Un gato atigrado con ojos verdes brillantes muestra evidentes signos de estrés, sentado con las orejas ligeramente hacia atrás y una expresión de alerta en un ambiente doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aunque los gatos tienen fama de independientes, los cambios de rutina y las horas sin compañía pueden afectar su bienestar.

Algunos desarrollan señales de estrés cuando se quedan solos, como maullidos persistentes, cambios en el uso del arenero, aislamiento o conductas repetitivas.

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Detectarlas a tiempo permite ajustar el ambiente del hogar y buscar orientación veterinaria si el problema se mantiene.

El humo del cigarrillo le irrita los ojos y la nariz al gato. La imagen es una representación del impacto negativo que el tabaquismo puede tener en las mascotas.(Imagen ilustrativa Infobae)

Cinco señales de que tu gato está sufriendo estrés y ansiedad al quedarse solo

Los gatos suelen ocultar el malestar. Por eso, los cambios de conducta pueden pasar inadvertidos hasta que se vuelven frecuentes.

La ansiedad por separación como tal es poco común en gatos, pero quedarse sin compañía, estímulos o con una rutina alterada puede provocar estrés, aburrimiento o frustración.

Maúlla más de lo habitual cuando te vas o al volver

Un maullido aislado frente a la puerta no confirma que exista un problema. La señal de alerta aparece si el gato vocaliza de forma insistente, parece agitado o mantiene esa conducta cada vez que anticipa tu salida.

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También puede recibirte con una actividad inusual: corre, salta, demanda atención de inmediato o parece incapaz de calmarse. Conviene identificar si el cambio ocurre sólo en los días en que permanece solo varias horas.

Modifica sus hábitos de comida, agua o arenero

Un gato estresado puede comer menos, beber menos o, en algunos casos, comer de forma compulsiva. También puede dejar de usar el arenero, orinar fuera de él o rociar orina dentro de casa.

Estos cambios no deben atribuirse de inmediato al estrés: los problemas urinarios, digestivos o el dolor pueden causar conductas parecidas. Si el cambio es repentino, o si el gato deja de comer, necesita una revisión veterinaria.

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Es normal que un gato busque una siesta tranquila. No lo es que se esconda más que antes, evite a las personas o reaccione con gruñidos, bufidos o manotazos cuando antes toleraba el contacto.

Puede mostrarse hipervigilante, sobresaltarse con facilidad o permanecer inmóvil, con el cuerpo tenso. Orejas hacia atrás, pupilas dilatadas y postura encorvada también pueden acompañar el estrés.

Se lame en exceso o descuida su arreglo

El acicalamiento excesivo puede producir zonas con menos pelo, irritación o lesiones en la piel. En sentido contrario, algunos gatos dejan de arreglarse y desarrollan un pelaje opaco, enredado o descuidado.

Ambas conductas pueden relacionarse con tensión emocional, aunque también tienen causas dermatológicas o médicas. La observación diaria ayuda a detectar si el problema comenzó tras un cambio de rutina o periodos prolongados de soledad.

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Presenta conductas destructivas o inquietud persistente

Rascar muebles, tirar objetos, correr sin parar, caminar en círculos o parecer incapaz de descansar puede reflejar frustración o falta de estímulos.

El gato necesita oportunidades para jugar, trepar, rascar, esconderse y observar su entorno. Antes de salir, puede ayudar una sesión de juego y dejar juguetes seguros, rascadores, escondites y opciones de alimentación interactiva.

Si la conducta persiste o aumenta, el veterinario debe descartar una enfermedad y, si es necesario, recomendar a un especialista en comportamiento felino.

Un gato atigrado con el pelo erizado y ojos grandes, mostrando síntomas de estrés, se refugia parcialmente detrás de un sofá junto a un ovillo de lana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir la ansiedad en tus gatos cuando te vas de casa

Mantén horarios predecibles para comida, juego y descanso.

Juega con tu gato antes de salir para que libere energía.

Deja juguetes seguros, rascadores, cajas y sitios altos donde pueda observar.

Usa comederos interactivos o escondites de croquetas para mantenerlo ocupado.

Habilita un espacio tranquilo con agua limpia, arenero limpio y una cama cómoda.

Evita despedidas largas o regresar con demasiada euforia.

Acostúmbralo poco a poco a pasar periodos cortos sin compañía.

Considera feromonas sintéticas para gatos, con recomendación veterinaria.

No adoptes otro gato como solución automática: algunos felinos prefieren vivir solos.

Consulta al veterinario si deja de comer, se orina fuera del arenero, se lastima al lamerse o cambia de conducta de forma repentina.