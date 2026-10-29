México

Ley Seca por Día de Muertos 2026: zonas y horarios con restricción de venta de alcohol en la CDMX

Los comercios infractores enfrentan clausuras inmediatas mediante verificaciones del Invea, mientras los consumidores en vía pública reciben arrestos de hasta 36 horas o servicio comunitario obligatorio dictado por juzgados cívicos

Señal de prohibición con botellas, reloj, calendario, mapa de Ciudad de México, silueta del Ángel de la Independencia y pétalos amarillos.
La Ley Seca en la Ciudad de México no es una ley única, sino una serie de acuerdos que cada alcaldía publica por separado en la Gaceta Oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Ley Seca por Día de Muertos 2026 no aplica de manera uniforme en toda la Ciudad de México: solo tres alcaldías publicaron acuerdos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con restricciones para este fin de semana, mientras el resto de la capital opera con venta regular de alcohol.

Tláhuac suspende la venta las 24 horas en toda la demarcación

Tláhuac es la única alcaldía donde la medida cubre la totalidad del territorio y no solo colonias puntuales.

PUBLICIDAD

La restricción rige de las 00:00 horas del 31 de octubre y hasta las 24:00 horas del 2 de noviembre, lo que cubre los tres días completos —31 de octubre, 1 y 2 de noviembre— sin ninguna franja horaria libre, de acuerdo con el comunicado oficial publicado por la propia alcaldía.

Ley Seca
Las restricciones de Ley Seca suelen coincidir con fiestas patronales, celebraciones religiosas o fechas de alto flujo de personas en la capital. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El acuerdo busca “inhibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles y vía pública para resguardar la seguridad”, según el texto oficial de la demarcación.

La suspensión alcanza a San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco, San Juan Ixtayopan, San Pedro Tláhuac, Santa Catarina Yecahuizotl, Santiago Zapotitlán y San Francisco Tlaltenco. Aplica en puntos fijos, semifijos y móviles instalados en esas zonas.

PUBLICIDAD

Xochimilco limita la medida a un solo pueblo

En Xochimilco la Ley Seca no cubre toda la alcaldía. El acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México establece la restricción únicamente en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, por su fiesta patronal, del 28 al 31 de octubre y del 1 al 2 de noviembre.

CDMX ampliará Ley Seca por partido México vs Inglaterra.
La prohibición de consumir alcohol en vía pública no autorizada rige en toda la capital durante todo el año, sin importar si hay o no Ley Seca vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resto de los pueblos de Xochimilco con Ley Seca este mes —Santiago Tulyehualco, San Francisco Tlalnepantla, San Lucas Xochimanca, Santa María Tepepan, Caltongo y La Huichapan— ya concluyó su periodo de restricción conforme al calendario publicado por la demarcación.

El acuerdo precisa que la medida opera únicamente dentro del perímetro delimitado para la fiesta patronal, no en toda la demarcación.

Azcapotzalco restringe 13 colonias por San Martín de Porres

Azcapotzalco suspende la venta de alcohol en 13 colonias del 31 de octubre al 3 de noviembre, de las 00:00 a las 23:59 horas, con motivo de la festividad de San Martín de Porres, de acuerdo con el calendario oficial publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

La restricción incluye la colonia Pasteros, sede principal de la celebración religiosa.

Un cartel blanco con un círculo rojo y una botella tachada, con el texto "NO BEBIDAS" en una ventana. Personas caminan en una calle con edificios al fondo.
La medida en Tláhuac cubre puntos fijos, semifijos y móviles instalados en las zonas señaladas por el acuerdo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de Tláhuac, la medida en Azcapotzalco no responde directamente al Día de Muertos, sino que coincide en fechas con esta festividad patronal programada desde el calendario anual de la alcaldía.

Las alcaldías centrales operan sin restricciones

En Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán no existe publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que imponga Ley Seca para este fin de semana.

Bares, restaurantes, supermercados y tiendas de esas demarcaciones operan en sus horarios habituales.

Monumento Ángel de la Independencia bajo un cielo azul claro en Ciudad de México. El sol brilla detrás de la estatua dorada. Edificios y tráfico vehicular rodean el área.
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán no registran acuerdos de Ley Seca para este fin de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alcaldía Cuauhtémoc confirmó, a través de su boletín oficial, un Festival del Día de Muertos con 55 actividades gratuitas del 27 de octubre al 2 de noviembre, sin restricción alguna sobre venta de alcohol.

