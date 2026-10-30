En menos de diez días han arrestado a 11 personas por huachicol en México: se aseguraron autos y más de un millón de litros de hidrocarburo. FGR

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La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que depende de la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutó tres operativos entre el 13 y el 21 de octubre contra redes dedicadas al robo y venta ilegal de hidrocarburos. Las acciones se realizaron en Veracruz, Tamaulipas, Querétaro y la Ciudad de México.

Los casos forman parte de una estrategia de investigación que, según la fiscalía, busca llegar hasta los accionistas y empresas detrás de las estructuras de huachicol, y no solo a quienes operan en el terreno.

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Aprehensiones en Veracruz por una red con empresas fachada

Entre el 13 y el 14 de octubre, autoridades ejecutaron en cuatro entidades federativas órdenes de aprehensión contra Rodolfo “N”, Rafael “N”, Luis “N”, Ulises “N”, Juan “N” y Rodolfo “C”.

El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Federal Ministerial (PFM) de la FGR. Las seis personas fueron vinculadas a proceso y un juez les decretó prisión preventiva oficiosa.

En menos de diez días han arrestado a 11 personas por huachicol en México: se aseguraron autos y más de un millón de litros de hidrocarburo. FGR

El origen de esta investigación se remonta a septiembre de 2020, cuando una dependencia de gobierno denunció que una embarcación de bandera mexicana no contaba con la documentación necesaria para poseer o almacenar hidrocarburos. Desde entonces, la FEMDO llevó a cabo revisiones documentales con autoridades del sector energético, aduanero y de seguridad, además de comparecencias de personas físicas y representantes legales de las empresas involucradas.

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El análisis contractual, corporativo, financiero y fiscal arrojó indicios de que la red operaría a través de empresas fachada, con una estructura corporativa compleja detrás del esquema.

Cateos en Reynosa con aseguramiento de pipas y combustible

El 16 de octubre se realizó el cateo de cuatro inmuebles en Reynosa, Tamaulipas, donde fueron detenidos Manuel “N” y Andrés “N”, ya vinculados a proceso.

En el operativo se aseguraron más de 100 vehículos, 71 de ellos pipas, además de aproximadamente 1.5 millones de litros de hidrocarburos entre diésel, nafta, gasolinas y otros combustibles.

En menos de diez días han arrestado a 11 personas por huachicol en México: se aseguraron autos y más de un millón de litros de hidrocarburo. FGR

Esa investigación inició en julio de 2026, cuando la FEMDO comenzó a documentar en campo los productos, las personas y las empresas probablemente involucradas. La documentación y el análisis de cada activo asegurado permiten, de acuerdo con la fiscalía, reunir evidencia adicional para construir investigaciones más sólidas contra los responsables.

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Órdenes de aprehensión en Querétaro y la Ciudad de México

El 21 de octubre, en coordinación con la Guardia Nacional (GN), se ejecutaron órdenes de aprehensión obtenidas por la FEMDO contra José “N” y Ricardo “N”, en el estado de Querétaro, y contra José “N”, en la Ciudad de México.

A las tres personas se les investiga por su posible participación en delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

Esta investigación comenzó en agosto de 2025 con cateos autorizados por un juez en al menos dos entidades, donde se aseguraron equipo, hidrocarburos y documentos. El proceso incluyó entrevistas y la revisión documental de estructuras corporativas y contratos.

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El análisis de lo asegurado permitió detectar que se mezclaban distintos tipos de hidrocarburos. La fiscalía identificó al menos dos gasolineras que vendían al público final combustible que no cumplía con las normas oficiales mexicanas. A partir de ese hallazgo, la investigación avanzó sobre toda la cadena de suministro, método que la FEMDO aplica actualmente para identificar a los accionistas y las empresas relacionadas con cada esquema.

Balance de la FEMDO y continuidad de las investigaciones

Los tres expedientes comparten una misma lógica de trabajo: investigación documental y de campo, entrevistas con personas físicas y representantes legales, y análisis de estructuras corporativas, contratos y finanzas.

La fiscalía sostiene que este tipo de indagación, sostenida durante meses o incluso años antes de solicitar cateos y órdenes de aprehensión, permite construir casos con mayor respaldo probatorio. En los tres casos, así como en los demás que investiga la FEMDO, el trabajo continúa de forma permanente. Las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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De enero a octubre, la FEMDO llevó a 121 personas a proceso y obtuvo 60 sentencias condenatorias por delitos en materia de hidrocarburos. La cifra supera a la registrada durante todo 2025, cuando se alcanzaron 103 personas vinculadas a proceso y 34 sentencias condenatorias.

Este fortalecimiento de la labor ministerial se ha dado en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con el objetivo de desarticular redes de empresas, servidores públicos y personas que cometen delitos en materia de hidrocarburos.