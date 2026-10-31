EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 31 de octubre: Cierran Paseo de la Reforma por preparativos del Desfile de Día de Muertos

08:30 | Centro Histórico: Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social se concentrarán en Belisario Domínguez 32, sede de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

09:00 | Tlalpan: Vecinos Unidos del Ajusco protestarán en el acceso principal de Six Flags México, sobre la carretera Picacho-Ajusco, por el tráfico que genera el Festival del Terror.

11:00 | Centro Histórico: World Without Weapons realizará una acción fotográfica en el Hemiciclo a Juárez.

12:00 | Buenavista: Casa de las Muñecas Tiresias A.C. instalará una ofrenda colectiva en Juan Aldama y avenida México-Tenochtitlán.

12:00 | Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero: Plataforma 4:20 realizará actividades en el Monumento a la Madre, División del Norte y Cuauhtémoc, además de Gran Canal y Circuito Interior.

13:00 | Centro Histórico: La Comuna 420 llevará a cabo el evento Horror Night en el parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, entre República de El Salvador y José María Pino Suárez.

Durante el día | Centro Histórico: La colectiva Micelias realizará una colecta de víveres en República de El Salvador 81.

Durante el día | avenida Juárez: Violencia Feminicida México instalará una ofrenda en el corredor Ángela Peralta.

19:00 | Iztacalco: La Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente realizará un recorrido por calles del Barrio de San Miguel.

Desde las 06:00 | Rodadas ciclistas: Habrá salidas desde Coyoacán, Polanco, Narvarte, San Ángel, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa. Varias tendrán como destino San Andrés Mixquic, en Tláhuac.

Desde las 19:00 | Rodadas del Terror: Se esperan concentraciones motociclistas en Azcapotzalco, Xochimilco, Venustiano Carranza, Iztacalco, Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Ciudad Universitaria. También se prevé una salida desde el Estadio Banorte a las 21:30.

07:00 | Tlalpan: Inicia la aplicación del examen de admisión de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Rectoría General, sobre Prolongación Canal de Miramontes.

09:00 | Tláhuac: Rodada de Moto Clubs Ixtayopan desde la plaza Abelardo L. Rodríguez, en San Juan Ixtayopan.

14:00 | Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc: Se realizará el Gran Desfile de Día de Muertos “El Mictlán”, de la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec al Zócalo. La ruta contempla Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo y Plaza de la Constitución.

14:30 | Iztacalco: Prácticas y clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

15:00 | Tláhuac: Festival Internacional del Día de Muertos en el Bosque de Tláhuac.

21:10 | Coyoacán: Partido América vs. Toluca en el Estadio Banorte.