de Michael Jackson durante un concierto

Gema Garoa y Ese Pérez recrean a Renata y Ulises de ‘Amar te duele’ y sorprenden en redes sociales

DEPORTES

GP México 2026 EN VIVO: sigue a Checo Pérez en la Fórmula 1, paradas en pits y la pelea por el podio minuto a minuto

GP México 2026 EN VIVO: sigue a Checo Pérez en la Fórmula 1, paradas en pits y la pelea por el podio minuto a minuto

Así fue el disfraz de Joker con el que Canelo Álvarez conquistó Halloween

La emotiva felicitación de Oleksandr Usyk a Canelo Álvarez tras su victoria contra Mbilli: “Sé cuanto esfuerzo le pusiste”

Alexis Vega celebra su gol ante el América haciendo sombra como boxeador ¿A quién le dedicó el festejo?

Turco Mohamed se lanza contra el América tras empatar de manera polémica