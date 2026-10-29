Ley Seca por Día de Muertos 2026: zonas y horarios con restricción de venta de alcohol en la CDMX

La Ley Seca por Día de Muertos 2026 no aplica de manera uniforme en toda la Ciudad de México: solo tres alcaldías publicaron acuerdos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con restricciones para este fin de semana, mientras el resto de la capital opera con venta regular de alcohol.
Tláhuac suspende la venta las 24 horas en toda la demarcación
Tláhuac es la única alcaldía donde la medida cubre la totalidad del territorio y no solo colonias puntuales.
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La restricción rige de las 00:00 horas del 31 de octubre y hasta las 24:00 horas del 2 de noviembre, lo que cubre los tres días completos —31 de octubre, 1 y 2 de noviembre— sin ninguna franja horaria libre, de acuerdo con el comunicado oficial publicado por la propia alcaldía.
El acuerdo busca “inhibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles y vía pública para resguardar la seguridad”, según el texto oficial de la demarcación.
La suspensión alcanza a San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco, San Juan Ixtayopan, San Pedro Tláhuac, Santa Catarina Yecahuizotl, Santiago Zapotitlán y San Francisco Tlaltenco. Aplica en puntos fijos, semifijos y móviles instalados en esas zonas.
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Xochimilco limita la medida a un solo pueblo
En Xochimilco la Ley Seca no cubre toda la alcaldía. El acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México establece la restricción únicamente en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, por su fiesta patronal, del 28 al 31 de octubre y del 1 al 2 de noviembre.
El resto de los pueblos de Xochimilco con Ley Seca este mes —Santiago Tulyehualco, San Francisco Tlalnepantla, San Lucas Xochimanca, Santa María Tepepan, Caltongo y La Huichapan— ya concluyó su periodo de restricción conforme al calendario publicado por la demarcación.
El acuerdo precisa que la medida opera únicamente dentro del perímetro delimitado para la fiesta patronal, no en toda la demarcación.
Azcapotzalco restringe 13 colonias por San Martín de Porres
Azcapotzalco suspende la venta de alcohol en 13 colonias del 31 de octubre al 3 de noviembre, de las 00:00 a las 23:59 horas, con motivo de la festividad de San Martín de Porres, de acuerdo con el calendario oficial publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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La restricción incluye la colonia Pasteros, sede principal de la celebración religiosa.
A diferencia de Tláhuac, la medida en Azcapotzalco no responde directamente al Día de Muertos, sino que coincide en fechas con esta festividad patronal programada desde el calendario anual de la alcaldía.
Las alcaldías centrales operan sin restricciones
En Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán no existe publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que imponga Ley Seca para este fin de semana.
Bares, restaurantes, supermercados y tiendas de esas demarcaciones operan en sus horarios habituales.
La alcaldía Cuauhtémoc confirmó, a través de su boletín oficial, un Festival del Día de Muertos con 55 actividades gratuitas del 27 de octubre al 2 de noviembre, sin restricción alguna sobre venta de alcohol.
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Las sanciones alcanzan los 293 mil 275 pesos para negocios
La Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, en su artículo 5, faculta a las alcaldías para ordenar la suspensión de venta de alcohol mediante acuerdos publicados en la Gaceta Oficial.
Los negocios que incumplan la medida enfrentan multas de entre 351 y 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización, lo que equivale a montos de entre 41,175 y 293,275 pesos.
Las personas que consuman alcohol en vía pública fuera de las zonas autorizadas reciben multas de 2,375 a 3,394 pesos, arresto administrativo de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas, conforme a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
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Esta última disposición aplica en toda la capital durante todo el año, independientemente de que exista o no una Ley Seca vigente en la zona.
Los establecimientos de impacto vecinal que venden alimentos preparados y cuentan con autorización para servir alcohol al copeo pueden seguir operando dentro del horario marcado en su permiso, incluso en las zonas donde rige la restricción.
Los giros exentos deben respetar el horario marcado en su permiso
Los acuerdos publicados por las alcaldías contemplan una excepción constante: los establecimientos de impacto vecinal y zonal que expenden alimentos preparados y cuentan con autorización vigente para vender bebidas alcohólicas al copeo pueden continuar operando durante la Ley Seca.
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Esta excepción aplica a restaurantes y fondas con el permiso correspondiente, siempre que la venta de alcohol se limite al consumo dentro del establecimiento y respete estrictamente el horario autorizado en su licencia de funcionamiento.
No cubre la venta en envase cerrado ni el servicio a domicilio.
Los acuerdos de Tláhuac, Xochimilco y Azcapotzalco replican esta misma redacción, lo que indica un criterio uniforme entre alcaldías al momento de redactar las suspensiones, independientemente del motivo específico de cada restricción.
La Ley de Instituto de Verificación Administrativa respalda las clausuras
Las violaciones a los acuerdos de Ley Seca se sancionan con base en un conjunto de ordenamientos que incluye la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa y el Reglamento de Verificación Administrativa, todos de la Ciudad de México.
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Este marco faculta al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México para realizar inspecciones durante la vigencia de la restricción y levantar actas en caso de incumplimiento.
Las personas o negocios sancionados son remitidos al Juzgado Cívico correspondiente para que se determine la sanción aplicable, conforme a lo establecido en cada acuerdo publicado en Gaceta Oficial.
Tláhuac aplica Ley Seca de forma recurrente durante todo el año
La medida en Tláhuac no es excepcional: la alcaldía ha publicado acuerdos similares de manera constante a lo largo de 2026, vinculados a las múltiples fiestas patronales de sus pueblos originarios.
Enero, abril, mayo, agosto y septiembre registraron restricciones comparables en distintas colonias y pueblos de la demarcación.
Para noviembre y diciembre, la alcaldía ya programó nuevas fechas de suspensión en la Colonia Agrícola Metropolitana, Santa Cecilia, Santa Catarina Yecahuizotl, Tierra y Libertad, Tetelco y San Andrés Mixquic, con motivo de distintas fiestas patronales que se extienden hasta el cierre del año, según el calendario publicado en la Gaceta Oficial del 19 de octubre.
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