México

Aguinaldo para pensionados del ISSSTE 2026: Fecha oficial del primer depósito y cómo se dividirá el pago

El calendario de pagos contempla dos exhibiciones para distribuir la presentación durante el cierre del año

Un hombre de espaldas espera frente a una ventanilla con mampara de cristal en una oficina con el logotipo del ISSSTE.
Pensionados del ISSSTE 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cierre de año representa una temporada de gastos adicionales para las familias, entre compras de regalos, preparativos para las celebraciones decembrinas y otros compromisos económicos. Ante este panorama, conocer las fechas de pago de las prestaciones permite organizar el presupuesto y anticipar los desembolsos de noviembre y diciembre.

Para las personas jubiladas y pensionadas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el aguinaldo es uno de los ingresos más esperados durante los últimos meses del año. Este pago se entregará en dos exhibiciones, por lo que es importante identificar cuándo estará disponible cada parte.

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¿Cuándo depositan el aguinaldo a pensionados del ISSSTE en 2026?

El primer depósito podrá realizarse a partir del 10 de noviembre de 2026, mientras que la segunda parte se contempla para finales de ese mes, junto con el pago correspondiente a diciembre. Además, el monto del beneficio dependerá de las disposiciones aplicables a cada persona beneficiaria, de acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre de 2026.

Las fechas señaladas para organizar los recursos son las siguientes:

  • Primera parte: a partir del 10 de noviembre de 2026.
  • Segunda parte: prevista para el 27 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información proporcionada.

De esta manera, las personas beneficiarias podrán distribuir sus gastos de fin de año considerando ambos pagos. Es importante distinguir las fechas previstas para el aguinaldo de las correspondientes al pago ordinario de la pensión.

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Infografía con ilustraciones de adultos mayores, iconos de calendarios y esquemas sobre las fechas y condiciones del aguinaldo del ISSSTE.
Una infografía detalla las fechas y las condiciones del pago de hasta 40 días de aguinaldo para personas pensionadas del ISSSTE en México durante 2026 según el decreto oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto dinero recibirán de aguinaldo los pensionados?

El monto de esta prestación se determina conforme a las disposiciones aplicables a cada pensionado. Según lo señalado en el decreto mencionado, quienes tengan derecho al beneficio podrán recibir una cantidad equivalente a hasta 40 días de pensión durante 2026.

Lo anterior significa que el importe no necesariamente será igual para todas las personas, pues dependerá de la pensión que corresponda en cada caso y de las condiciones establecidas para acceder a la prestación.

En situaciones donde varias personas sean beneficiarias de una misma pensión, el aguinaldo deberá distribuirse proporcionalmente, de acuerdo con la cantidad que le corresponda a cada una.

Por ello, antes de planificar compras o compromisos económicos con este ingreso, conviene considerar el monto individual y recordar que el pago se entregará en dos partes, en lugar de recibirse íntegramente en una sola exhibición.

¿Quiénes tienen derecho a recibir el aguinaldo?

El acceso a esta prestación depende de cumplir los requisitos previstos en la normativa correspondiente, los cuales son principalmente:

  • Haber cumplido con el periodo mínimo de cotizaciones establecido en la legislación aplicable.
  • Haberse dado de baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social.
  • Estar registrado antes del 1 de julio de 1997.

Es importante considerar que estos puntos se relacionan con las condiciones descritas para el acceso a la prestación y no deben interpretarse como una regla universal para todas las personas pensionadas del ISSSTE, ya que el derecho al aguinaldo depende del régimen bajo el cual se otorgó la pensión.

Conocer las fechas de depósito, el monto que corresponde y las condiciones de elegibilidad permitirá a las personas jubiladas y pensionadas anticipar sus gastos durante la temporada decembrina y administrar mejor sus ingresos.

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