Las sanciones alcanzan los 293 mil 275 pesos para negocios

La Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, en su artículo 5, faculta a las alcaldías para ordenar la suspensión de venta de alcohol mediante acuerdos publicados en la Gaceta Oficial.

Los negocios que incumplan la medida enfrentan multas de entre 351 y 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización, lo que equivale a montos de entre 41,175 y 293,275 pesos.

Un policía, una mujer y un hombre de traje están sentados en una mesa con documentos, pilas de monedas, una balanza, un mazo, un reloj de arena y una calculadora.
Las multas a negocios por incumplir la Ley Seca van de 351 a 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que consuman alcohol en vía pública fuera de las zonas autorizadas reciben multas de 2,375 a 3,394 pesos, arresto administrativo de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas, conforme a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Esta última disposición aplica en toda la capital durante todo el año, independientemente de que exista o no una Ley Seca vigente en la zona.

crimen gubernamental, apropiación indebida, daño al erario, faltas graves, ética pública, castigo judicial, control institucional, legalidad, impunidad, investigación penal, marco jurídico, proceso legal, justicia administrativa, vigilancia ciudadana, Estado de derecho - (Imagen Ilustrativa Infobae)*
El arresto administrativo por incumplir disposiciones de consumo de alcohol en vía pública puede ir de 25 a 36 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los establecimientos de impacto vecinal que venden alimentos preparados y cuentan con autorización para servir alcohol al copeo pueden seguir operando dentro del horario marcado en su permiso, incluso en las zonas donde rige la restricción.

Los giros exentos deben respetar el horario marcado en su permiso

Los acuerdos publicados por las alcaldías contemplan una excepción constante: los establecimientos de impacto vecinal y zonal que expenden alimentos preparados y cuentan con autorización vigente para vender bebidas alcohólicas al copeo pueden continuar operando durante la Ley Seca.

Esta excepción aplica a restaurantes y fondas con el permiso correspondiente, siempre que la venta de alcohol se limite al consumo dentro del establecimiento y respete estrictamente el horario autorizado en su licencia de funcionamiento.

Un plato de pozole, dos jarras de barro con motivos coloridos, limones y recipientes de vidrio con bebidas sobre un mostrador de ladrillo.
La excepción para establecimientos de alimentos preparados no incluye la venta de alcohol en envase cerrado ni a domicilio.(Imagen Ilustrativa Infobae)

No cubre la venta en envase cerrado ni el servicio a domicilio.

Los acuerdos de Tláhuac, Xochimilco y Azcapotzalco replican esta misma redacción, lo que indica un criterio uniforme entre alcaldías al momento de redactar las suspensiones, independientemente del motivo específico de cada restricción.

La Ley de Instituto de Verificación Administrativa respalda las clausuras

Las violaciones a los acuerdos de Ley Seca se sancionan con base en un conjunto de ordenamientos que incluye la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa y el Reglamento de Verificación Administrativa, todos de la Ciudad de México.

Este marco faculta al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México para realizar inspecciones durante la vigencia de la restricción y levantar actas en caso de incumplimiento.

Una gran cantidad de botellas de licor, latas de cerveza y paquetes de cigarrillos apilados en un almacén con cajas de cartón al fondo.
Los negocios sancionados son remitidos al Juzgado Cívico correspondiente para determinar la sanción aplicable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas o negocios sancionados son remitidos al Juzgado Cívico correspondiente para que se determine la sanción aplicable, conforme a lo establecido en cada acuerdo publicado en Gaceta Oficial.

Tláhuac aplica Ley Seca de forma recurrente durante todo el año

La medida en Tláhuac no es excepcional: la alcaldía ha publicado acuerdos similares de manera constante a lo largo de 2026, vinculados a las múltiples fiestas patronales de sus pueblos originarios.

Enero, abril, mayo, agosto y septiembre registraron restricciones comparables en distintas colonias y pueblos de la demarcación.

