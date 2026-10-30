Cómo limpiar la tierra de plagas sin químicos agresivos

La rotación de cultivos, el compost maduro, la solarización y una higiene rigurosa pueden bajar la presión de plagas del suelo sin recurrir a fumigantes ni productos de amplio espectro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Limpiar la tierra de plagas sin químicos agresivos consiste en reducir nematodos, patógenos, insectos y malezas sin destruir la vida útil del suelo.

Agricultores y jardineros pueden hacerlo antes de sembrar, durante el cultivo y tras la cosecha con rotaciones, compost maduro, solarización, higiene y control biológico. El motivo es evitar que las plagas alcancen niveles capaces de afectar las raíces y el desarrollo de las plantas.

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La medida no busca esterilizar la parcela. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) propone el manejo integrado de plagas como una combinación de acciones preventivas, físicas y biológicas que limita los organismos dañinos y, a la vez, conserva los que cumplen funciones favorables.

El objetivo es recuperar el equilibrio biológico del suelo

Un suelo contiene bacterias, hongos, insectos, lombrices, ácaros y nematodos. Muchos de esos organismos intervienen en la descomposición de restos vegetales, la formación de agregados y la disponibilidad de nutrientes.

Las plagas más difíciles de manejar suelen ser los nematodos fitoparásitos, los hongos y bacterias que afectan las raíces, las malezas persistentes y ciertas larvas de insectos. Cada grupo requiere medidas distintas.

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Los nematodos perjudiciales atacan los sistemas radiculares y pueden causar deformaciones, agallas y pérdida de vigor. Aun así, no todos los nematodos son plaga: varios grupos se alimentan de microorganismos o de otros invertebrados.

El Servicio de Extensión de la Universidad de Florida advierte que el control se vuelve complejo cuando estos organismos ya colonizaron las raíces. La estrategia más efectiva consiste en impedir su acumulación antes de que el cultivo manifieste daños.

El documento de NCAT sobre alternativas para nematodos sostiene que mantener una red trófica saludable es parte central del manejo. La materia orgánica, la reducción de labores intensas y la diversidad de cultivos pueden reforzar esa red.

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Un suelo con actividad microbiana estable no garantiza que no haya patógenos. Sí puede dificultar que una especie perjudicial se multiplique sin límites y se convierta en un problema recurrente.

La tierra puede recuperar su capacidad de producir después de problemas con nematodos, hongos o malezas. El punto de partida es identificar la plaga y aplicar un plan que incluya rotación, materia orgánica y manejo del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rotación de cultivos evita que las plagas encuentren el mismo hospedador

La rotación de cultivos es una de las medidas preventivas más útiles para reducir plagas que sobreviven en el suelo. Consiste en no repetir de forma continua especies de la misma familia botánica en una parcela.

Cornell Small Farms señala que alejar los cultivos de plantas emparentadas ayuda a limitar enfermedades específicas y plagas poco móviles. Esta práctica también permite alternar cultivos con sistemas radiculares y demandas nutricionales diferentes.

La sucesión puede combinar plantas de hoja, raíces, leguminosas y gramíneas. Esa diversidad modifica las condiciones que encuentran patógenos, nematodos y malezas de una temporada a otra.

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La rotación tiene especial valor frente a nematodos con un rango reducido de hospedadores. Si el organismo no encuentra una planta adecuada para alimentarse y reproducirse, su población puede disminuir con el tiempo.

NCAT indica que el primer paso consiste en identificar la especie presente. Un cultivo que funciona como alternativa frente a un tipo de nematodo puede ser hospedador de otro, incluso sin mostrar síntomas claros.

Las fechas de siembra también influyen en el control de malezas. Alternar cultivos de primavera, verano u otoño modifica el calendario de germinación y evita que determinadas especies completen su ciclo cada año bajo las mismas condiciones.

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Los cultivos de cobertura y el compost mejoran las defensas naturales

Los cultivos de cobertura protegen la superficie entre una cosecha y la siguiente. También reducen la erosión, aportan raíces y biomasa, y ayudan a limitar espacios disponibles para las malezas.

Cuando se incorporan como abono verde, esos restos alimentan a microorganismos del suelo. El aporte puede favorecer procesos de competencia y antagonismo contra patógenos radiculares.

El uso de compost maduro es otra herramienta relevante. Un compost correctamente estabilizado puede albergar comunidades microbianas capaces de inhibir enfermedades cerca de las raíces.

Un compost inmaduro exige precaución. Si no completó su proceso de descomposición, puede ofrecer alimento a patógenos y no producir el efecto esperado sobre la salud del suelo.

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NCAT reúne experiencias con compost, estiércol bien manejado, abonos verdes y materiales orgánicos para reducir nematodos y sus daños. Estas enmiendas mejoran la estructura del terreno y pueden aumentar la presencia de organismos antagonistas.

Los materiales ricos en quitina, como las conchas trituradas de crustáceos, aparecen entre las alternativas mencionadas. Su incorporación puede estimular microorganismos que atacan huevos y cuerpos de algunos nematodos.

La mejora no depende de una aplicación aislada. El beneficio de la materia orgánica es mayor cuando se combina con rotación, riego equilibrado y una planificación que evite dejar el terreno expuesto durante largos periodos.

