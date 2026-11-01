Salud preventiva: los beneficios de la quiropráctica para mantener la movilidad y cuidar las articulaciones

La quiropráctica puede contribuir al cuidado de la salud musculoesquelética más allá del tratamiento del dolor

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La salud de la columna vertebral y las articulaciones es fundamental para conservar la movilidad y mantener una buena calidad de vida a lo largo de los años. Sin embargo, muchas personas suelen prestar atención a estas estructuras hasta que aparecen molestias, limitaciones físicas o episodios de dolor que afectan sus actividades cotidianas.

Ante este panorama, la quiropráctica representa una alternativa de atención para el cuidado musculoesquelético, con un enfoque que también contempla la prevención y el mantenimiento corporal. Aunque todavía existen confusiones sobre esta disciplina, especialistas destacan la importancia de diferenciarla de las prácticas empíricas conocidas como huesería.

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Miguel Villegas Solache, especialista de Quiropráctico Libra, explicó que existe una diferencia importante entre ambas actividades, principalmente por la formación académica y los conocimientos anatómicos que respaldan el ejercicio profesional de la quiropráctica.

De acuerdo con el experto, esta disciplina requiere una carrera universitaria de cuatro años, además de un año de servicio social, mientras que la huesería suele transmitirse de generación en generación sin necesariamente contar con una preparación teórica y científica. Esta diferencia resulta relevante, pues una intervención sin conocimientos suficientes puede provocar lesiones o diagnósticos equivocados.

¿Qué es la quiropráctica y en qué se diferencia de la huesería?

La quiropráctica es una disciplina enfocada en el sistema musculoesquelético, particularmente en la columna vertebral y las articulaciones. Su práctica contempla conocimientos de anatomía, evaluación física y técnicas manuales para atender determinadas alteraciones relacionadas con el movimiento.

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Esta disciplina busca favorecer la movilidad corporal y contribuir a la salud musculoesquelética mediante técnicas manuales y una evaluación individualizada

Villegas Solache señaló que su ejercicio profesional se sostiene en tres elementos fundamentales: la evidencia científica, la destreza manual necesaria para realizar los ajustes y una base filosófica centrada en la relación entre la estructura corporal y el funcionamiento del sistema nervioso.

Por ello, explicó que la quiropráctica no debe reducirse a la acción de hacer sonar las articulaciones o las vértebras. Antes de cualquier intervención, es necesario evaluar las condiciones físicas de cada paciente y determinar si es candidato a recibir este tipo de tratamiento.

El especialista también subrayó que acudir con un profesional capacitado permite reducir los riesgos asociados con manipulaciones inadecuadas, especialmente cuando existen padecimientos previos o alteraciones que requieren atención médica especializada.

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Uso del celular y mala postura: las lesiones que afectan la columna vertebral

Los hábitos cotidianos y el uso prolongado de dispositivos electrónicos han modificado el tipo de molestias musculoesqueléticas que presentan las personas.

Según explicó el especialista, mientras que décadas atrás eran frecuentes las consultas por problemas en la espalda y las rodillas, actualmente se observa una mayor presencia de alteraciones relacionadas con la postura, entre ellas la rectificación cervical y el denominado cuello de texto.

Esta última condición está asociada con la posición que adopta la cabeza cuando una persona permanece durante periodos prolongados mirando la pantalla de un teléfono celular o una tableta.

El problema también preocupa por su aparición a edades tempranas. Villegas Solache indicó que se han identificado casos de estas alteraciones posturales en niños de entre 10 y 11 años, debido al tiempo que pasan utilizando dispositivos digitales.

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La postura inadecuada puede modificar la curvatura natural del cuello y generar tensión biomecánica constante. Con el paso del tiempo, estas cargas pueden favorecer molestias y alteraciones musculoesqueléticas.

El especialista advirtió que algunas lesiones pueden pasar inadvertidas durante sus primeras etapas, debido a que no siempre producen dolor inmediato. Sin embargo, determinados problemas pueden evolucionar y ocasionar complicaciones que afectan la movilidad, como desgaste articular, hernias discales, artrosis, fibrosis o tendinopatías.

Por esta razón, recomendó prestar atención a los hábitos posturales y no normalizar las molestias físicas, especialmente cuando se presentan de manera recurrente.

Esta disciplina busca favorecer la movilidad corporal y contribuir a la salud musculoesquelética mediante técnicas manuales y una evaluación individualizada

¿Cuáles son los beneficios de la quiropráctica para la salud preventiva?

Uno de los principales planteamientos de la quiropráctica es que el cuidado de las articulaciones y la columna vertebral no debe comenzar únicamente cuando aparece una crisis dolorosa.

