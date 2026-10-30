México

Caso Guadalupe Taddei: José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del INE, revela momento de la ruptura con la expresidenta

Los detalles sobre la corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral siguen saliendo, tras la renuncia de la exconsejera presidenta

Guadalupe Taddei habla frente a un micrófono junto a hombres vestidos con traje y corbata
Caso Guadalupe Taddei: José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del INE, revela que la expresidenta buscaba. (YouTube)
Guardar

El escándalo de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) sigue sumando evidencia contra la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala. Este miércoles se suma un audio a lo trascendido en medios de comunicación, quienes por medio de investigaciones periodísticas se destaparon diversas irregularidades en la administración de la sonorense.

La nueva grabación deja ver la ruptura entre la exfuncionaria y el proveedor “favorito”, José Alfredo Hernández Casillas, quien aparece como apoderado legal de Cajas Graf, empresa que suministra material electoral al INE y quien se habría llevado múltiples contratos de manera “fraudulenta”.

PUBLICIDAD

Guadalupe Taddei habría intentado cortar la relación con el proveedor del INE

El audio fue difundido por La Saga, donde el proveedor describe cómo la expresidenta del INE habría intentado distanciarse con él, asegurando que sus principales diferencias estuvieron vinculadas a los negocios que mantenían en el organismo electoral.

“Lo que quería ella era cortar la relación y el compromiso que había hecho. ¿Verdad? Entonces, digo, yo no sé si esto alguien se lo platiqué, ¿no? Pero desde entonces ya esa era su intención. Y como vio que me puse tan iracundo, pues entonces ya no siguió”, afirma Hernández Casillas.

José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)
José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)

El empresario apunta al proyecto sobre la credencial de elector, atribuyendo su designación a un beneficio mutuo, acusando que presuntamente “Corona y los Carranza” habrían “golpeado tanto” en medios de comunicación.

PUBLICIDAD

También resalta que la atención está puesta en el INE debido a los próximos comicios que se llevarán a cabo en junio de 2027, “todo el país está interesado”.

Alfredo Hernández Casillas acusa a la exconsejera tras desacuerdos

En la grabación, el empresario de material electoral acusa que Taddei “quería todo para ella”, reiterando los “acuerdos” para el “proyecto”, ya que “hay mucho invertido. Que yo robé o que ella robó, mejor vamos a ver cómo quedamos y así veremos quién robó”.

El hombre agrega que cuenta con “amistades” a las cuales puede acudir ante las diferencias con la exconsejera, incluso en el país gobernado por Donald Trump: “Yo también tengo amistades a las que voy a acudir, incluyendo contactos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos”.

“Que no se meta en mi negocio porque quería chingarme en Coahuila, ¿verdad? Y ese ya es mi negocio. Y me quería chingar en Coahuila, así viene a Veracruz, entre el gordo y ella me van a querer chingar. Entonces, cuando yo creí que de verdad había algo de sentimiento. Entonces, todo basado en una relación de pareja real y la chingada", dice Alfredo Hernández Casillas en el audio.

Guadalupe Taddei tuvo que renunciar a la presidencia del INE

Guadalupe Taddei tuvo que renunciar a la presidencia del Instituto Nacional Electoral tras acumularse señalamientos de corrupción y conflicto de interés con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

La salida, formalizada el 27 de octubre, desató una crisis que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una traición “a la confianza del pueblo de México”.

La revisión, según la titular del Ejecutivo, debe incluir licitaciones anteriores a la gestión de la consejera y a los organismos estatales, ante señalamientos de que proveedores habrían concentrado adjudicaciones durante más de dos décadas
La revisión, según la titular del Ejecutivo, debe incluir licitaciones anteriores a la gestión de la consejera y a los organismos estatales, ante señalamientos de que proveedores habrían concentrado adjudicaciones durante más de dos décadas

El Consejo General nombró a Blanca Yassahara Cruz como consejera presidenta interina mediante el acuerdo INE-CG-656/2026, con respaldo unánime de los representantes de partido. Cruz confirmó que ya suman 15 renuncias de funcionarios cercanos a la exconsejera presidenta, entre ellos Carlos Daniel Luna Rosas, quien fungía como jefe de su oficina.

