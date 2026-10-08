México

Vicente Fox señala a Sheinbaum por detención de Ernesto Ruffo: acusa intento de proteger a Marina del Pilar

El expresidente aseguró que la situación jurídica del exgobernador de Baja California responde a una decisión política y cuestionó la actuación del gobierno federal

Vicente Fox responsabilizó a la presidenta por la detención de Ernesto Ruffo y vinculó el caso con la gobernadora de Baja California. Crédito: Redes Sociales
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El expresidente Vicente Fox Quesada acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de estar detrás de la situación jurídica que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y sostuvo que la actuación en su contra tendría como propósito proteger a la actual gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila.

Durante su visita a Culiacán, Sinaloa, Fox responsabilizó directamente a la mandataria federal por la detención de Ruffo y afirmó que el caso tiene una dimensión política.

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Sus declaraciones ocurrieron en medio de una serie de pronunciamientos que el exmandatario ha realizado en respaldo del exgobernador bajacaliforniano.

Fox se refirió a Sheinbaum como quien toma las decisiones y afirmó que ella habría llevado a Ruffo a prisión para, según su versión, favorecer políticamente a la gobernadora de Baja California.

Ernesto Ruffo permanece en prisión domiciliaria en Ensenada mientras enfrenta acusaciones por presunto contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel
Ernesto Ruffo permanece en prisión domiciliaria en Ensenada mientras enfrenta acusaciones por presunto contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel

Fox acusa a Sheinbaum de intervenir en el caso de Ernesto Ruffo

Durante sus declaraciones, Vicente Fox aseguró que la presidenta sería responsable de la situación que enfrenta Ernesto Ruffo Appel.

El expresidente sostuvo que la actuación contra el exgobernador tendría como finalidad desviar la atención de los señalamientos que existen contra Marina del Pilar Ávila.

Fox calificó la situación como una decisión política y cuestionó el papel de las instituciones de justicia.

Sin embargo, sus declaraciones corresponden a su propia interpretación del caso y no presentó en el discurso elementos adicionales para sustentar que la detención de Ruffo haya sido ordenada con ese propósito.

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Claudia Sheinbaum
Vicente Fox responsabilizó a Claudia Sheinbaum por la situación jurídica de Ernesto Ruffo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ernesto Ruffo, quien gobernó Baja California y fue integrante del Partido Acción Nacional (PAN), se encuentra bajo prisión domiciliaria en Ensenada después de haber permanecido más de 70 días en el Altiplano, en Almoloya de Juárez.

El exgobernador enfrenta acusaciones relacionadas con presunto contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República (FGR) ha rechazado que las investigaciones tengan un trasfondo político.

El respaldo de Vicente Fox a Ernesto Ruffo

Las declaraciones en Sinaloa forman parte de los distintos posicionamientos que Fox ha realizado recientemente sobre el proceso contra Ruffo.

El pasado 3 de octubre, el expresidente confirmó que sostuvo una videollamada con el exgobernador de Baja California, quien para entonces había regresado a su domicilio en Ensenada.

El expresidente sostuvo que la situación jurídica de Ruffo tiene un trasfondo político y cuestionó la actuación del gobierno federal.
El expresidente sostuvo que la situación jurídica de Ruffo tiene un trasfondo político y cuestionó la actuación del gobierno federal.

Después del encuentro, Fox publicó un mensaje de respaldo en el que le expresó que no estaba solo y manifestó su confianza en que la justicia debía prevalecer.

Fox también ha cuestionado anteriormente las actuaciones de las instituciones de justicia en el caso y ha planteado que podría existir una motivación política detrás de las acciones emprendidas contra su antiguo compañero de partido.

En ese contexto, el expresidente volvió a pronunciarse sobre el caso durante su estancia en Culiacán.

  • Fox responsabilizó a Claudia Sheinbaum por la situación jurídica de Ernesto Ruffo.
  • El expresidente relacionó el caso con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
  • Ruffo enfrenta acusaciones por presunto contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada.
  • El exgobernador cumple prisión domiciliaria en Ensenada.
  • Fox también llamó a la oposición a construir una alianza rumbo a las elecciones de 2027.
Vicente Fox vinculó el caso de Ernesto Ruffo con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. (Foto: Gob. de BC)
Vicente Fox vinculó el caso de Ernesto Ruffo con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. (Foto: Gob. de BC)

Fox llama a una alianza opositora contra Morena en Sinaloa

Durante su visita a Culiacán, Fox también enfocó parte de su discurso en las elecciones de 2027 y llamó a los partidos de oposición a construir un frente común para competir contra Morena en Sinaloa.

El exmandatario sostuvo que las fuerzas opositoras deben trabajar de manera coordinada y evitar competir divididas.

Aunque reconoció que la decisión sobre una eventual coalición corresponde a las dirigencias partidistas, expresó su respaldo a la construcción de un bloque electoral amplio.

Fox planteó como objetivo que Morena deje de gobernar el estado y llamó a los distintos sectores políticos y sociales a participar en la definición de una alternativa electoral.

Morena, elecciones, spot
Durante su visita a Culiacán, el expresidente pidió a los partidos de oposición unir fuerzas para competir contra Morena en las elecciones de 2027. Crédito: Cuartoscuro

Las elecciones de 2027 contemplan la renovación de la gubernatura de Sinaloa, además de las 20 alcaldías y las diputaciones locales y federales correspondientes.

Vicente Fox retoma críticas contra Morena rumbo a 2027

Las declaraciones del expresidente se producen mientras mantiene una mayor presencia pública en actividades y encuentros relacionados con la oposición rumbo al próximo proceso electoral.

En Culiacán, Fox recordó la imagen que conserva de Sinaloa como una entidad con actividad económica, productividad agrícola y posibilidades de desarrollo, y expresó su expectativa de que esas condiciones puedan recuperarse.

También pidió a ciudadanos, agricultores y comerciantes involucrarse en el proceso político del estado y reiteró su llamado a formar una alternativa frente a Morena.

El expresidente volvió a cuestionar a Morena y llamó a la oposición a organizarse de cara a las elecciones de 2027. (Redes sociales)
El expresidente volvió a cuestionar a Morena y llamó a la oposición a organizarse de cara a las elecciones de 2027. (Redes sociales)

Fox ha participado en otros acercamientos con figuras de oposición durante los últimos meses. Entre ellos se encuentra una reunión con Alejandro “Alito” Moreno y Juan Carlos Romero Hicks en la sede nacional del PRI, además de encuentros con otros actores políticos.

Fox habla de una nueva etapa democrática en América Latina

En su discurso, el expresidente también amplió sus críticas al gobierno y afirmó que México atraviesa un periodo que, desde su perspectiva, debe dar paso a una nueva etapa democrática.

Fox sostuvo que en distintos países de América Latina existe una tendencia de regreso hacia principios relacionados con la democracia, la libertad, el respeto a la ley y las instituciones.

El exmandatario aseguró que el escenario actual puede cambiar y llamó a mantener la participación política de cara a los próximos procesos electorales.

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