México

Ernesto Zedillo advierte que México ya no reúne los atributos necesarios para considerarse una democracia

El expresidente habló sobre la actualidad de la política mexicana, en un evento celebrado en España

El expresidente Ernesto Zedillo criticó cómo Morena ha ido capturando las instituciones para mantenerse en el poder. Crédito: X/ @Planoinforma
El expresidente Ernesto Zedillo criticó cómo Morena ha ido capturando las instituciones para mantenerse en el poder. Crédito: X/ @Planoinforma
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El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León advirtió que México ha dejado de reunir los atributos necesarios para considerarse una democracia.

Lo anterior, luego de acusar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de debilitar las instituciones encargadas de garantizar la independencia judicial, la competencia electoral y los contrapesos al Poder Ejecutivo.

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Ernesto Zedillo advierte que México ya no puede considerarse una democracia

Durante la celebración de la mesa “Europa, América y el destino de la democracia”, organizada por Letras Libres –en el marco de su 25 aniversario en España–, Zedillo se lanzó contra Morena.

Desde el punto de vista del expresidente emanado del PRI, el partido guinda llegó al poder mediante elecciones democráticas y, posteriormente, capturó y debilitó las instituciones, así como a los órganos autónomos encargados de garantizar elecciones limpias y transparentes.

“Creo que, si hacemos una verificación de los atributos que debe tener una democracia, creo que desgraciadamente nuestro país no los tiene, obviamente van a celebrar elecciones, porque viene una autocracia electoral, pero son elecciones que, para propósitos prácticos, va a organizar el gobierno.

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“¿Quién va a juzgar o determinar si hay controversias? Un Tribunal Electoral controlado por el gobierno; habrá uso de recursos públicos y muy seguramente del crimen organizado para apoyar a los candidatos del partido en el poder y no habrá instrumentos legales para rechazar eso porque controlan a los jueces y controlan a los organismos electorales”, dijo durante el evento llevado a cabo en Madrid.

Un hombre con traje oscuro y corbata roja está sentado con un dedo sobre la barbilla frente a un fondo con letras doradas
Ernesto Zedillo criticó la reforma judicial de AMLO. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo (Reuters)

Denuncia mayoría calificada “artificial” en el Congreso

Zedillo Ponce de León, quien llegó a la Presidencia en 1994, recordó que las administraciones morenistas desaparecieron los organismos autónomos e impusieron una mayoría calificada “artificial” en el Congreso –con ayuda del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)-- para modificar la Constitución y aprobar la reforma al Poder Judicial.

“Para el 4 de septiembre habían aprobado una reforma constitucional para desaparecer al Poder Judicial; a las dos semanas la habían ya aprobado totalmente en las legislaturas estatales que ellos controlaban. El 15 de septiembre de 2024, ese señor (Andrés Manuel López Obrador) con gran cinismo y en compañía de la presidenta electa estaban firmando la reforma constitucional”, rememoró.

Elección judicial puede ser antesala de lo que ocurrirá en 2027: Zedillo

Lo anterior, denunció, derivó en una elección judicial en 2025, a la que calificó como antesala de lo que podrá ocurrir en futuros procesos electorales, como la intermedia de 2027.

“Hicieron un ensayo de elecciones el año pasado con la elección de ese Poder Judicial espurio, fue una manipulación total, el ejercicio del clientelismo y la intimidación”, agregó.

Líderes políticos utilizan el poder para debilitar libertades

El expresidente mexicano consideró que, en términos generales, los sistemas políticos del mundo son encabezados por actores políticos que utilizan el poder para debilitar las libertades.

“Los que han logrado capturar los sistemas usando la democracia para apoderarse del poder y ahora destruir o pretender destruir la democracia también buscan apoderarse de nuestras otras libertades”, enfatizó.

México podría experimentar los que vivió Venezuela

Finalmente, anticipó que en próximos años, nuestro país podría experimentar un escenario similar al de Venezuela, nación que pese al rechazó ciudadano, el oficialismo hizo uso de las instituciones para aferrarse al poder.

Claudia Sheinbaum en un podio con el escudo mexicano, situada entre una bandera nacional y una ilustración mural
La presidenta Claudia Sheinbaum también fue objeto de crítica del expresidente Ernesto Zedillo. Crédito: Especial

Los comentarios de Ernesto Zedillo llegan en un momento particular para México, por los escándalos de presunta corrupción y conflictos de interés que derivaron en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE.

También por la muerte del fundador del PRD, tres veces candidato presidencial y referente histórico de la política mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, quien nunca dejó de criticar aspectos de la forma de gobernar de la “Cuarta Transformación”.

Habrá que ver qué futuro le depara a México y si se cumple lo que advirtió Zedillo sobre la democracia mexicana.

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