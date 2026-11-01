“Fuck you, Madonna”: Lucía Méndez sorprende con polémico mensaje durante el Mentiras DJ Set

Tras el "regaño" de Madonna, los usuarios de redes recordaron la anécdota de Lucía Méndez Crédito: Cuartoscuro

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Lucía Méndez volvió a llamar la atención con una frase que no pasó inadvertida durante una celebración de Halloween. La actriz y cantante mexicana sorprendió a los asistentes del Mentiras DJ Set al lanzar un contundente «¡Fuck you, Madonna!», justo cuando sonaba la música que acompañaba el relato de una anécdota relacionada con la intérprete estadounidense.

El momento ocurrió en medio de la fiesta temática, donde la música y las referencias a la cultura pop dieron pie a una intervención inesperada de Méndez. Con micrófono en mano, la artista aprovechó el ambiente para recordar el episodio que, desde hace tiempo, ha contado sobre un encuentro relacionado con uno de los conciertos de Madonna.

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La expresión provocó sorpresa por la contundencia del mensaje y porque volvió a poner sobre la mesa una historia que involucra a dos figuras reconocidas del espectáculo internacional. Más que una simple ocurrencia de Halloween, la intervención recuperó una vieja anécdota de Lucía, quien no perdió la oportunidad de darle un toque provocador a su participación.

¿Por qué Lucía Méndez le dijo “Fuck you” a Madonna?

Lucía Méndez asistiría al concierto de Madonna solo bajo esta condición - 1 Foto: Lucía Méndez

La frase pronunciada durante el DJ set está relacionada con una historia que Lucía Méndez ha contado anteriormente sobre una experiencia en un concierto de Madonna. La actriz ha recordado aquel episodio como un momento incómodo que terminó convirtiéndose en una anécdota recurrente de su trayectoria pública.

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Aunque la intervención durante la fiesta fue breve, estuvo acompañada por la música que hacía referencia a ese relato. Cuando llegó el momento de la frase, Lucía tomó el micrófono y pronunció el mensaje en inglés, provocando reacciones entre quienes presenciaban la celebración.

La escena llamó la atención precisamente porque no se trató de una declaración formal ante la prensa, sino de una intervención espontánea dentro de el espectáculo musical. El ambiente festivo permitió que la actriz retomara la historia con un tono desafiante y cargado de humor.

¿Por qué Lucía Méndez tuvo un enfrentamiento con Madonna durante un concierto?

Lucía Méndez asistiría al concierto de Madonna solo bajo esta condición

El desencuentro que Lucía Méndez ha contado en distintas ocasiones ocurrió durante un concierto de Madonna en Miami, al que asistió junto a quien entonces era su esposo. La actriz recordó que tenía una lesión en la rodilla y, debido a las molestias, prefirió permanecer sentada mientras disfrutaba del espectáculo. Sin embargo, esta decisión habría incomodado a la cantante estadounidense, quien le pidió que se levantara durante la presentación.

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Según la versión de Méndez, la petición no quedó ahí, pues incluso personal de seguridad se acercó para insistir en que se pusiera de pie. La mexicana explicó que trató de justificar su postura al señalar que tenía lastimada la rodilla y que había comprado su entrada para disfrutar del concierto. Ante la insistencia, respondió: «I’m gonna call my lawyer» (Voy a llamar a mi abogado).

La situación habría terminado en un intercambio de insultos. Lucía aseguró que Madonna le dijo «Fuck you», expresión que ella también utilizó para responderle. Desde entonces, el episodio se convirtió en una de las anécdotas más llamativas que ha compartido sobre la estrella del pop. Por ello, cuando la música relacionada con aquella historia sonó durante el Mentiras DJ Set, la actriz tomó el micrófono y volvió a lanzar su ya conocido mensaje: «¡Fuck you, Madonna!».

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Madonna vuelve a aparecer en una de las anécdotas de Lucía Méndez

Lucía Méndez sostiene que hace años la estrella internacional la quería obligar a levantarse de su asiento (Foto: Instagram@madonna)

Madonna, conocida mundialmente como la Reina del Pop, ha protagonizado encuentros y controversias a lo largo de su carrera. Su nombre sigue generando interés entre distintas generaciones, por lo que cualquier referencia a ella suele despertar curiosidad, especialmente cuando proviene de otra figura reconocida del entretenimiento.

En el caso de Lucía Méndez, el recuerdo de aquel concierto adquirió un nuevo escenario durante la fiesta de Halloween. La artista aprovechó el momento musical para recuperar su relato y convertirlo en una intervención que sorprendió a los asistentes.

Así, entre disfraces, música y referencias al espectáculo, Lucía dejó uno de los momentos más comentados del Mentiras DJ Set. Y aunque no se trató de un enfrentamiento directo con Madonna, su contundente «¡Fuck you, Madonna!» bastó para que la anécdota volviera a dar de qué hablar.

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