Los nematodos y hongos de raíz se controlan mejor con prevención que con tratamientos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solarización usa el calor del sol para bajar la carga de plagas

La solarización del suelo permite reducir patógenos, semillas de malezas y nematodos mediante el calentamiento de la capa superficial. No utiliza fumigantes: aprovecha la radiación solar atrapada bajo plástico transparente.

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La Universidad de California describe un procedimiento que comienza con la retirada de restos vegetales y la nivelación del terreno. Luego se humedece el suelo para que el calor se distribuya mejor en el perfil tratado.

Después se cubre la superficie con una lámina de plástico transparente. Los bordes deben quedar enterrados o asegurados para reducir la entrada de aire y conservar el calor.

El tratamiento se aplica durante el periodo más cálido y soleado. Las guías de extensión recomiendan mantener la cobertura varias semanas, según el clima y la intensidad de la radiación.

La solarización actúa con mayor fuerza en los primeros centímetros. El Servicio de Extensión de la Universidad de Florida advierte que los organismos situados a mayor profundidad pueden sobrevivir y volver a ocupar la zona superior después.

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Por ese motivo, tras retirar el plástico conviene evitar labores profundas. Mezclar el suelo tratado con estratos inferiores puede trasladar nematodos y patógenos hacia el espacio donde se instalará el cultivo.

La técnica puede ayudar frente a enfermedades vinculadas con Fusarium, Verticillium y Phytophthora. También reduce numerosas malezas anuales, aunque tiene menos efecto sobre especies perennes con raíces profundas.

La biosolarización refuerza el tratamiento con materia orgánica fresca

La biosolarización combina el calentamiento bajo plástico con la incorporación de materia orgánica poco descompuesta. Durante el proceso, la descomposición libera compuestos que se suman al efecto de las altas temperaturas.

El portal especializado Plataforma Tierra presenta esta técnica como una opción para suelos con fatiga productiva en cultivos protegidos. El método exige incorporar el material orgánico, regar de forma abundante y cubrir el terreno antes de que pierda humedad.

La descomposición puede producir sustancias como amonio, polifenoles y ácidos grasos. Estas actúan sobre ciertos patógenos y nematodos, mientras el calor limita su supervivencia en la zona tratada.

La técnica requiere una cobertura bien sellada y condiciones de radiación elevadas. Su aplicación resulta más factible en invernaderos y en parcelas donde el periodo de tratamiento no comprometa el calendario productivo.

La biosolarización no sustituye las medidas preventivas. Después del tratamiento, la rotación y el uso de cultivos no hospedadores siguen siendo necesarios para impedir que el problema reaparezca.

La biosolarización combina el calentamiento bajo plástico con la incorporación de materia orgánica poco descompuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riego y la higiene reducen los focos de reinfestación

El exceso de agua puede favorecer algunos hongos y bacterias de raíz. La falta de humedad, en cambio, debilita la planta y reduce su capacidad para tolerar ataques.

La FAO incluye el manejo del riego y de los nutrientes entre las bases del manejo integrado de plagas. Un drenaje adecuado y una fertilización ajustada ayudan a evitar condiciones favorables para organismos dañinos.

La higiene del huerto o de la finca también es determinante. Tras la cosecha, conviene retirar plantas enfermas y raíces afectadas para que no permanezcan como refugio o fuente de reinfestación.

La Universidad de Florida recomienda extraer los restos vegetales y exponer las raíces infestadas al sol y al secado. Esta práctica puede disminuir la supervivencia de nematodos ligados a los tejidos húmedos.

Las malezas también deben formar parte del plan de saneamiento. Algunas especies pueden actuar como hospedadoras y mantener vivas las poblaciones de plagas aun cuando el cultivo principal ya no está en la parcela.

Los acolchados ayudan a limitar la germinación de malezas y reducen la salpicadura de suelo hacia hojas y tallos. Además, conservan una humedad más estable, aunque no deben acumularse contra el cuello de las plantas.

El control biológico sirve para problemas específicos del suelo

Los agentes biológicos no eliminan todas las plagas por igual. Su función depende del organismo objetivo, de la humedad, del tipo de suelo y del momento de aplicación.

La Universidad de Maryland informa que los nematodos entomopatógenos pueden atacar larvas de insectos en el suelo. Estos organismos no afectan a las plantas, las personas ni los animales, pero necesitan condiciones adecuadas para desplazarse y encontrar huéspedes.

Los suelos con humedad suficiente y materia orgánica favorecen su actividad. Esta herramienta se orienta a insectos que viven bajo tierra y no debe confundirse con el manejo de nematodos que dañan las raíces.

La Universidad de Florida también menciona bionematicidas basados en microorganismos que parasitan huevos de nematodos. Estos productos pueden disminuir el daño, aunque no erradican por completo las poblaciones presentes.

La FAO incluye los controles biológicos dentro de los programas de manejo integrado. Su uso tiene mayor sentido cuando se aplica junto a prácticas culturales, monitoreo y decisiones basadas en el tipo de plaga detectada.

La limpieza sostenible del suelo depende de observar, prevenir y combinar herramientas. La rotación, la materia orgánica madura, el control de humedad, el saneamiento y los tratamientos físicos permiten reducir la presión de plagas sin recurrir a químicos agresivos.