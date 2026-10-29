PRI y Morena coinciden en frenar nombramientos en los OPLE ante crisis en el INE

Sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral donde el representante del Partido Revolucionario Institucional hace uso de la palabra ante el pleno.

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El PRI y Morena solicitaron aplazar las designaciones de consejeros y presidencias de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) ante los señalamientos sobre posibles irregularidades e influencia de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, en el proceso de selección.

Durante la sesión del Consejo General del INE de este jueves 29 de octubre de 2026, ambos partidos pidieron retirar de la orden del día el punto relacionado con los nombramientos.

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as solicitudes se sumaron a las de otras fuerzas políticas y llevaron a la presidencia provisional del organismo, encabezada por Blanca Cruz, a decretar un receso indefinido para revisar las designaciones.

Morena pide pausar los nombramientos para dar certidumbre al INE

Carlos Guillermo Díaz Robles, representante de Morena ante el INE, solicitó retirar el tema de la agenda al considerar que el contexto que atraviesa la institución requiere medidas que contribuyan a generar estabilidad y confianza.

Morena pide una vía legal para aplazar las designaciones.

El representante reconoció el trabajo de las áreas técnicas encargadas de las entrevistas y las evaluaciones, así como el plazo establecido para que las personas seleccionadas rindan protesta.

Sin embargo, planteó que se explore una alternativa legal para posponer las designaciones hasta que exista mayor claridad sobre la situación del instituto.

Díaz Robles sostuvo que aprobar los nombramientos en medio de la incertidumbre podría afectar la confianza en el organismo electoral. Por ello, pidió al Consejo General analizar una ruta que permita continuar con el procedimiento sin los cuestionamientos que actualmente lo rodean.

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PRI solicita aplazar una semana las designaciones

Por su parte, el representante del PRI, Emilio Suárez Licuano, respaldó la petición de retirar el asunto del orden del día y propuso que los nombramientos se pospongan al menos una semana.

Emilio Suárez pide aplazar una semana los nombramientos de los OPLE. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El priista argumentó que existen señalamientos sobre presuntos hechos de corrupción relacionados con los organismos electorales locales, además de cuestionamientos publicados en medios de comunicación sobre el proceso de selección.

Suárez Licuano también señaló que el 30 de octubre estaba prevista la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en la que se abordarían cuestionamientos relacionados con el instituto.

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A juicio del representante priista, aplazar la decisión permitiría evitar interpretaciones de que el Consejo General avala procedimientos que se encuentran bajo cuestionamiento público.

Su propuesta fue posponer las designaciones por lo menos una semana, mientras se desarrollan las revisiones correspondientes.

¿Qué nombramientos de los OPLE están bajo revisión?

El punto cinco de la orden del día contempla la designación de presidencias de organismos electorales locales en seis entidades, además de nombramientos de consejerías en otros estados.

INE revisa nombramientos de presidencias y consejerías electorales en 18 estados. (Foto: X/@BlancaYCG)

Entre los cargos considerados se encuentran las presidencias de los OPLE de Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Puebla y Tamaulipas, así como consejerías electorales en Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

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Los OPLE son las autoridades responsables de organizar y administrar las elecciones locales en cada entidad, en coordinación con el INE. Sus funciones incluyen los procesos para elegir gubernaturas, diputaciones locales y autoridades municipales.

Entre los principales elementos que marcaron la discusión se encuentran:

La petición de Morena: retirar las designaciones de la agenda y buscar una vía legal para aplazarlas.

La propuesta del PRI: posponer los nombramientos al menos una semana ante los señalamientos públicos.

Los cuestionamientos al proceso: presuntas irregularidades y posible influencia de Guadalupe Taddei en las evaluaciones de aspirantes.

La revisión del INE: analizar si existió alguna intervención que pudiera afectar las designaciones.

El plazo pendiente: resolver los nombramientos antes del 3 de noviembre, fecha prevista para la toma de posesión.

INE decreta receso indefinido para revisar las designaciones

La solicitud de aplazar los nombramientos también recibió el respaldo de representantes del PAN, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Somos y Paz, de acuerdo con los reportes de la sesión.

Receso indefinido frena nombramientos de consejeros locales. Crédito: Cuartoscuro

Uno de los cuestionamientos iniciales fue planteado por Emilio Álvarez, representante de Somos, quien pidió excluir del proceso las valoraciones atribuidas a Guadalupe Taddei.

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Argumentó que existían señalamientos públicos sobre posibles vínculos e influencias en la promoción de aspirantes y en la asignación de contratos.

Además, Ernesto Guerra, representante de Paz, solicitó retirar otro punto de la agenda, relacionado con el reingreso de funcionarios al Servicio Profesional Electoral, por motivos similares.

Ante las solicitudes, Blanca Cruz informó que la mayoría de las consejerías coincidió en la necesidad de revisar si hubo alguna influencia en las designaciones. Por ello, decretó un receso indefinido para analizar el asunto.

El INE debe resolver los nombramientos antes del 3 de noviembre

La revisión ocurre a pocos días de la fecha límite para concluir las designaciones y permitir que las nuevas presidencias y consejerías de los organismos locales asuman sus cargos.

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INE pausa sesión para revisar posibles irregularidades en designaciones electorales. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Durante la sesión, Morena reconoció que el procedimiento tiene plazos legales y que las áreas técnicas ya realizaron las entrevistas y evaluaciones correspondientes.

El PRI, en tanto, planteó que la prudencia justificaba aplazar la decisión mientras se desarrollan otros cuestionamientos públicos.

El Consejo General deberá determinar cómo proceder con los nombramientos después de revisar los señalamientos.

Hasta entonces, el proceso permanece en pausa, mientras el organismo busca establecer si existen elementos que deban considerarse antes de aprobar las nuevas designaciones.