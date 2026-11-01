¿Qué significa que llueva el 1 o 2 de noviembre? La leyenda de las lágrimas de los muertos

La lluvia en Día de Muertos puede interpretarse como una señal de despedida, memoria y vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La lluvia en Día de Muertos puede entenderse como una expresión simbólica de despedida, duelo y renovación de la vida. Para muchas familias que conmemoran a sus difuntos el 1 y 2 de noviembre, las precipitaciones evocan las lágrimas de las almas o de quienes las recuerdan.

La tradición se nutre del papel ritual del agua y de un periodo del año que suele presentar humedad, nieblas y bajas temperaturas.

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La explicación científica atribuye la lluvia a las condiciones atmosféricas propias de inicios de noviembre. Las creencias populares, en cambio, sitúan ese mismo fenómeno dentro de un encuentro anual entre los vivos, sus muertos y la tierra que los alimenta.

El agua ocupa un lugar central en las ofrendas para los difuntos

El Día de Muertos reúne prácticas católicas e indígenas que han perdurado en numerosas comunidades mexicanas. La celebración combina oraciones, visitas a los cementerios, altares domésticos y alimentos destinados a honrar a quienes ya murieron.

La Universidad Nacional Autónoma de México explica que la festividad se sostiene en la idea de que las ánimas emprenden un recorrido desde el más allá para visitar a sus familiares. Las ofrendas buscan recibirlas, recordar sus vidas y acompañarlas durante su estancia temporal.

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El agua es uno de los elementos indispensables del altar. De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se ofrece para aliviar la sed de las ánimas después de su viaje y para darles fuerza antes de su regreso.

La presencia del agua también se relaciona con la pureza del alma y con la iluminación del camino. El vaso colocado en la ofrenda no funciona solamente como bebida, sino como un signo de hospitalidad hacia los familiares muertos.

La Comisión Nacional del Agua sostiene que el agua representa la fuente de la vida incluso dentro de las celebraciones dedicadas a los difuntos. Las familias la sirven junto a frutas, pan, flores, veladoras, alimentos preparados y objetos vinculados con la persona recordada.

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La sal acompaña ese sentido ritual. Las fuentes de la UNAM señalan que se utiliza como elemento de purificación y preservación simbólica durante el tránsito entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

La combinación entre agua y sal permite comprender por qué una lluvia durante estas fechas suele adquirir un valor distinto al de cualquier otra precipitación. El mismo elemento que aparece sobre el altar cae también del cielo mientras las familias recuerdan, rezan y se despiden.

El agua es uno de los elementos indispensables del altar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lluvia se interpreta como señal de presencia o de despedida

La idea de las “lágrimas de los difuntos” no responde a una explicación física sobre la formación de nubes. Es una lectura cultural que transforma la lluvia en un mensaje asociado con la memoria y el afecto.

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En algunas comunidades, las gotas que caen durante el 1 o 2 de noviembre pueden representar la tristeza de las almas al dejar nuevamente a sus familias. En otras, simbolizan el llanto de quienes permanecen vivos y deben despedirse otra vez.

La interpretación depende de cada territorio, de la historia familiar y de los ritos locales. No todas las celebraciones atribuyen un mismo significado a la lluvia, aunque varias coinciden en vincularla con el tránsito de los muertos.

La UNAM define al Día de Muertos como una celebración de la memoria que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Bajo esa perspectiva, una jornada lluviosa puede reforzar la emoción de quienes visitan una tumba o encienden una vela frente a una fotografía.

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El agua que cae puede convertirse en un lenguaje compartido para expresar una ausencia. La lluvia acompaña un momento de reencuentro simbólico con personas cuya presencia física ya no es posible.

Esta lectura tampoco se limita a la tristeza. En las cosmovisiones indígenas ligadas al cultivo, el agua tiene una función de fertilidad. Una precipitación en los días de muertos puede entenderse como una bendición para la tierra y una señal de continuidad.

La idea de las “lágrimas de los difuntos” no responde a una explicación física sobre la formación de nubes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración cierra un ciclo agrícola ligado a las lluvias

Las investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México sitúan al Día de Muertos dentro de un calendario ritual conectado con la milpa, las cosechas y el agua. La conmemoración se vincula con el cierre de una etapa agrícola.

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Los pueblos originarios de la cuenca de México dividían el año entre un periodo húmedo y otro seco. La primera mitad concentraba labores de siembra, cuidado de los cultivos y recolección de los alimentos.

Ese ciclo estaba acompañado por diversas festividades. La Candelaria se relacionaba con la bendición de semillas, mientras que la Santa Cruz incluía peticiones de lluvia para la producción agrícola.

Las festividades de agosto se vinculaban con la aparición de los primeros elotes. Los días de muertos, ya cerca de noviembre, servían para agradecer por la cosecha obtenida y compartir parte de esos bienes con los antepasados.

