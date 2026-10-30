Gabriel Quadri va contracorriente y critica a Cuauhtémoc Cárdenas tras su fallecimiento: “Solo fue hijo de su papá”

Con una parodia, programa de Canal Once reacciona a trámite de Gabrierl Quadri a la Pensión del Bienestar. |Crédito: Cuartoscuro

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Gabriel Quadri, excandidato presidencial y exdiputado federal, lanzó una dura crítica a Cuauhtémoc Cárdenas tras su fallecimiento y se colocó entre las pocas figuras políticas que no han difundido mensajes de reconocimiento al exjefe de Gobierno.

En una publicación en X, el exlegislador de oposición lo llamó “inútil ‘líder moral’” de la izquierda y cuestionó su ruptura con el PRI, su administración en la capital y su relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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La publicación contrasta con las expresiones de condolencia que políticos de izquierda y derecha, exmandatarios, artistas y organismos internacionales compartieron desde la noche del 28 de octubre, cuando se informó la muerte de Cárdenas a los 92 años.

El exdiputado afirmó que Cárdenas “sólo fue hijo de su papá” y aseguró que su único mérito fue romper con el PRI, una decisión que atribuyó a Porfirio Muñoz Ledo. También lo calificó como un “mediocre Jefe de Gobierno de la Ciudad de México”.

Quadri sostuvo que el exjefe de Gobierno “le abrió las puertas del poder a López Obrador” y lo señaló como “cómplice silencioso” de sus “atrocidades”. El mensaje no incluyó elementos adicionales para respaldar estas afirmaciones.

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El político también cuestionó la actividad de Cárdenas en materia energética. Afirmó que no se le conocían propuestas o acciones de vanguardia, “ni siquiera en Pemex”, empresa que vinculó con los intereses políticos del exjefe de Gobierno.

Quadri cuestionó el papel de Cárdenas dentro de la izquierda

En el mismo mensaje, Quadri afirmó que Cárdenas se conformó con “cortejar tiranos comunistas” y con ser considerado un “santón e inútil ‘líder moral’ de la izquierda”.

El exdiputado cerró su publicación al responsabilizarlo del “desastre generado por la 4T”. Sus declaraciones se difundieron en medio de los homenajes y mensajes públicos emitidos después de la muerte del político.

Gabriel Quadri criicó a Cuauhtémoc Cárdenas. | X- Gabriel Quadri

Muerte de Cuauhtémoc Cárdenas une a la izquierda y derecha de México

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano generó mensajes de reconocimiento de representantes de distintas fuerzas políticas, incluidos antiguos adversarios y dirigentes del movimiento político que ayudó a construir.

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La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de Cárdenas y reconoció su participación en la formación del movimiento democrático. A esto se sumó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo definió como “precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México”.

El expresidente priista Enrique Peña Nieto también expresó sus condolencias en X y describió a Cárdenas como una “figura fundamental en la transición democrática de México”, apesar de la ruptura de Cárdenas con el PRI en los años 80.

Añadió que su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento democrático dejó una “huella imborrable”.

También destacaron los reconocimientos por parte de personajes como el expresidente panista Vicente Fox, quien fue su adversario en la elección del 2000, y Alejandro Moreno, actual dirigente nacional del PRI, así como Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, entre otros.

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A su funeral, en el Panteón Francés, también acudieron personas de diversos partidos y movimientos políticos.

Esto fue criticado por el actor Damián Alcázar, quien lo llamó “gran líder” y cuestionó a los sectores políticos y mediáticos que reconocieron su trayectoria después de su muerte.

El intérprete recordó la elección presidencial de 1988 y acusó que el PRI le arrebató la Presidencia.

Cárdenas rompió con el PRI y fundó el PRD

Cuauhtémoc Cárdenas fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano. Estudió ingeniería civil en la UNAM e inició su carrera política dentro del PRI, partido por el que fue senador y gobernador de Michoacán entre 1980 y 1986.

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En 1987 encabezó la Corriente Democrática junto con Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros dirigentes. La ruptura con el PRI derivó en su candidatura presidencial por el Frente Democrático Nacional en 1988.

La elección de ese año estuvo marcada por la interrupción del sistema de cómputo y por denuncias de fraude electoral. El resultado oficial dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, mientras Cárdenas cuestionó la limpieza del proceso.

En 1989 participó en la fundación del PRD. Fue candidato presidencial en tres ocasiones y en 1997 ganó la primera elección directa para jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Dejó el cargo en 1999 para buscar por tercera vez la Presidencia en los comicios de 2000.

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La ONU México, la Unión Europea, la Embajada de España y la Embajada del Estado de Palestina también lamentaron la muerte de Cárdenas y enviaron condolencias a su familia.