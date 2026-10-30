El “mataperros” de la Condesa es trasladado al Reclusorio Preventivo Norte: juez definirá su situación

Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por el delito de maltrato animal. Crédito: FGJCDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó este viernes 30 de octubre, a las 13:55 horas, una orden de aprehensión contra Salvador “N”, de 58 años, señalado como responsable del envenenamiento y asesinato de perros en la colonia Condesa.

El hombre fue trasladado al Reclusorio Preventivo Norte, ubicado en la calle Jaime Nunó 155, colonia Guadalupe Chalma, alcaldía Gustavo A. Madero, donde un juez de control determinará su situación jurídica por el delito de maltrato animal.

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El hombre había sido detenido este mismo día, pero por agredir a policías. La orden de aprehensión por el envenenamiento se cumplimentó después, una vez que los peritajes y el análisis de videograbaciones reunieron los datos de prueba necesarios para vincularlo con la muerte de los animales y que la autoridad judicial librara la orden.

Según datos preliminares, un hijo del detenido fue agredido por un perro en la zona, por lo que se investiga si ese hecho habría motivado los envenenamientos.

La detención inicial fue por agredir a policías

La primera detención ocurrió a las 6:20 horas de este viernes, en el cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia, en la alcaldía Cuauhtémoc. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicaron a un hombre que coincidía con las características de quien aparecía en imágenes difundidas en redes sociales como presunto responsable de los envenenamientos.

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El hombre discutió con los pñolicías que lo increparon, los insultó y se resistió al arresto, finalmente lo llevaron ante las autoridades para iniciar su proceso legal Foto: SSC

Al acercarse para entrevistarlo y realizarle una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial, el sujeto reaccionó con insultos y agresiones físicas contra los uniformados. Por ello fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición del Ministerio Público, no por el envenenamiento de los perros, sino por el delito de resistencia de particulares.

Autoridades revelaron que la captura se concretó este 30 de octubre cerca de las 6 de la mañana. Crédito: SSC

Durante las indagatorias, las autoridades conocieron que uno de los hijos de Salvador “N” había sido atacado por un perro en la zona días antes, dato que se integró como posible móvil del envenenamiento de los animales.

La investigación comenzó el 27 de octubre con un reporte al 911 desde una clínica veterinaria

El caso se originó el martes 27 de octubre, cuando personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendió un reporte del 911 proveniente de una clínica veterinaria ubicada en la calle Pachuca, colonia Condesa. Ahí, varios perros recibían atención médica tras presentar malestares durante paseos por el Parque España. De acuerdo con la información recabada inicialmente, dos de los animales fallecieron por una posible intoxicación.

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Autoridades aseguraron indicios de cebos envenenados. Crédito: FGJCDMX

Ese mismo día, durante un recorrido por el parque, policías de la SSC localizaron un trozo de longaniza con una píldora azul, cuyo vínculo con los hechos quedó bajo investigación. La FGJCDMX abrió entonces una carpeta de investigación por el delito de maltrato o crueldad contra animales no humanos, con la participación de personal ministerial, agentes de la Policía de Investigación y especialistas en medicina veterinaria.

En paralelo, elementos de la SSC, incluida la Brigada de Vigilancia Animal, y personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en coordinación con autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, realizaron recorridos preventivos y brindaron orientación a las personas que acudían al parque con sus animales de compañía.

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Las tres dependencias exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo al 911 o a la Unidad de Contacto del Secretario de la SSC.

Los peritajes identificaron metomilo en 14 cebos localizados en el Parque España y sus alrededores

Conforme avanzaron las diligencias, los peritajes identificaron la sustancia como metomilo, un insecticida y acaricida que resulta letal para los animales si no se aplica en dosis controladas. En total, las autoridades localizaron 14 cebos envenenados: cuatro dentro del Parque España y diez más en calles aledañas.

El jueves 29 de octubre, un ciudadano alertó a los policías sobre un nuevo hallazgo, un trozo de salami con una pastilla azul, en la esquina de Juan Escutia y Amatlán. La SSC revisó las cámaras de vigilancia disponibles en la zona y trabajó con vecinos para obtener información adicional sobre el caso.

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El análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control, junto con entrevistas realizadas en la zona, permitió a los investigadores identificar al probable responsable, Salvador “N”, y reunir los elementos que sustentaron la orden de aprehensión ejecutada este viernes.

La investigación se concentró en dos líneas: las pruebas periciales que identificaron la sustancia tóxica, y el análisis de videograbaciones y entrevistas que permitió ubicar al sospechoso.

La Fiscalía contabilizó cuatro perros muertos y tres denuncias de propietarios

Hasta el momento, la FGJCDMX tiene conocimiento de cuatro perros fallecidos por los envenenamientos y ha recibido tres denuncias de sus propietarios. Dos perras, identificadas como Kiara y Siberia, sobrevivieron a la intoxicación y permanecen bajo observación médica en la clínica veterinaria Vetme, con evolución favorable.

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De los animales fallecidos, los dueños de dos de ellos presentaron las denuncias que permitieron realizar las necropsias correspondientes. Las autoridades continúan en búsqueda de los propietarios de los otros dos perros para integrar sus testimonios a la carpeta de investigación.

Agentes de la PDI cumplimentaron la orden de aprehensión contra Salvador "N". Crédito: FGJCDMX

La investigación se desarrolló en coordinación entre la FGJCDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y la alcaldía Cuauhtémoc.

El delito de causar dolosamente la muerte de un animal contempla una pena de dos a seis años de prisión, que puede ampliarse hasta diez años cuando se provoca un sufrimiento grave previo al deceso, como ocurrió en este caso mediante envenenamiento.

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La FGJCDMX señaló en un comunicado oficial que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, con el propósito de garantizar que los actos de maltrato y crueldad contra los animales no queden impunes.