En conferencia matutina, Sheinbaum pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión que abarque también licitaciones previas a la gestión de Taddei y a los organismos electorales estatales.

Representantes del PAN y el PRI exigieron eliminar los “superpoderes” otorgados a la presidencia del INE y revisar nombramientos realizados durante la gestión de Taddei. La Cámara de Diputados deberá integrar un comité técnico para convocar a la presidencia definitiva, un proceso que podría extenderse entre cuatro y seis semanas.

Temas Relacionados

Guadalupe TaddeiINECorrupciónMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Honrarán legado político de Cuauhtémoc Cárdenas: recibirá homenaje de cuerpo presente en Bellas Artes

El funeral de Cuauhtémoc Cárdenas reúne a Morena, PRI, PAN y MC en un último adiós al fundador del PRD y referente de la izquierda mexicana

EN VIVO | Honrarán legado político de Cuauhtémoc Cárdenas: recibirá homenaje de cuerpo presente en Bellas Artes

Resurge entrevista de Cuauhtémoc Cárdenas en la que desconoce los objetivos de la Cuarta Transformación

El fallecimiento del fundador del PRD volvió a poner en circulación una conversación en la que cuestionó los objetivos económicos y sociales de la 4T

Resurge entrevista de Cuauhtémoc Cárdenas en la que desconoce los objetivos de la Cuarta Transformación

En menos de diez días han arrestado a 11 personas por huachicol en México: se aseguraron autos y más de un millón de litros de hidrocarburo

Las acciones se realizaron en Veracruz, Tamaulipas, Querétaro y la Ciudad de México

En menos de diez días han arrestado a 11 personas por huachicol en México: se aseguraron autos y más de un millón de litros de hidrocarburo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de octubre? Red del Metrobús presenta varias afectaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de octubre? Red del Metrobús presenta varias afectaciones

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 29 de octubre: prevén fuertes lluvias en el norte por avance de la Tormenta Vance

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 29 de octubre: prevén fuertes lluvias en el norte por avance de la Tormenta Vance
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

Agresión contra la AMIC de Sonora ocurrió minutos después de que un juez procesara a detenidos en el operativo contra “El Meny Carranza”

Cae en Matamoros Axel Alfredo, alias “El Titán”: operador del Cártel del Golfo y familiar de Osiel Cárdenas Guillén

Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur

Asesinan a tiros a un regidor del PRI y a su esposa en Michoacán: su hijo resultó lesionado

ENTRETENIMIENTO

De la cárcel a la pantalla: la docuserie con la que la Suprema Corte desarmó el mito de “El Caníbal de Atizapán”

De la cárcel a la pantalla: la docuserie con la que la Suprema Corte desarmó el mito de “El Caníbal de Atizapán”

Alex Fernández en la CDMX: boletos, horarios, setlist y cómo llegar al concierto en el Teatro Metropólitan

Qué le ocurrió a Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa: el motivo por el que cancelaron su concierto en Ecatepec

Los invitados al Beliween 2026 de Belinda reciben críticas por disfraces poco elaborados

Megabazar de merch de bandas llega a Chapultepec con más de 120 proyectos, música en vivo y entrada libre

DEPORTES

Piojo Alvarado lo vuelve a hacer y se roba el concurso de disfraces de Chivas

Piojo Alvarado lo vuelve a hacer y se roba el concurso de disfraces de Chivas

Harry Kane se conmueve al recordar a México con regalo mundialista tras volver a Múnich con el Balón de Oro

Checo Pérez celebrará 300 carreras en el Gran Premio de México: “Será muy especial para mí”

Pierre Gasly ve complicado repetir su actuación de cuarto lugar en México del 2021, pero no descarta sorpresas

Checo Pérez habla de su experiencia en el Showrun de la CDMX: “Lo disfruté muchísimo, una gran experiencia”