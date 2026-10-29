México

Alito Moreno acusa a Morena de preparar el terreno para un fraude en 2027

El dirigente nacional del PRI señaló presuntos vínculos entre funcionarios electorales y empresas proveedoras de material electoral

El dirigente del PRI acusó a Morena de buscar ventajas electorales rumbo a 2027 y pidió vigilar el funcionamiento de los organismos electorales.
El dirigente del PRI acusó a Morena de buscar ventajas electorales rumbo a 2027 y pidió vigilar el funcionamiento de los organismos electorales.
Guardar

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó a Morena de intentar controlar los organismos electorales con miras a los comicios de 2027, luego de que se difundieran presuntas irregularidades relacionadas con contratos de proveedores de material electoral y personas vinculadas con el Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de redes sociales, el priista cuestionó los vínculos entre funcionarios electorales y empresas proveedoras, además de señalar a Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del INE el pasado 25 de octubre, en medio de señalamientos sobre posibles conflictos de interés y contrataciones.

PUBLICIDAD

“Quieren ganar la elección de 2027 a como dé lugar y están preparando el terreno para un fraude”, escribió Moreno en su publicación, en la que sostuvo que las instituciones electorales estarían siendo utilizadas para favorecer intereses políticos.

Publicación de Alito Moreno.
Publicación de Alito Moreno.

Alito Moreno señala presuntas irregularidades en organismos electorales

En su mensaje, el dirigente del PRI hizo referencia al caso del secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, quien, según afirmó, aparece en registros relacionado con Cajas Graf, una empresa mencionada en los señalamientos sobre contratos y relaciones comerciales vinculadas con el entorno de Taddei.

De acuerdo con Moreno, el funcionario habría asegurado que su identidad fue usurpada. A partir de ese señalamiento, el priista cuestionó cómo pudo aparecer su nombre en dichos registros y quién podría estar detrás de esa situación.

PUBLICIDAD

El líder priista también planteó interrogantes sobre la posible existencia de relaciones entre funcionarios, empresas y proveedores electorales. Sin embargo, en su publicación no presentó pruebas que acrediten que Morena esté preparando un fraude para los próximos comicios.

El dirigente priista cuestionó los presuntos vínculos entre funcionarios electorales y empresas proveedoras, luego de que se difundieran señalamientos sobre contrataciones relacionadas con el INE. (Captura de pantalla)
El dirigente priista cuestionó los presuntos vínculos entre funcionarios electorales y empresas proveedoras, luego de que se difundieran señalamientos sobre contrataciones relacionadas con el INE. (Captura de pantalla)

La renuncia de Guadalupe Taddei y las investigaciones sobre el INE

Las declaraciones de Moreno ocurren después de que se difundieran reportes periodísticos sobre presuntas irregularidades relacionadas con proveedores de material electoral y personas que habrían mantenido vínculos con Taddei durante su gestión.

Entre los señalamientos publicados se encuentra el caso de trabajadores que realizaban labores de conducción y que aparecían en registros oficiales relacionados con empresas proveedoras o con puestos dentro del propio instituto.

El 20 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al INE aclarar la información difundida. Días después, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que inició una investigación sobre el posible uso indebido de recursos públicos y las contrataciones relacionadas con el organismo electoral.

FILE PHOTO: The head of the National Electoral Institute (INE) Guadalupe Taddei speaks during the general council session of the INE, in Mexico City, Mexico April 10, 2023. REUTERS/Henry Romero/File Photo
FILE PHOTO: The head of the National Electoral Institute (INE) Guadalupe Taddei speaks during the general council session of the INE, in Mexico City, Mexico April 10, 2023. REUTERS/Henry Romero/File Photo

La auditoría contempla al INE, los organismos públicos locales electorales, empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos.

La ASF también señaló que contaba con indicios sobre posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.

Taddei presentó su renuncia el 25 de octubre. La funcionaria sostuvo que los señalamientos deben investigarse mediante las vías institucionales y con evidencia, además de insistir en la importancia de la transparencia y el debido proceso.

Sheinbaum rechaza que Taddei pertenezca a Morena

Este miércoles 28 de octubre, Sheinbaum rechazó que la trayectoria de Taddei corresponda a una incorporación reciente a Morena y recordó que su carrera en las instituciones electorales comenzó antes de que ese partido existiera.

La mandataria señaló que, en 2014, Taddei fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora mediante una votación del Consejo General del INE, encabezado entonces por Lorenzo Córdova, con la participación de consejeros como Ciro Murayama.

También recordó que Taddei permaneció en el cargo estatal hasta 2021 y que posteriormente llegó a la presidencia del INE en 2023, mediante un sorteo realizado ante la falta de un acuerdo de dos terceras partes en la Cámara de Diputados.

Sheinbaum afirmó que las posibles irregularidades deben investigarse y pidió revisar los contratos de proveedores de material electoral, tanto durante la gestión de Taddei como en administraciones anteriores.

