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Semarnat autoriza avistamiento de ballenas en Michoacán para la temporada 2026-2027

La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación

Semarnat autoriza avistamiento de ballenas en Michoacán para la temporada 2026-2027. (X/@ARBedolla)
Semarnat autoriza avistamiento de ballenas en Michoacán para la temporada 2026-2027. (X/@ARBedolla)
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Michoacán se incorpora oficialmente a los destinos autorizados para el avistamiento de ballenas en México, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incluyera una zona de la costa estatal en el calendario de observación correspondiente a la temporada 2026-2027.

La disposición, publicada el 30 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), permitirá realizar esta actividad en el municipio de Lázaro Cárdenas del 15 de diciembre de 2026 al 20 de marzo de 2027, bajo condiciones específicas para proteger a los ejemplares y su hábitat.

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Michoacán abre una nueva zona para observar ballenas en el Pacífico

El área autorizada comprende el tramo marítimo ubicado entre Barra de Nexpa, como punto extremo noroeste, y Playa Jardín, en el extremo sureste, ambos en el municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con el aviso de Semarnat, el polígono tiene las siguientes características:

  • Ubicación: municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
  • Punto de inicio: Barra de Nexpa, en las coordenadas 18°04′59″N-102°47′16″O.
  • Punto final: Playa Jardín, en las coordenadas 17°55′43″N-102°13′21″O.
  • Superficie autorizada: 233 millas náuticas cuadradas.
  • Perímetro lineal: 96 millas.
  • Periodo de observación: del 15 de diciembre de 2026 al 20 de marzo de 2027.
Semarnat autoriza avistamiento de ballenas en Michoacán para la temporada 2026-2027. (X/@ARBedolla)
Semarnat autoriza avistamiento de ballenas en Michoacán para la temporada 2026-2027. (X/@ARBedolla)

Con esta incorporación, Michoacán amplía las alternativas de turismo de naturaleza en su litoral y suma una nueva experiencia para quienes visitan la entidad, particularmente durante los meses en que las ballenas llegan a las costas del Pacífico mexicano.

El secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy García, destacó que el reconocimiento representa una oportunidad para posicionar al estado entre los destinos nacionales de observación de estos mamíferos marinos. También subrayó que la actividad deberá desarrollarse con respeto a las condiciones naturales y bajo los lineamientos establecidos por las autoridades ambientales.

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Avistamiento estará sujeto a permisos y medidas de protección

La autorización no significa que cualquier embarcación pueda realizar recorridos de observación. El aviso publicado en el DOF establece que los prestadores de servicios náuticos deberán contar con los permisos correspondientes de Semarnat y cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-2010.

Esta regulación establece lineamientos para desarrollar actividades de observación de ballenas, con medidas orientadas a evitar afectaciones a los ejemplares y conservar su hábitat.

Entre las condiciones que deberán atender quienes ofrezcan estos recorridos se encuentran:

  • Contar con los permisos ambientales correspondientes.
  • Respetar el polígono y las fechas autorizadas para la actividad.
  • Cumplir las disposiciones de la NOM-131-SEMARNAT-2010.
  • Aplicar las medidas de protección para las ballenas y la conservación de su entorno.

El secretario del Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, señaló que la incorporación de esta zona también representa un avance para vincular la conservación de la biodiversidad marina con alternativas de desarrollo sustentable para las comunidades costeras.

La autorización es resultado de tres años de investigación, monitoreo y trabajo de campo en los que participaron pescadores, prestadores de servicios náuticos, habitantes de las comunidades e instituciones académicas y científicas.

Semarnat autoriza avistamiento de ballenas en Michoacán para la temporada 2026-2027. (X/@ARBedolla)
Semarnat autoriza avistamiento de ballenas en Michoacán para la temporada 2026-2027. (X/@ARBedolla)

En estas labores también colaboraron el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado (ICTI), el grupo GroBios y el Laboratorio de Investigación SocioEcología y Conservación de la Biodiversidad de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Así, la temporada 2026-2027 marcará la primera ocasión en que Michoacán cuente con un polígono reconocido oficialmente para el avistamiento de ballenas, una actividad que busca sumar atractivo turístico a la costa sin dejar de lado la protección de la vida marina.

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