México

Grecia Quiroz llama a marchar este 1 de noviembre en memoria de Carlos Manzo: partirá de Lázaro Cárdenas al centro de Uruapan

La presidenta municipal recordó a su esposo con un video a través de sus redes sociales

Grecia Quiroz - Carlos Manzo - Uruapan
Grecia Quiroz llama a marchar este 1 de noviembre en memoria de Carlos Manzo: partirá de Lázaro Cárdenas al centro de Uruapan. (Foto: Facebook)
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A través de redes sociales, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, confirmó la marcha del 1 de noviembre en memoria de Carlos Manzo, asesinado la noche del año pasado en el Festival de las Velas.

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