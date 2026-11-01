Día de Muertos en México: expertos de la UNAM advierten sobre los riesgos de convertir la tradición en espectáculo turístico

Norberta monta un altar para festejar el Día de Muertos el 27 de octubre de 2020, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

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En México, celebrar la muerte va más allá de una situación que trasciende las pantallas o las fotografías que se muestran en redes sociales y en folletos para visitar el país. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que el crecimiento del turismo en torno al Día de Muertos genera tensiones entre las comunidades que conmemoran a sus difuntos y los visitantes que buscan una “experiencia” para fotografiar la tradición.

La antropóloga Cristina Oehmichen, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, contó a la UNAM global que el problema está en “distinguir lo que es celebrar y lo que es mostrar la tradición”.

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En Janitzio, Michoacán, una investigación documentó que turistas posaban frente a familias en oración e incluso pisaban tumbas durante la celebración. El dato ilustra cómo la afluencia masiva interfiere con el momento de recogimiento que las familias dedican a sus muertos.

La festivalización desplaza el ritual hacia espectáculos programados

Oehmichen explica que cuando el turismo gana peso, los rituales comienzan a organizarse según los horarios de los recorridos. Se privilegian los elementos más vistosos y fotografiables, mientras otras prácticas cotidianas de las comunidades quedan fuera de la representación turística.

Una niña enciende velas rodeadas de flores de cempasúchil sobre una tumba durante la celebración del Día de Muertos en México. (@SECTUR_mx)

Un ejemplo es el desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México, surgido en 2016 tras la secuencia inicial de la película Spectre, de la saga de James Bond, que mostró una procesión monumental de calaveras por las calles de la capital. Esa representación cinematográfica terminó por incorporarse al calendario turístico oficial de la ciudad.

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La película ‘Coco’ modificó el turismo en Santa Fe de la Laguna

La geógrafa Ilia Alvarado Sizzo, del Instituto de Geografía, documentó cómo el filme Coco, de Pixar, atrajo visitantes a Santa Fe de la Laguna, en la región del lago de Pátzcuaro, buscando la figura de “Mamá Coco”. En Paracho, la demanda impulsó la fabricación de guitarras blancas inspiradas en la película, aunque tradicionalmente se elaboraban en tonos naturales de madera.

De hecho, la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, declaró en diciembre de 2025 que la película de Pixar impulsó el turismo japonés, debido a que creció entre la población asiática el interés por conocer el Día de Muertos.

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Una publicación de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México invita a visitar los cultivos de flor de cempasúchil en Xochimilco durante las festividades del Día de Muertos. (@turismocdmx )

Los ingresos del turismo no siempre llegan a las comunidades originarias; advierte la investigación: agencias de viajes e intermediarios externos concentran buena parte de los beneficios, mientras los habitantes asumen tareas de organización, limpieza y atención a los visitantes.

Oehmichen plantea que la turistificación no destruye necesariamente las celebraciones, pero puede favorecer la homogeneización cultural cuando las particularidades regionales, como los altares purépechas de Michoacán, se sustituyen por una imagen uniforme de lo mexicano.