Resurge entrevista de Cuauhtémoc Cárdenas en la que desconoce los objetivos de la Cuarta Transformación

Mientras Morena lo reconoció como precursor de la transformación democrática, Cárdenas cuestionó el proyecto político de la 4T.

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El fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ocurrido el miércoles 28 de octubre a los 92 años, volvió a poner en circulación una entrevista en la que el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionó el rumbo político y económico del país y aseguró desconocer los objetivos de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Durante una conversación con el periodista Fernando del Collado, el excandidato presidencial fue interrogado directamente sobre si consideraba que el proyecto impulsado por Andrés Manuel López Obrador había fracasado.

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Su respuesta fue que no tenía claridad sobre qué significaba la 4T ni cuáles eran sus propósitos.

“No sé qué es la Cuarta Transformación, Fernando”, contestó Cárdenas cuando el periodista le preguntó si había fracasado el proyecto político que llegó al gobierno federal en 2018.

Tras la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, resurge la entrevista en la que aseguró desconocer los objetivos de la Cuarta Transformación. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Ante la insistencia sobre si realmente había existido una transformación, el ingeniero reiteró sus cuestionamientos: “No sé qué sea, no sé cuál sea su política económica, no sé cuál sea su objetivo en cuanto a la estructuración de la sociedad”.

Cuauhtémoc Cárdenas cuestionó los objetivos de la 4T

En la misma entrevista, Fernando del Collado le preguntó si consideraba que en México se había impuesto un modelo autócrata, a lo que Cárdenas respondió negativamente.

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Posteriormente, el periodista lo cuestionó sobre si el país que existía en ese momento correspondía al que imaginaba cuando participó en la política con la Corriente Democrática, en 1988.

El excandidato presidencial señaló que el escenario nacional no correspondía a lo que buscaba aquel movimiento, que surgió dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y posteriormente dio paso a una ruptura política que contribuyó a la formación de una nueva fuerza de izquierda.

Cuauhtémoc Cárdenas fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), creado en 1989 tras su ruptura con el PRI y la contienda presidencial de 1988.

Al preguntarle si prefería guardar silencio sobre determinados asuntos, Cárdenas respondió que no acostumbraba callar cuando estaba inconforme con alguna situación.

Rezago económico y violencia, entre sus principales inconformidades

Durante la conversación, el ingeniero también identificó algunos de los problemas que, desde su perspectiva, requerían atención en el país.

Entre los temas que mencionó estuvieron las condiciones económicas, las desigualdades sociales y la estrategia para enfrentar la inseguridad.

Cárdenas consideró que era necesario buscar alternativas que permitieran obtener mejores resultados en el combate a la violencia.

Cárdenas señaló que el rezago económico, las desigualdades sociales y la inseguridad eran problemas que requerían mejores respuestas del gobierno. FOTO: ARCHIVO /ELOY VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

Sus principales señalamientos durante la entrevista fueron:

Desconocimiento de los objetivos económicos y sociales de la Cuarta Transformación .

Desacuerdo con el rumbo que había tomado el país respecto al proyecto de la Corriente Democrática .

Preocupación por el rezago de la economía mexicana .Persistencia de diferencias económicas entre la población.

Inconformidad con la manera en que se estaba combatiendo la violencia y la inseguridad.

Morena reconoce a Cárdenas como precursor de la transformación democrática

Las declaraciones cobran relevancia en el contexto de los mensajes que dirigentes y representantes de Morena difundieron tras conocerse su fallecimiento, en los que destacaron su papel en la historia de la izquierda mexicana y lo reconocieron como uno de los principales impulsores de la transformación democrática del país.

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La dirigencia nacional del partido, encabezada por Ariadna Montiel, publicó un posicionamiento en el que calificó a Cárdenas como una figura fundamental de la izquierda y precursor de la transformación democrática.

Durante el funeral del ingeniero, Monreal recordó el respaldo que recibió durante su campaña por la gubernatura de Zacatecas.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, lo describió como un referente de la izquierda mexicana y un demócrata de convicciones firmes.

Incluso, el legislador ha sostenido que sin la participación de Cárdenas la historia política del país y la formación de Morena habrían sido distintas.

La presidenta Claudia Sheinbaum también reconoció su trayectoria. Durante el funeral, realizado en el Panteón Francés de la Ciudad de México, montó guardia junto al féretro del político michoacano.

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La mandataria recordó especialmente la elección presidencial de 1988 y señaló que aquella jornada marcó el inicio de la transformación democrática de México.

Cárdenas también había marcado distancia de Morena y López Obrador

Sin embargo, las declaraciones del ingeniero no fueron las únicas ocasiones en las que expresó diferencias con el movimiento encabezado por López Obrador.

El fundador del PRD aclaró en distintas ocasiones que no formaba parte de Morena y que el proyecto de López Obrador no representaba a la izquierda. (Foto: Cuartoscuro)

En entrevistas anteriores, Cárdenas había aclarado que no era precursor de Morena, que se encontraba fuera de la vida partidista y que no consideraba que el proyecto del entonces presidente representara a la izquierda mexicana ni al cardenismo.

Las diferencias también se hicieron visibles durante el gobierno de López Obrador.

En enero de 2023, el entonces mandatario consideró que Cárdenas se colocaba como adversario político si respaldaba una postura contraria a su proyecto, debido a su participación en la plataforma Colectivo por México.

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Aunque posteriormente López Obrador aclaró que mantenía respeto y afecto por el ingeniero, el episodio evidenció el distanciamiento político entre ambos.

Así, mientras Morena y sus principales figuras han reivindicado la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas como parte de los antecedentes de la transformación democrática que llevó al partido al poder, sus propias declaraciones muestran que el fundador del PRD mantuvo una posición crítica y marcó diferencias respecto a los objetivos y el rumbo de la Cuarta Transformación.