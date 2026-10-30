Caso Guadalupe Taddei: José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del INE, revela momento de la ruptura con la expresidenta

Caso Guadalupe Taddei: José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del INE, revela que la expresidenta buscaba. (YouTube)

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El escándalo de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) sigue sumando evidencia contra la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala. Este miércoles se suma un audio a lo trascendido en medios de comunicación, quienes por medio de investigaciones periodísticas se destaparon diversas irregularidades en la administración de la sonorense.

La nueva grabación deja ver la ruptura entre la exfuncionaria y el proveedor “favorito”, José Alfredo Hernández Casillas, quien aparece como apoderado legal de Cajas Graf, empresa que suministra material electoral al INE y quien se habría llevado múltiples contratos de manera “fraudulenta”.

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Guadalupe Taddei habría intentado cortar la relación con el proveedor del INE

El audio fue difundido por La Saga, donde el proveedor describe cómo la expresidenta del INE habría intentado distanciarse con él, asegurando que sus principales diferencias estuvieron vinculadas a los negocios que mantenían en el organismo electoral.

“Lo que quería ella era cortar la relación y el compromiso que había hecho. ¿Verdad? Entonces, digo, yo no sé si esto alguien se lo platiqué, ¿no? Pero desde entonces ya esa era su intención. Y como vio que me puse tan iracundo, pues entonces ya no siguió”, afirma Hernández Casillas.

José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)

El empresario apunta al proyecto sobre la credencial de elector, atribuyendo su designación a un beneficio mutuo, acusando que presuntamente “Corona y los Carranza” habrían “golpeado tanto” en medios de comunicación.

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También resalta que la atención está puesta en el INE debido a los próximos comicios que se llevarán a cabo en junio de 2027, “todo el país está interesado”.

Alfredo Hernández Casillas acusa a la exconsejera tras desacuerdos

En la grabación, el empresario de material electoral acusa que Taddei “quería todo para ella”, reiterando los “acuerdos” para el “proyecto”, ya que “hay mucho invertido. Que yo robé o que ella robó, mejor vamos a ver cómo quedamos y así veremos quién robó”.

El hombre agrega que cuenta con “amistades” a las cuales puede acudir ante las diferencias con la exconsejera, incluso en el país gobernado por Donald Trump: “Yo también tengo amistades a las que voy a acudir, incluyendo contactos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos”.

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“Que no se meta en mi negocio porque quería chingarme en Coahuila, ¿verdad? Y ese ya es mi negocio. Y me quería chingar en Coahuila, así viene a Veracruz, entre el gordo y ella me van a querer chingar. Entonces, cuando yo creí que de verdad había algo de sentimiento. Entonces, todo basado en una relación de pareja real y la chingada", dice Alfredo Hernández Casillas en el audio.

Guadalupe Taddei tuvo que renunciar a la presidencia del INE

Guadalupe Taddei tuvo que renunciar a la presidencia del Instituto Nacional Electoral tras acumularse señalamientos de corrupción y conflicto de interés con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

La salida, formalizada el 27 de octubre, desató una crisis que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una traición “a la confianza del pueblo de México”.

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La revisión, según la titular del Ejecutivo, debe incluir licitaciones anteriores a la gestión de la consejera y a los organismos estatales, ante señalamientos de que proveedores habrían concentrado adjudicaciones durante más de dos décadas

El Consejo General nombró a Blanca Yassahara Cruz como consejera presidenta interina mediante el acuerdo INE-CG-656/2026, con respaldo unánime de los representantes de partido. Cruz confirmó que ya suman 15 renuncias de funcionarios cercanos a la exconsejera presidenta, entre ellos Carlos Daniel Luna Rosas, quien fungía como jefe de su oficina.

En conferencia matutina, Sheinbaum pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión que abarque también licitaciones previas a la gestión de Taddei y a los organismos electorales estatales.

Representantes del PAN y el PRI exigieron eliminar los “superpoderes” otorgados a la presidencia del INE y revisar nombramientos realizados durante la gestión de Taddei. La Cámara de Diputados deberá integrar un comité técnico para convocar a la presidencia definitiva, un proceso que podría extenderse entre cuatro y seis semanas.

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