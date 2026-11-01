Maratón de Nueva York 2026: horarios de salida, transmisión, recorrido y qué es importante saber

El recorrido de la prueba presenta modificaciones en el tramo del Bronx por primera vez en 15 años (New York Road Runners)

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El Maratón de Nueva York 2026 reúne a 60.000 corredores de 140 países en una edición histórica que celebra los 50 años del recorrido por los cinco distritos. La largada comenzó a las 8 de la mañana de este domingo 1 de noviembre, mismo día en que finalizó el horario de verano en Estados Unidos.

La Maratón de la Ciudad de Nueva York —denominada oficialmente TCS New York City Marathon 2026— cubre los 42,195 kilómetros (26,2 millas) del ya clásico recorrido que atraviesa los condados metropolitanos de Staten Island, Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan. La largada fue en Staten Island, sobre el puente Verrazzano-Narrows, y la llegada se ubica en el Central Park, a la altura de la calle 67 Oeste.

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Esta edición marca el 50.° aniversario del recorrido por los cinco distritos, inaugurado el 24 de octubre de 1976, cuando 2.090 corredores partieron de Staten Island y 1.549 llegaron a la meta cerca de Tavern on the Green.

El Maratón de Nueva York 2026 reúne a 60.000 corredores de 140 países en el 50.° aniversario de su circuito por los cinco distritos (REUTERS/Eduardo Munoz)

La inscripción costaba USD 5 y los ganadores fueron Bill Rodgers (2:10:09) y Miki Gorman (2:39:11). En 2025, un récord de 59.226 corredores cruzaron la línea de llegada.

Además, por primera vez en 15 años el trazado incluye modificaciones en el tramo del Bronx, con el objetivo de reducir las disrupciones para vecinos y comercios de esa zona.

Horarios de largada por categoría (hora del Este)

8:00 — División Masculina Profesional en Silla de Ruedas.

8:02 — División Femenina Profesional en Silla de Ruedas.

8:22 — Handbikes y atletas seleccionados con discapacidad.

8:35 — División Abierta Femenina Profesional.

9:05 — División Abierta Masculina Profesional.

9:10 — Oleada 1.

9:45 — Oleada 2.

10:20 — Oleada 3.

10:55 — Oleada 4.

11:30 — Oleada 5.

Las cinco oleadas del campo popular se suman desde las 9:10 hasta las 11:30 (hora del Este) (REUTERS/Eduardo Munoz)

Cómo seguir la Maratón de Nueva York en vivo

La transmisión nacional se emite por ESPN2 desde las 8 (hora del Este), con cobertura previa disponible en ESPN Unlimited desde las 7. La franja de las 11:30 al 13 también tendrá continuidad en esa plataforma de streaming.

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En el área metropolitana de Nueva York, WABC-TV (Canal 7) arrancó su previa a las 7 y transmite la carrera en vivo hasta la 13. El streaming está disponible en la aplicación ABC 7 New York y en ABC7NY.com, que además ofrece vista en vivo de la meta desde las 10 hasta las 18. A nivel nacional, la cadena ABC emite el especial “Live from the TCS New York City Marathon” entre las 3:00 y las 5:00 p.m.

Los comentarios de la transmisión están a cargo de Sam Ryan de WABC-TV, el comentarista de atletismo John Anderson de ESPN, los olímpicos Carrie Tollefson y Clayton Young, y los paralímpicos Kurt Fearnley y Amanda McGrory.

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Quienes prefieran verla en persona pueden ubicarse a lo largo del recorrido desde la milla 3 hasta la milla 26. También hay palcos con localidades en la intersección de Broadway y la calle 62 Oeste.

Para seguir el avance de los corredores en tiempo real, el New York Road Runners (NYRR) —organizador oficial de la prueba— ofrece rastreo en vivo en su portal NYRR Live Results.

La edición inaugural del trayecto metropolitano en 1976 contó con 2.090 corredores y una inscripción de USD 5 (REUTERS/Kylie Cooper)

Premios en dinero para los ganadores

División Abierta

Primer puesto: USD 100.000.

Segundo: USD 60.000.

Tercer: USD 40.000.

