México

Jorge Romero sostiene videollamada con Ernesto Ruffo y acusa ataque político por caso de huachicol fiscal

El dirigente nacional de Acción Nacional expresó su apoyo al exgobernador de Baja California y cuestionó la investigación penal que enfrenta por presunto contrabando de hidrocarburos

Jorge Romero refrendó el respaldo del PAN a Ernesto Ruffo y cuestionó el trasfondo político de la investigación por presunto huachicol fiscal.
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El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, sostuvo una videollamada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, para expresarle su respaldo ante el proceso judicial que enfrenta por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

Durante la conversación, Romero aseguró que el partido mantendrá su apoyo al exmandatario estatal, quien permanece en prisión domiciliaria en Ensenada mientras continúa el procedimiento legal en su contra.

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El líder panista le manifestó que tanto él como el partido estarán de su lado durante el desarrollo del caso.

Con este mensaje, reiteró el compromiso de Acción Nacional con Ruffo, quien gobernó Baja California de 1989 a 1995 y fue el primer gobernador de oposición después de décadas de gobiernos priistas.

En el intercambio difundido en video, Romero se dirigió al exmandatario con expresiones de cercanía y le aseguró que contaría con el respaldo de la organización política.

El dirigente nacional panista aseguró que el partido defenderá al exgobernador de Baja California mientras enfrenta su proceso judicial.
El dirigente nacional panista aseguró que el partido defenderá al exgobernador de Baja California mientras enfrenta su proceso judicial.

Ruffo respondió que nunca había dudado del apoyo de sus compañeros de partido.

PAN cuestiona investigación contra Ernesto Ruffo y señala presunto ataque político

Además de expresar su respaldo personal, Jorge Romero cuestionó la investigación que involucra al exgobernador y sostuvo que, desde su perspectiva, no existen elementos sólidos que justifiquen las acusaciones en su contra.

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El dirigente nacional del PAN calificó el procedimiento como un posible ataque político contra la oposición.

Su postura se suma a los señalamientos de otros integrantes del partido, quienes han manifestado preocupación por los procesos judiciales que enfrentan figuras vinculadas con Acción Nacional.

Sin embargo, las acusaciones contra Ruffo continúan bajo investigación.

El factor de orden y seguridad también mostró un retroceso en México, con una disminución de 5.7% desde 2021.
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La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que cuenta con elementos periciales, entrevistas y otras diligencias relacionadas con la presunta participación del exgobernador en la conducción de Ingemar, empresa investigada por su posible relación con operaciones de contrabando de hidrocarburos.

La defensa de Ruffo ha rechazado los señalamientos y el propio exmandatario ha sostenido que su detención responde a motivos políticos.

¿Por qué Ernesto Ruffo cumple prisión domiciliaria?

El exgobernador salió del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, después de que una resolución judicial permitió modificar la medida cautelar para que continuara su proceso en su domicilio.

La medida fue concedida mediante un amparo y se relacionó con consideraciones sobre su edad y estado de salud.

No obstante, el cambio de situación no significa que haya sido exonerado de los delitos que se le imputan.

Ernesto Ruffo obtuvo el cambio de medida cautelar por motivos relacionados con su edad y estado de salud, pero continúa sujeto a proceso penal.
Ernesto Ruffo obtuvo el cambio de medida cautelar por motivos relacionados con su edad y estado de salud, pero continúa sujeto a proceso penal.

Entre los principales puntos del caso se encuentran:

  • Situación jurídica: Ruffo continúa sujeto a un proceso penal por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
  • Lugar de residencia: Permanece en su domicilio de Ensenada, Baja California.
  • Vigilancia: La prisión domiciliaria contempla supervisión de las autoridades y restricciones judiciales.
  • Postura de la defensa: El exgobernador ha negado las acusaciones y sostiene que su participación en la empresa era limitada.
  • Investigación vigente: La FGR mantiene sus indagatorias sobre las operaciones atribuidas a la presunta red de huachicol fiscal.

Ernesto Ruffo recibe respaldo de figuras panistas en Baja California

La videollamada de Jorge Romero se suma a las muestras de apoyo que distintos integrantes del PAN han expresado a Ruffo desde que dejó el penal del Altiplano.

Jorge Romero plantea una reforma para sancionar de por vida a servidores públicos vinculados con el crimen organizado
Diversos representantes y exfuncionarios del PAN acudieron al domicilio de Ernesto Ruffo en Ensenada para expresarle su respaldo mientras continúa su proceso judicial. Crédito: X/@JorgeRoHe

A principios de octubre, políticos panistas acudieron a su domicilio en Ensenada para visitarlo y manifestarle su solidaridad.

Entre ellos estuvieron los exgobernadores de Guanajuato Carlos Medina Plascencia y Juan Carlos Romero Hicks, así como el exalcalde de Tijuana Héctor Osuna Jaime, el exalcalde de Mexicali Víctor Hermosillo y el exlegislador sonorense Ramón Corral Ávila.

El encuentro también fue presentado como una oportunidad para dialogar sobre la democracia y la trayectoria política de Baja California. Las visitas se realizaron mientras Ruffo permanece bajo las condiciones establecidas por la autoridad judicial.

Jorge Romero refuerza respaldo del PAN mientras continúa el proceso judicial

El mensaje de Romero ocurre en un contexto en el que el caso de Ernesto Ruffo ha generado pronunciamientos de dirigentes y representantes panistas, quienes han cuestionado el trasfondo de las acusaciones y han expresado su apoyo al exmandatario.

Jorge Romero parado detrás de un podio con micrófono mientras señala con el dedo índice durante una rueda de prensa
Jorge Romero reiteró que el PAN acompañará a Ernesto Ruffo durante el proceso judicial que enfrenta por presuntos delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos. (PAN)

La videollamada permitió al dirigente nacional reiterar que Acción Nacional lo acompañará durante el procedimiento. Por su parte, Ruffo agradeció las muestras de solidaridad y respondió que el respaldo de su partido nunca ha sido motivo de duda.

Mientras tanto, la situación jurídica del exgobernador permanece sujeta a las determinaciones de las autoridades competentes. La FGR mantiene sus acusaciones y la defensa sostiene su rechazo a los señalamientos, por lo que el proceso continuará conforme avancen las actuaciones judiciales.

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