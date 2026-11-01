México

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Los números de cada uno de los sorteos de Tris de hoy fueron dados a conocer por la Lotería Nacional, entregando varios millones de pesos en premio. Revisa enseguida si fuiste alguno de los afortunados.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida de que no se maltrate.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora del Tris

Tris Clásico

Sorteo: 36872

Resultado: 97821

Tris De las Siete

Sorteo: 36871

Resultado: 4759

Tris Extra

Sorteo: 36870

Resultado: 42363

Tris De las Tres

Sorteo: 36869

Resultado: 16682

Tris Medio Día

Sorteo: 36868

Resultado: 72023

De lunes a domingo, cinco veces al día, se comparten los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Los resultados de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)
Los resultados de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoTris resultados hoy México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Del Gran Premio de México a la sala de parto: mujer embarazada es trasladada de urgencia tras sentir malestar en el evento deportivo

La joven de 22 años presentó fuertes dolores cuando se encontraba en la zona café del Autódromo Hermanos Rodríguez

Del Gran Premio de México a la sala de parto: mujer embarazada es trasladada de urgencia tras sentir malestar en el evento deportivo

Tras más de un mes fuera, Chucky Lozano se reencuentra con el gol en la aplastante goleada 4-1 del LA Galaxy

El equipo dirigido por Greg Vanney suma 44 puntos luego del triunfo y permanece en la pelea en el cierre de la campaña regular de la Major League Soccer

Tras más de un mes fuera, Chucky Lozano se reencuentra con el gol en la aplastante goleada 4-1 del LA Galaxy

Carlos Slim refuerza su apuesta por el petróleo: firma contratos con Pemex e invierte en refinerías de Estados Unidos

El magnate mexicano ha encontrado en la industria petrolera una nueva oportunidad de hacer negocios rentables

Carlos Slim refuerza su apuesta por el petróleo: firma contratos con Pemex e invierte en refinerías de Estados Unidos

El “mataperros” de la Condesa se queda preso en el Reclusorio Norte: juez de control lo vincula a proceso por maltrato animal

Salvador “N” enfrentará la etapa judicial recluido, luego de que las autoridades acreditaran su probable responsabilidad en el envenenamiento de animales en CDMX

El “mataperros” de la Condesa se queda preso en el Reclusorio Norte: juez de control lo vincula a proceso por maltrato animal

Trabajadores del IMSS confirman nueva fecha para megamarcha en CDMX: partirán del Centro Médico Siglo XXI al Zócalo

La disidencia del instituto mantienen entre sus demandas principales la destitución del líder sindical Rafael Olivos

Trabajadores del IMSS confirman nueva fecha para megamarcha en CDMX: partirán del Centro Médico Siglo XXI al Zócalo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de octubre: el “mataperros” de la colonia Condesa fue vinculado a proceso

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de octubre: el “mataperros” de la colonia Condesa fue vinculado a proceso

El Dámaso del Cártel de Tláhuac se queda preso en el Reclusorio Oriente: juez lo procesa por extorsionar una llantera

Quién es Miguel Juárez, alias “El Miky”, el objetivo prioritario capturado en Ecatepec señalado como sucesor de “El Choko”

Así opera la red narco que contrata a menores para reclutar a otros: a chica de 15 años le daban 2 mil pesos por otras jóvenes

El Mayo se escondía en Yucatán: así intentó el Ejército capturarlo durante el equinoccio en Chichén Itzá

ENTRETENIMIENTO

Cómo se conocieron Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga: la historia de amor que volvió a la atención tras su detención

Cómo se conocieron Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga: la historia de amor que volvió a la atención tras su detención

Mictlantecuhtli llegó al Museo Nacional de Antropología: así fue la premiere de “Sacrificios” en México

Karina Torres sorprende con impresionante disfraz de La Monja: “Nenaaaaaaaaaas, Valak Torres está aquí”

CDMX alista una expo gratis de Godzilla por la nueva película de Takashi Yamazaki

Este es el centro de ICE donde Inés Gómez Mont permanece detenida en Florida

DEPORTES

Tras más de un mes fuera, Chucky Lozano se reencuentra con el gol en la aplastante goleada 4-1 del LA Galaxy

Tras más de un mes fuera, Chucky Lozano se reencuentra con el gol en la aplastante goleada 4-1 del LA Galaxy

EN FOTOS | Fórmula 1 en México: así se vivió la fiesta del Gran Premio HOY 31 de octubre

GP México: En qué posición saldrán ‘Checo’ Pérez y Franco Colapinto en la carrera de mañana

Román Bravo-Young logra histórica clasificación a la final y asegura medalla para México en el Mundial de Lucha

Álvaro Fidalgo sigue sin ganarse un lugar en el Betis tras triunfo ante Málaga