Un calendario en papel con los días de noviembre de 2026 sobre una mesa de madera clara al lado de un bolígrafo plateado.
La alcaldía ya programó nuevas fechas de Ley Seca para noviembre y diciembre en distintas colonias y pueblos de la demarcación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para noviembre y diciembre, la alcaldía ya programó nuevas fechas de suspensión en la Colonia Agrícola Metropolitana, Santa Cecilia, Santa Catarina Yecahuizotl, Tierra y Libertad, Tetelco y San Andrés Mixquic, con motivo de distintas fiestas patronales que se extienden hasta el cierre del año, según el calendario publicado en la Gaceta Oficial del 19 de octubre.

Temas Relacionados

Dia De MuertosLey SecaCdmxTlahuacXochimilcoAzcapotzalcoVenta De Alcoholmexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum asistirá al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas en el Panteón Francés, buscará hacer homenaje con la familia

La mandataria organizó un homenaje al ingeniero durante “La Mañanera” desde Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum asistirá al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas en el Panteón Francés, buscará hacer homenaje con la familia

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 29 de octubre: cerrada la circulación en Paseo de la Reforma por cuestiones de logística

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 29 de octubre: cerrada la circulación en Paseo de la Reforma por cuestiones de logística

Javier Alarcón asegura que Cruz Azul es el candidato número 1 al título: “Lo estoy diciendo ahora”

Alarcón aseguró que su postura no responde a la emoción o a una preferencia personal, sino a elementos que considera lógicos

Javier Alarcón asegura que Cruz Azul es el candidato número 1 al título: “Lo estoy diciendo ahora”

“Mi primer recuerdo de la política es el de mi papá votando por Cárdenas”: hijo de AMLO lamenta muerte del líder de la izquierda mexicana

El hijo del expresidente recordó que sus primeras votaciones fueron para el ingeniero en el año 2000 y para su padre como Jefe de Gobierno

“Mi primer recuerdo de la política es el de mi papá votando por Cárdenas”: hijo de AMLO lamenta muerte del líder de la izquierda mexicana

Peña Nieto reaparece en redes y lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: “Deja una huella imborrable en la historia de México”

El expresidente llamó al exjefe de Gobierno “una figura fundamental en la transición democrática” del país

Peña Nieto reaparece en redes y lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: “Deja una huella imborrable en la historia de México”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan al “Delta 2”, presunto jefe del CJNG en Apizaco: lo vinculan con secuestros y extorsiones

Capturan al “Delta 2”, presunto jefe del CJNG en Apizaco: lo vinculan con secuestros y extorsiones

Arrestan en Michoacán a secretaria del Bienestar de Uruapan por encubrimiento en el asesinato de Carlos Manzo: es familiar de implicados

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: detienen a funcionaria de Uruapan por presunto encubrimiento en el asesinato de Carlos Manzo

Detienen en Tecate a exmilitar ruso buscado por Interpol: portaba granada y documentos falsos

Quién es "El Semáforo" del CJNG: los corridos que anticiparon su ascenso como sucesor de "El Tanque"

ENTRETENIMIENTO

El documental que muestra el ascenso de Cuauhtémoc Cárdenas y su quiebre con el PRI: dónde verlo

El documental que muestra el ascenso de Cuauhtémoc Cárdenas y su quiebre con el PRI: dónde verlo

Coque Muñiz dará concierto gratuito durante los festejos de Día de Muertos en CDMX: cuándo y dónde será

Qué hacer el Día de Muertos 2026 en CDMX: guía completa de actividades y conciertos sin costo por alcaldía

El orden de los productos para que el maquillaje de Halloween dure más

El incómodo momento entre Belinda y Mafe Walker, la influencer que asegura habla idioma alienígena

DEPORTES

Nigeria vs México: sigue en vivo el partido de los Octavos de Final del Mundial Femenino Sub-17

Nigeria vs México: sigue en vivo el partido de los Octavos de Final del Mundial Femenino Sub-17

Javier Alarcón asegura que Cruz Azul es el candidato número 1 al título: “Lo estoy diciendo ahora”

Jugador de Xolos causa polémica al hacer gesto de contar billetes tras ser expulsado ante el América

Hugo Sánchez asume su error ante Miguel Mejía Barón en el Mundial de Estados Unidos 94: “Ya le ofrecí disculpas”

A qué equipo de la Liga MX le iba Cuauhtémoc Cárdenas: la pasión futbolera detrás del referente de la izquierda mexicana