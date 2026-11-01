Así se vivió La Mole Horror Edition 2 con la estrella de It: Welcome to Derry y Magnus Mefisto

La Mole Horror Edition 2 se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México durante el fin de semana de Halloween. (Selene Miranda/Infobae México)

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La Mole Horror Edition 2, la segunda edición de la convención del horror organizada por La Mole, se realizó este fin de semana de Halloween en el World Trade Center de la Ciudad de México.

El evento reunió doblaje, lucha libre, música en vivo y charlas con celebridades internacionales del cine de terror, entre ellas Emma Leigh Cullum, de It: Welcome to Derry, y el creador argentino Magnus Mefisto.

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La noche cerró con el concierto de la banda de metal Helm of Terror, que tocó ante el público que permaneció en el recinto hasta el final del evento.

La banda de metal Helm of Terror cerró el evento con un concierto en vivo. (Selene Miranda/Infobae México)

Participación de Emma Leigh Cullum en It: Welcome to Derry

La actriz Emma Leigh Cullum interpreta a Ingrid Kersh, de niña, en la línea temporal de 1908. Ingrid es hija de Bob Gray, el hombre original que It devoró y suplantó para convertirse en Pennywise.

De niña, Ingrid actuaba junto a su padre bajo el nombre artístico de Periwinkle, antes de que It lo asesinara y tomara su identidad.

La actriz aseguró que la comunidad mexicana la recibió con entusiasmo.

Emma-Leigh Cullum interpreta a Ingrid Kersh, de niña, bajo el nombre artístico de Periwinkle, en It: Welcome to Derry. (Cortesía/ La Mole )

Sobre su personaje, explicó que lo que más le gustó de interpretar a su personaje es ayudar a mostrar el lado humano de Pennywise junto a sus compañeros de elenco y también poder conocer a sus compañeros de rodaje.

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También describió a Halloween como una de sus celebraciones favoritas, además de sentirse emocionada por estar en México durante las fechas de celebración de Día de Muertos.

La actriz dijo creer en experiencias paranormales fuera del set

Cullum sostuvo que cree en lo paranormal y que vivió experiencias fuera del rodaje de la serie. Durante su visita a la Ciudad de México aprovechará para conocer la ciudad y asistir a un musical que se presenta en la capital.

Cullum describió a Halloween como una de sus celebraciones favoritas. (Selene Miranda/Infobae México)

No anticipó detalles sobre sus próximos proyectos, pero a sus seguidores les dejó un mensaje: que no dejen que la gente les diga que no pueden hacer algo, sino que sigan intentando y no se rindan.

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El evento combinó cine, doblaje y lucha libre en una sola jornada

La convención ofreció experiencias de terror, proyecciones, charlas, música y stands de mercancía en un recorrido pensado para los fanáticos del género.

El cierre de la noche corrió a cargo de la banda de metal Helm of Terror, que puso broche final a la jornada.

Personajes de doblaje de voz de los Simpson, Humberto Vélez y Gabriel Chávez. (Selene Miranda/Infobae México)

Uno de los momentos más celebrados ocurrió cuando Humberto Vélez, voz de Homero Simpson, y Gabriel Chávez, voz del Señor Burns, protagonizaron un performance junto a una agrupación musical que interpretó temas de Los Simpson.

Magnus Mefisto sostuvo que el terror cambia según la historia de cada país

El creador de contenido Magnus Mefisto, especializado en lo paranormal, ofreció una charla sobre la historia del terror que recorrió desde los video tapes hasta los back rooms, pasando por los creepypastas.

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Explicó que cada país percibe el terror de manera distinta y que esa percepción está ligada a su historia particular.

En México, dijo, el cimiento del terror está relacionado con los sacrificios prehispánicos, mientras en otros países se vincula al colonialismo o a las guerras.

El World Trade Center de la Ciudad de México fue la sede de la convención. (Selene Miranda/Infobae México)

Aseguró que ver cine de terror de distintas naciones le permite entender cómo cada cultura procesa el miedo.

Mefisto recordó sus inicios como joven creador en cibercafés y advirtió sobre el riesgo de perder “el lado humano y lo real” en la era de la inteligencia artificial. Mencionó El proyecto de la bruja de Blair como su película de terror favorita.

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El creador argentino visita México desde 2017 y lo llamó su segundo hogar

Mefisto afirmó que México ocupa siempre el primer lugar en las estadísticas de sus canales. Dijo que el país es como su segundo hogar y que, después de tantos años de visitas frecuentes, es como si viviera aquí.

Su primera visita a México ocurrió en 2017 y desde entonces regresó con frecuencia por invitaciones de distribuidoras de cine.

El creador visitó el Ángel de la Independencia como parte de su recorrido por la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su estancia asistió a las celebraciones de Día de Muertos. Visitó el Ángel de la Independencia y planeaba ir al Zócalo para conocer la Catrina gigante.

Señaló que siempre quiso presenciar el manejo cultural que existe en México alrededor de esta fecha.

Mefisto adelantó un proyecto de ficción sobre extraterrestres

El creador reveló que trabaja en ficciones de terror en formato vertical para una plataforma llamada Shorta y que explora la posibilidad de un largometraje sobre extraterrestres. Descartó actuar frente a cámara, pero expresó interés en trabajar detrás de ella.

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Mefisto exploraba la posibilidad de producir un largometraje de terror sobre extraterrestres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerró con un agradecimiento a la comunidad mexicana por el apoyo sostenido durante los veinte años que lleva su canal en línea.