México

Alerta en la Condesa por presunto envenenamiento de perros en Parque España: Fiscalía revisa ocho puntos

Al menos tres perros murieron y otros permanecen bajo atención veterinaria tras presuntamente ingerir sustancias tóxicas

Reportan al menos tres perros muertos por presunto envenenamiento.

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El presunto envenenamiento de perros en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, provocó denuncias de vecinos y la intervención de autoridades capitalinas.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que al menos tres perros murieron y otros permanecen bajo atención veterinaria tras ingerir sustancias tóxicas que habrían sido colocadas en el espacio público.

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La funcionaria solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investigar los hechos, revisar las cámaras de seguridad de la zona e identificar a las personas responsables.

También anunció que la demarcación brindará acompañamiento jurídico a las familias afectadas para presentar las denuncias correspondientes.

Fiscalía revisa ocho puntos donde encontraron carne sospechosa. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
Fiscalía revisa ocho puntos donde encontraron carne sospechosa. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Fiscalía investiga ocho puntos con presunta carne envenenada

A través de sus redes sociales, Rojo de la Vega informó que elementos de la Policía de Investigación (PDI) y personal de la Fiscalía acudieron al Parque España para revisar ocho puntos donde se detectaron pedazos de carne presuntamente contaminados.

La alcaldesa pidió que la investigación sea inmediata, exhaustiva y transparente, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades conforme a la ley.

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Además, advirtió que la posible presencia de sustancias tóxicas en el parque no solo pone en riesgo a los animales de compañía, sino también a las familias y otras personas que transitan por el lugar.

Vecinos de la colonia Condesa reportaron que encontraron pastillas azules envueltas en trozos de carne.

Fiscalía CDMX investiga el presunto envenenamiento de perros en la Condesa.
Fiscalía CDMX investiga el presunto envenenamiento de perros en la Condesa.

A partir de estos hallazgos, difundieron alertas para advertir a otros propietarios de mascotas y solicitaron la intervención de las autoridades.

Policía capitalina revisa cámaras de vigilancia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que atendió el reporte de una clínica veterinaria ubicada en la calle Pachuca, en la colonia Condesa, donde se alertó sobre posibles casos de envenenamiento de perros.

Según los testimonios de los propietarios, los animales habrían ingerido sustancias tóxicas mientras paseaban en las inmediaciones del parque.

Elementos policiales del sector y de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), en coordinación con personal de la alcaldía, acudieron al sitio para realizar recorridos preventivos, supervisar el entorno y orientar a los ciudadanos sobre medidas de protección.

La SSC analiza videos de vigilancia para esclarecer los casos de presunto envenenamiento.
La SSC analiza videos de vigilancia para esclarecer los casos de presunto envenenamiento.

La SSC también informó que se analizan las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona para contribuir a las investigaciones.

Qué se sabe del presunto envenenamiento en Parque España

Hasta el momento, las autoridades y los vecinos han reportado los siguientes elementos sobre el caso:

  • Al menos tres perros muertos, de acuerdo con lo informado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.
  • Otros animales afectados permanecen bajo atención veterinaria tras la presunta ingesta de sustancias tóxicas.
  • Ocho puntos bajo revisión, donde se detectaron trozos de carne que podrían contener veneno.
  • Presencia de la PDI y la Fiscalía, cuyos elementos acudieron al parque para realizar diligencias.
  • Revisión de cámaras de seguridad para buscar imágenes que permitan identificar a los posibles responsables.
Al menos tres perros murieron y otros reciben atención veterinaria tras los reportes de envenenamiento. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM
Al menos tres perros murieron y otros reciben atención veterinaria tras los reportes de envenenamiento. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

La alcaldesa también señaló que personal de la demarcación realizaría recorridos para inspeccionar cuidadosamente las distintas áreas del parque.

Alessandra Rojo de la Vega ofrece apoyo legal a las familias

En un mensaje difundido en video, la alcaldesa expresó su preocupación por los animales afectados y por la angustia de sus propietarios.

Aseguró que la alcaldía acompaña a las familias desde que tuvo conocimiento de los reportes y que pondrá a su disposición abogados y personal para facilitar la presentación de denuncias.

Rojo de la Vega reiteró su petición a la Fiscalía para que revise las grabaciones y dé seguimiento al caso hasta identificar a quienes resulten responsables.

Asimismo, exhortó a los habitantes de la zona a reportar cualquier información que pueda contribuir a esclarecer los hechos.

Alessandra Rojo de la Vega, CDMX 30.10.2025
La alcaldía Cuauhtémoc acompañará a los dueños de las mascotas afectadas en el proceso de denuncia. Cynthia Castro Crédito: X: @AlessandraRdlv

Recomiendan extremar precauciones en Parque México y zonas aledañas

Ante los reportes, la alcaldesa pidió a quienes pasean con sus mascotas en el Parque España y en el cercano Parque México que eviten que los animales coman alimentos u objetos encontrados en el suelo.

Entre las medidas preventivas recomendadas por vecinos se encuentra llevar a los perros con correa corta y revisar cuidadosamente el entorno durante los paseos.

Si una mascota presenta síntomas como salivación excesiva, desorientación o convulsiones, se recomienda acudir de inmediato a una clínica veterinaria.

La SSC pidió reportar cualquier conducta sospechosa o situación que ponga en riesgo a los animales a través de la Unidad de Contacto del Secretario, en el teléfono 55 5208 9898, o mediante los canales oficiales de la corporación.

Las investigaciones continúan para determinar qué sustancias fueron utilizadas y quiénes estarían detrás de los presuntos envenenamientos.

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