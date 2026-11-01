Grecia Quiroz llama a marchar este 1 de noviembre en memoria de Carlos Manzo: partirá de Lázaro Cárdenas al centro de Uruapan

A través de redes sociales, la presidenta municipal de Uruapan , Michoacán, Grecia Quiroz , confirmó la marcha del 1 de noviembre en memoria de Carlos Manzo , asesinado la noche del año pasado en el Festival de las Velas .

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