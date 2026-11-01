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Jueza federal le concede a Ernesto Ruffo suspensión definitiva contra su vinculación a proceso

El caso contra el exgobernador de Baja California sigue dando de qué hablar y hay actualizaciones al respecto

Ernesto Ruffo obtiene una suspensión contra su vinculación a proceso. (Foto: Archivo/Infobae)
Ernesto Ruffo obtiene una suspensión contra su vinculación a proceso. (Foto: Archivo/Infobae)
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Se ha dado a conocer que una jueza federal concedió al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, la suspensión definitiva en el amparo que promovió contra su vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles mediante ferrotanques.

Dicha resolución fue dictada por la jueza Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, de acuerdo con reportes en Tijuana, que ubicó el asunto en el juicio de amparo 1085/2026.

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“Se concede a (...) la suspensión definitiva solicitada”, resolvió la juzgadora, de acuerdo con un extracto de la interlocutoria en los registros del Órgano de Administración Judicial, difundido por medios locales.

Suspensión no permite dar paso al juicio oral

Cabe señalar que la suspensión mantiene la causa en la etapa intermedia e impide dictar el auto de apertura a juicio oral mientras no se resuelve el fondo del amparo.

Mientras que el acto reclamado es el auto de vinculación a proceso que dictó en julio la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Altiplano, Alejandra Ramírez de la Vega.

Sin embargo, la medida no anula la vinculación ni es una resolución de fondo, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la acusación y el proceso sigue su curso hasta antes del juicio.

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TIJUANA BAJA CALIFORNIA 16JULIO2026.- El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México. Según información extraoficial su detención podría estar relacionada con presuntos temas de "huachicol fiscal”. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM
TIJUANA BAJA CALIFORNIA 16JULIO2026.- El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México. Según información extraoficial su detención podría estar relacionada con presuntos temas de "huachicol fiscal”. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

Ernesto Ruffo continúa el proceso en su domicilio

Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, cumple la prisión preventiva en su domicilio de Ensenada, Baja California, custodiado por la Guardia Nacional, tras pasar dos meses y medio en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Las autoridades lo detuvieron el 16 de julio en Ensenada.

La dependencia a cargo de Ernestina Godoy lo acusó y señaló como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, empresa a la que atribuye la importación ilegal de gasolina y diésel, con un daño al fisco estimado en cuatro mil millones de pesos.

Exgobernador ya obtuvo otras suspensiones

El caso contra Ernesto Ruffo ha tenido varios giros, ya que la anterior, no es la primera suspensión que obtiene contra la vinculación.

A inicios de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca declaró infundada una queja de la FGR contra la suspensión definitiva otorgada por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez.

En aquella ocasión, los magistrados rechazaron el argumento de la Fiscalía de que la medida afecta el interés social por tratarse de delitos de alto impacto.

Posteriormente, el expediente pasó al juzgado de Lazalde Íñiguez para evitar resoluciones contradictorias, pues ella ya llevaba otro amparo del exgobernador.

En ese otro juicio, el 889/2026, la jueza le concedió en septiembre una suspensión contra la negativa a cumplir la prisión preventiva en casa. El 25 de septiembre, el juez de la causa le autorizó el resguardo domiciliario por su edad y salud, y el amparo fue sobreseído.

Líder del PAN respalda a Ernesto Ruffo

El pasado 22 octubre, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, sostuvo una videollamada con Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, para expresarle su respaldo ante el proceso judicial que enfrenta por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

El PAN refrenda su respaldo a Ernesto Ruffo ante el proceso judicial que enfrenta por presunto huachicol fiscal.
El PAN refrenda su respaldo a Ernesto Ruffo ante el proceso judicial que enfrenta por presunto huachicol fiscal.

Durante la conversación, Romero aseguró que el partido mantendrá su apoyo al exmandatario estatal, quien permanece en prisión domiciliaria en Ensenada mientras continúa el procedimiento legal en su contra.

El líder panista le manifestó que tanto él como el partido estarán de su lado durante el desarrollo del caso.

Ruffo nunca ha duda del apoyo del blanquiazul

Con este mensaje, reiteró el compromiso de Acción Nacional con Ruffo, quien gobernó Baja California de 1989 a 1995 y fue el primer gobernador de oposición tras décadas de gobiernos priistas.

En el intercambio, difundido en video, Romero se dirigió al exmandatario con expresiones de cercanía y le aseguró que contará con el respaldo de la organización política.

Ruffo respondió que nunca dudó del apoyo de sus compañeros de partido.

Dada la importancia del caso, hay actualizaciones sobre la situación legal de Ernesto Ruffo, quien obtuvo una suspensión definitiva en el amparo, lo cual no permite el avance hacia el juicio oral.

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