México

Exatlón México: Filtran nombre de quién sale eliminado hoy domingo 1 de noviembre del 2026

Seis atletas compiten por su permanencia en el programa, entre ellos Adrián Leo, sentenciado desde la prueba de relevos frente a Daniel Ávila

Antonio Rosique de pie con camisa naranja y sombrero en la mano, detrás del letrero de Exatlón México en una pista con paneles de colores
El presentador Antonio Rosique posa en el circuito de competencias del programa Exatlón México, producido por TV Azteca. (Exatlón México)
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Exatlón México llega este domingo 1 de noviembre a su décimo Duelo de Eliminación, en el que Adrián Leo, del equipo Azul, enfrenta el riesgo de salir tras perder su duelo de relevos del jueves 29 de octubre frente a Daniel Ávila.

El nombre del eliminado no ha sido confirmado de manera oficial por TV Azteca, aunque circulan versiones de spoilers que apuntan a distintos integrantes del equipo celeste.

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El Duelo de Eliminación se definirá entre Heliud Pulido, Aristeo Cázares y Jerry Lizárraga por el equipo Rojo, y Alejandro Aguilera, Fernando Vallejo y Adrián Leo por el equipo Azul. La derrota azul en la prueba del jueves por la noche sentenció a Leo, mientras que el viernes 30 de octubre el equipo Rojo se impuso de nuevo, lo que mantiene la presión sobre los celestes.

Exatlón México 2026: quién sale hoy

Varios deportistas con uniforme deportivo rojo y negro sonríen y gesticulan frente a una estructura metálica roja
Integrantes del equipo rojo celebran un resultado durante las grabaciones del programa televisivo Exatlón México de TV Azteca. (Exatlón México)

De acuerdo con filtraciones difundidas en redes y canales especializados, el duelo definitivo enfrentaría a Aristeo Cázares contra Alejandro “El Dóberman” Aguilera, con victoria del rojo en el tiro final. De confirmarse esa versión, Aguilera saldría apenas dos semanas después de haber ingresado como refuerzo del equipo Azul.

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Otra versión de los spoilers señala a Fernando Vallejo como el atleta que perdería su lugar, con el agregado de que el equipo Azul se impondría en la Supervivencia IV, lo que dejaría el Duelo de Eliminación con dos rojos y tres azules en competencia.

Esa misma filtración advierte sobre una posible eliminación doble si Heliud Pulido sufre una lesión en la pierna durante la prueba, dato que permanece sin confirmación oficial.

Exatlón México: Suman nueve los eliminados antes de este domingo

Un competidor con camiseta deportiva azul y el nombre Leo grita y señala hacia adelante en una pista al aire libre
Leo grita y gesticula tras una prueba en el circuito de competencias del programa Exatlón México de TV Azteca. (Exatlón México)

Antes del Duelo de Eliminación de este 1 de noviembre, nueve participantes ya habían quedado fuera de la temporada 2026. Del equipo Rojo salieron Anaid Torres y Pablo Franco, mientras que del equipo Azul se fueron Erick Segura, María Salazar, Irvin, Natasha Septién, Natalia, Hugo y Gina.

Durante la semana 9, una atleta del equipo Azul fue eliminada y su lugar fue cubierto por Paulina Menchaca, quien ya había participado en la temporada 8.

Lista de participantes actualizada de Exatlón México 2026

El equipo Rojo, durante la semana 10, está integrado por Montse Mejía, Jerry Lizárraga, Pato Araujo, Aristeo Cázares, Heliud Pulido, Zudikey Rodríguez, Paulette Gallardo y los refuerzos Karol Rojas, Ingrid Treviño y Daniel Ávila.

Un hombre con uniforme deportivo rojo sonríe y extiende el brazo junto a otros competidores en un entorno al aire libre con vegetación
Un integrante del equipo rojo realiza un gesto frente a sus compañeros durante las competencias del programa Exatlón México. (Exatlón México)

El equipo Azul queda conformado por Fernando Vallejo, David Juárez “La Bestia”, Doris del Moral, Andrea Medina, Alexis Vargas, Adrián Leo, Katia Gallegos y los refuerzos Alejandro Aguilera, Tanya Núñez y Paulina Menchaca.

Exatlón México 2026 en vivo: Dónde ver el Duelo de Eliminación hoy

El Duelo de Eliminación de Exatlón México comienza a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión por Azteca Uno y conducción de Antonio Rosique. La emisión también puede seguirse a través de la plataforma Disney Plus, una de las novedades de esta temporada que permite a la audiencia un contacto más cercano con el programa.

De lunes a viernes, Exatlón México se transmite a las 18:30 horas, pero los domingos el horario cambia para dar espacio al Duelo de Eliminación. Al cierre de la transmisión de hoy se conocerá el nombre del décimo eliminado de la temporada y se actualizará la lista oficial de bajas del equipo Rojo y del equipo Azul.

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