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El entrevistado comparó esta atención con otras prácticas de salud preventiva, como las consultas odontológicas o psicológicas, a las que se puede acudir para dar seguimiento y mantenimiento, sin esperar necesariamente a que exista un problema grave.

Desde esta perspectiva, los ajustes quiroprácticos buscan atender determinadas restricciones de movimiento y contribuir al funcionamiento del sistema musculoesquelético.

Entre los beneficios que el especialista atribuye a esta disciplina se encuentran:

Mantenimiento de la movilidad: mediante técnicas manuales adaptadas a las condiciones físicas de cada paciente.

Atención de molestias articulares: como parte de una evaluación y tratamiento individualizados.

Cuidado de la columna vertebral: para identificar alteraciones relacionadas con la postura y el movimiento.

Acompañamiento preventivo: con el propósito de detectar oportunamente problemas musculoesqueléticos.

Bienestar físico: al favorecer el movimiento y reducir determinadas molestias asociadas con la tensión biomecánica.

Villegas Solache también mencionó posibles beneficios relacionados con la reducción de dolores de cabeza, la digestión y el descanso. No obstante, estas afirmaciones deben entenderse como parte de su perspectiva profesional y no como efectos clínicos garantizados de los ajustes quiroprácticos.

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El especialista aclaró que esta disciplina no busca sustituir los tratamientos médicos, la medicación prescrita ni la atención de otros profesionales de la salud. Por el contrario, considera que puede complementar determinados procesos de atención.

¿Cómo es una evaluación quiropráctica profesional?

Antes de realizar un ajuste, el quiropráctico debe conocer los antecedentes y las condiciones físicas de la persona. Para ello, la valoración contempla la elaboración de un expediente clínico, la exploración de los rangos de movimiento y la aplicación de pruebas ortopédicas.

También puede incluir el análisis de estudios de imagen, como radiografías, resonancias magnéticas o tomografías, cuando estos son necesarios para conocer el estado de la columna vertebral y las articulaciones.

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A partir de esta información, el especialista determina si el paciente es candidato a recibir tratamiento y qué técnica puede resultar adecuada para sus condiciones.

De acuerdo con Villegas Solache, la atención puede adaptarse a distintas edades, desde recién nacidos hasta adultos mayores, aunque las técnicas y los procedimientos deben responder a una valoración individual y a las necesidades de cada persona.

La frecuencia de las consultas tampoco debe establecerse de manera generalizada. El especialista mencionó que el mantenimiento puede realizarse una vez al mes o ajustarse según las exigencias del estilo de vida y las condiciones particulares de cada paciente.

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Quiropráctica en México: formación profesional y déficit de especialistas

A pesar de que la formación universitaria en quiropráctica tiene presencia en México desde hace aproximadamente tres décadas, esta disciplina todavía enfrenta desafíos relacionados con su difusión y reconocimiento institucional.

Entre las instituciones educativas que imparten esta carrera se encuentran la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE), la Universidad Estatal del Valle de Toluca (UNEVT) y la Universidad Veracruzana (UV).

El especialista consideró que incorporar profesionales de esta disciplina en el sistema público de salud podría contribuir a fortalecer las estrategias de prevención y atención de problemas musculoesqueléticos.

Desde su perspectiva, contar con estos especialistas permitiría ampliar las opciones de atención, identificar oportunamente determinadas alteraciones y disminuir la presión sobre otros servicios médicos, además de favorecer un uso más eficiente de los recursos sanitarios.

En cuanto al número de profesionales disponibles, Villegas Solache estimó que existen alrededor de 5 mil quiroprácticos certificados en México. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no cuenta con un indicador exclusivo que permita conocer con exactitud cuántos especialistas de esta disciplina ejercen actualmente en el país.

La cifra proporcionada por el entrevistado refleja, desde su perspectiva, la necesidad de ampliar la formación y disponibilidad de profesionales capacitados para atender a una población que supera los 130 millones de habitantes.

Finalmente, el especialista insistió en que el cuidado corporal debe formar parte de los hábitos cotidianos y no limitarse a la atención de episodios de dolor. Mantener una postura adecuada, evitar periodos prolongados en posiciones que generen tensión y buscar orientación profesional cuando aparecen molestias son medidas importantes para preservar la movilidad.

La prevención de problemas articulares requiere un enfoque integral en el que la actividad física, la atención médica y los hábitos saludables desempeñan un papel fundamental. En ese contexto, la quiropráctica puede formar parte del acompañamiento de la salud musculoesquelética, siempre que se realice por profesionales capacitados y bajo una valoración individualizada.