Cuarto: USD 25.000.

Quinto: USD 15.000.

Sexto: USD 10.000.

Séptimo: USD 7.500.

Octavo: USD 5.000.

Noveno: USD2.500.

Décimo: USD 2.000.

Romper el récord del recorrido en este grupo otorga un bonus adicional de USD 50.000.

División en Silla de Ruedas

Primer puesto: USD 50.000.

Segundo: USD 25.000.

Tercer: USD 20.000.

Cuarto: USD 15.000.

Quinto: USD 10.000.

Sexto: USD 5.000.

El Maratón de Nueva York no es solo una prueba de running: la división en silla de ruedas reúne a algunos de los mejores paratletas del mundo, con figuras como Tatyana McFadden (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Seguridad y cortes de tránsito

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que no existen amenazas creíbles para esta edición, aunque desplegÓ efectivos adicionales, vehículos y miles de vallas a lo largo del recorrido. Los cortes de tránsito comenzaron durante la madrugada del domingo e incluyen el nivel superior del puente Verrazzano. Las autoridades recomendaron utilizar el transporte público y anticipar demoras.

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La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, pidió a los espectadores mantenerse alertas: “Los policías estarán ahí para mantenerlos seguros, pero les pedimos a todos que permanezcan atentos. Si ven algo, díganlo”, señaló según informó NBC New York.

El Departamento de Policía de Nueva York desplegó efectivos y vallas preventivas junto con cortes viales desde la madrugada (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los favoritos en la carrera élite

En el campo masculino, el keniata Benson Kipruto defiende el título que conquistó en 2025 con un tiempo de 2:08:09, en la victoria más ajustada de la historia de la prueba: superó a Alexander Mutiso Munyao por apenas 0,16 segundos.

Si repite, se convertiría en el primer hombre en ganar títulos consecutivos en Nueva York desde que el keniata John Kagwe lo lograra en 1998. Sus principales rivales son el etíope Deresa Geleta (mejor marca personal: 2:02:38), el keniata Cybrian Kotut (2:03:22) y los ex campeones Geoffrey Kamworor (2:04:23) y el neerlandés Abdi Nageeye (2:04:20). El campo americano contará con Conner Mantz, Zouhair Talbi y Joe Klecker.

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En el sector femenino, la keniana Hellen Obiri es la gran favorita. Campeona en 2023 y 2025, el año pasado estableció el récord del recorrido con 2:19:51, casi tres minutos por debajo de la anterior marca que ostentaba la keniana Margaret Okayo desde 2003.

Obiri tendrá enfrente a la también keniana Sheila Chepkirui, campeona en 2024 con mejor marca de 2:17:19; a la etíope tres veces campeona olímpica Sifan Hassan; y a la keniana Viola Cheptoo (2:19:05). Por Estados Unidos, la debutante en maratón Weini Kelati —récordista nacional en media maratón— es una de las apuestas locales junto a Jessica McClain (2:22:43) y Fiona O’Keeffe.

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Los keniatas Benson Kipruto y Hellen Obiri defienden los títulos en la categoría élite, obtenidos en la edición anterior (REUTERS/Heather Khalifa)

Las celebridades que también corren los 42 km

Además de los atletas de élite, esta edición contará con la participación de una serie de figuras públicas:

Darby Allin — luchador profesional de AEW.

Tiki Barber — ex jugador de los New York Giants.

Errol Barnett — conductor y corresponsal de CBS News.

Jennifer Connelly — actriz ganadora del Premio de la Academia.

T.J. Holmes — periodista y personalidad mediática.

Samantha Judge — esposa del jardinero de los New York Yankees, Aaron Judge.

Patina Miller — actriz ganadora del Tony de Broadway.

N.O.R.E. — rapero, actor y personalidad de los medios.

Oz Pearlman — mentalista.

Nēv Schulman — creador y conductor de “Catfish: The TV Show”.

El campo general de más de 60.000 corredores incluye participantes provenientes de 140 países, entre ellos debuttantes como Madison Liebman, quien afrontará su primera maratón. “Es mi primer maratón. No sé qué esperar, pero hay muchos sentimientos”, señaló según NBC New York.