PRI llama a defender el voto rumbo a las elecciones de 2027

En su publicación, Moreno sostuvo que la designación de Taddei estuvo vinculada con Morena y acusó al partido oficialista de colocar a personas cercanas en organismos electorales locales de más de 20 estados del país.

El dirigente priista llamó a denunciar cualquier posible irregularidad y pidió a la ciudadanía participar en los comicios de 2027 para defender los resultados de las urnas.

Entre los principales puntos de su pronunciamiento destacan:

  • Presuntos vínculos empresariales: cuestionó los registros relacionados con Cajas Graf y el secretario ejecutivo del OPLE de Veracruz.
  • Señalamientos contra Taddei: relacionó las presuntas irregularidades con su gestión al frente del INE.
  • Acusaciones contra Morena: afirmó que el partido busca influir en los organismos electorales para obtener ventajas en 2027.
  • Investigación de la ASF: sus declaraciones se producen mientras avanzan las indagatorias sobre posibles irregularidades en contrataciones y recursos públicos.
  • Defensa del voto: llamó a la ciudadanía a participar en las próximas elecciones y vigilar los resultados.

Por su parte, Sheinbaum ha sostenido que las elecciones de 2027 no están en duda y que las investigaciones deben permitir esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Tras la renuncia de Taddei, Blanca Yassahara Cruz García fue designada consejera presidenta provisional del INE, mientras se desarrolla el proceso para elegir a quien ocupará el cargo de manera definitiva.

Temas Relacionados

Alito MorenoINEMorenaGuadalupe TaddeiPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EEUU presenta cargos contra 24 integrantes de una red vinculada al Cártel de Sinaloa, con operación en Tennessee

La organización es señalada de distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína mientras dos líderes coordinaban todo desde prisiones estatales

EEUU presenta cargos contra 24 integrantes de una red vinculada al Cártel de Sinaloa, con operación en Tennessee

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 28 de octubre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 28 de octubre

Kenia López Rabadán exige que los “superpoderes” del INE se dirijan a quienes más los necesitan: madres buscadoras y periodistas

Durante la comparecencia de Laura Itzel Castillo, la legisladora panista afirmó que el acceso femenino a decisiones públicas exige revisión ciudadana

Kenia López Rabadán exige que los “superpoderes” del INE se dirijan a quienes más los necesitan: madres buscadoras y periodistas

Nueva presidencia del INE se podría definir hasta diciembre, advierte Ricardo Monreal

El diputado de Morena no lleva prisa y respetará todo el proceso legislativo que rodea a esta designación

Nueva presidencia del INE se podría definir hasta diciembre, advierte Ricardo Monreal

Buscan declarar al cempasúchil patrimonio biocultural de la CDMX para proteger su valor histórico

Este año 2026 la ciudad alcanzó una producción histórica de 10 millones de plantas

Buscan declarar al cempasúchil patrimonio biocultural de la CDMX para proteger su valor histórico
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: capturan a “El Semáforo”, sucesor de “El Tanque” en el CJNG

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: capturan a “El Semáforo”, sucesor de “El Tanque” en el CJNG

EEUU presenta cargos contra 24 integrantes de una red vinculada al Cártel de Sinaloa, con operación en Tennessee

Encuentran en el AICM metanfetamina dentro de una maquina para carpintería: tenia como destino Australia

Golpe a la red de armas de Los Chapitos: el Pokémon y tres más se quedan presos en Guasave tras ser vinculados a proceso

Capturan en Oaxaca a “El Semáforo”, integrante del CJNG e identificado como sucesor de “El Tanque”

ENTRETENIMIENTO

Las consecuencias que enfrenta Ernesto Chavana por patear un dron en vivo y lastimar a compañera

Las consecuencias que enfrenta Ernesto Chavana por patear un dron en vivo y lastimar a compañera

Hija de Jesús Ochoa desmiente versiones sobre una caída de 10 metros y hospitalización del actor

Mara Escalante presentará su disco "Corazón de Barro" con entrada gratuita en Coyoacán: fecha, horario y cómo llegar

Aldo Rendón lanza controvertido comentario sobre La Granja VIP

Fallece a los 19 años vocalista de “El Bronco y su Banda” tras sufrir quemaduras en el 80% del cuerpo durante incendio en León

DEPORTES

Canelo Álvarez lleva el orgullo mexicano hasta Arabia Saudita: así fue su recibimiento con mariachi

Canelo Álvarez lleva el orgullo mexicano hasta Arabia Saudita: así fue su recibimiento con mariachi

Pumas recibe a Rafa Márquez en Cantera como parte de su gira por la Liga MX: los jugadores universitarios que podría convocar

A días del Gran Premio de la Fórmula 1, Checo Pérez pide a Clara Brugada más apoyo para pilotos mexicanos

Hugo Sánchez fija postura ante el exceso de naturalizados en el futbol mexicano: “No es por gusto, sino por necesidad”

Todo lo que puede pasar en el GP de México: Checo llegará a 300 carreras y Antonelli sería campeón de la Fórmula 1