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La Comisión Nacional del Agua indica que las ceremonias asociadas a la producción de alimentos y al agua se desarrollan entre mayo y los primeros días de noviembre. Las ofrendas de muertos incluyen frutos, panes y platillos que reflejan esa conexión con el ciclo de la tierra.

La lluvia de estas jornadas puede leerse, por ello, como una prolongación de ese calendario. No expresa únicamente un duelo: también recuerda que la subsistencia comunitaria depende de la humedad, los cultivos y los alimentos que se comparten.

El vínculo entre muertos y cosechas tiene una dimensión espiritual. Los antepasados no aparecen como figuras lejanas, sino como integrantes de la comunidad que reciben ofrendas y pueden interceder por el bienestar de quienes siguen vivos.

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La conmemoración se vincula con el cierre de una etapa agrícola. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima de principios de noviembre favorece estas interpretaciones

El significado cultural de la lluvia convive con una explicación meteorológica. Los primeros días de noviembre pertenecen a una época de transición climática en varias regiones de México.

Las condiciones pueden incluir nubosidad, niebla, descenso de temperatura y lluvias de intensidad variable. La presencia de frentes fríos y de humedad en algunas zonas favorece que las celebraciones coincidan con jornadas inestables.

Esa coincidencia se ha repetido durante generaciones. Las comunidades observan que las visitas a los panteones, la instalación de ofrendas y las despedidas de las ánimas ocurren cuando el clima comienza a cambiar.

La repetición de ambas experiencias, la ritual y la atmosférica, alimentó relatos que atribuyen significado a las gotas de lluvia. El cielo nublado y la humedad se incorporaron a la memoria de las fechas dedicadas a los difuntos.

La ciencia estudia los sistemas atmosféricos que producen las precipitaciones. Las tradiciones interpretan cómo esa lluvia se integra en la vida emocional y espiritual de las familias.

Una explicación no reemplaza a la otra porque responden a preguntas diferentes. La meteorología describe cómo se forma la lluvia, mientras que las creencias ayudan a comprender qué representa para una comunidad cuando llega en un día de memoria.

El agua funciona como puente entre la memoria y la vida cotidiana

El agua de la ofrenda tiene un destino ritual, pero también conserva una dimensión doméstica. Las fuentes universitarias señalan que el altar convoca a las familias a dialogar con el recuerdo de quienes murieron.

La comida, las bebidas, las flores y las fotografías no se disponen como adornos aislados. Cada uno forma parte de un recibimiento destinado a reconocer la historia particular de un padre, una madre, un hijo, una abuela o una amistad.

En esa escena, el agua tiene una función material y simbólica. Calma la sed atribuida a las ánimas, aunque también expresa cuidado, respeto y deseo de que el viaje entre ambos mundos transcurra sin carencias.

La Comisión Nacional del Agua recupera además el vínculo entre el agua y los antiguos cenotes mayas, considerados portales hacia el inframundo. La referencia muestra que el elemento acuático ha sido asociado durante siglos con la comunicación entre planos distintos.

La lluvia prolonga ese sentido. Desciende del cielo hacia la tierra mientras las familias encienden velas, comparten alimentos y pronuncian los nombres de los muertos.

Para quienes creen en la visita de las ánimas, las gotas pueden representar que el mundo natural acompaña el ritual. Para quienes viven la fecha desde una mirada más familiar, la lluvia puede ser una imagen del dolor que persiste junto al recuerdo.

La comida, las bebidas, las flores y las fotografías no se disponen como adornos aislados. Cada uno forma parte de un recibimiento destinado a reconocer la historia particular de un padre, una madre, un hijo, una abuela o una amistad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llover en Día de Muertos no significa una sola cosa

Que llueva el 1 o 2 de noviembre puede tener una explicación climática relacionada con la temporada. También puede asumir un significado espiritual para las personas que participan en las ceremonias de Todos los Santos, Fieles Difuntos o Día de Muertos.

Las creencias sobre las lágrimas de los difuntos expresan la necesidad de dar sentido a una despedida que se repite cada año. Las gotas recuerdan que la muerte no borra los vínculos afectivos ni la presencia de los antepasados dentro de la familia.

En México, el agua de la ofrenda recibe a las ánimas cansadas por su viaje. En las tradiciones andinas, la lluvia puede confirmar que los muertos estuvieron cerca y, al mismo tiempo, aportar vida a los campos.

La precipitación puede representar tristeza, despedida, gratitud y fertilidad. Su significado cambia según la comunidad, aunque conserva una idea común: la vida y la muerte siguen unidas por la memoria.

Cuando el cielo se cubre durante estas fechas, la lluvia no modifica el valor de la celebración. Puede acompañar el paso de las almas, el llanto de sus familias y la renovación de la tierra que sostiene a quienes aún permanecen.