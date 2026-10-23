México retrocede en Estado de derecho durante 2026: cae del lugar 121 al 125 a nivel mundial

México perdió cuatro posiciones en el Índice de Estado de Derecho 2026 y se ubicó en el lugar 125 a nivel mundial.

Guardar

México se ubicó entre los países con mayor deterioro en materia de Estado de derecho durante 2026, de acuerdo con el índice elaborado por el World Justice Project (WJP).

El país obtuvo una calificación de 0.39 sobre uno y pasó del lugar 121 al 125 en la clasificación internacional, que evalúa el desempeño institucional y el cumplimiento de las leyes.

PUBLICIDAD

El informe, publicado en octubre, señala que México registró una disminución anual de 2.7%, con lo que se convirtió en el cuarto país con el mayor retroceso en este indicador. Además, su puntuación se mantuvo por debajo del promedio mundial de 0.55.

La evaluación también colocó al país en la posición 28 de 32 naciones de América Latina y el Caribe, así como en el lugar 43 de 44 economías de ingreso mediano alto.

¿Por qué México retrocedió en el Índice de Estado de derecho 2026?

El WJP analiza ocho componentes relacionados con el funcionamiento de las instituciones, la aplicación de las normas y la protección de los derechos.

Entre ellos se encuentran los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento regulatorio y los sistemas de justicia civil y penal.

PUBLICIDAD

Los resultados muestran retrocesos en siete de los ocho factores evaluados respecto a 2025, mientras que el rubro de orden y seguridad presentó una disminución de 5.7% durante los últimos cinco años.

En una perspectiva de mayor plazo, el índice documenta una reducción de 8.4% en la calificación general de México entre 2021 y 2026. La tendencia descendente se observa desde 2015, cuando el país obtuvo una puntuación de 0.48.

Entre los aspectos señalados por el organismo se encuentran las limitaciones a los contrapesos institucionales, la corrupción, la transparencia gubernamental, el respeto a los derechos fundamentales y el acceso a la justicia.

PUBLICIDAD

Justicia penal y corrupción, entre los principales rezagos

El sistema de justicia penal registró uno de los resultados más desfavorables para México. El país obtuvo 0.22 puntos en este componente y ocupó el lugar 139 de 143 naciones evaluadas. Además, su calificación disminuyó 21.2% en comparación con 2021.

La justicia civil también presentó dificultades, con una puntuación de 0.34 y el puesto 135 de 143 países. Este apartado considera las condiciones para resolver controversias y hacer valer derechos mediante procedimientos accesibles e imparciales.

Por su parte, el indicador de ausencia de corrupción alcanzó 0.26 puntos, con lo que México se situó en la posición 135 mundial.

PUBLICIDAD

La medición contempla posibles prácticas indebidas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Entre los datos más relevantes del informe destacan:

Calificación general: 0.39 puntos sobre uno.

Posición mundial: lugar 125 de 143 países y jurisdicciones, según la clasificación detallada del informe.

Justicia penal: 0.22 puntos y posición 139.

Ausencia de corrupción: 0.26 puntos y posición 135.

Límites al poder gubernamental: 0.39 puntos, con una reducción de 11.6% en cinco años.

Gobierno abierto: 0.54 puntos, la calificación más alta de México entre los ocho factores.

Seguridad y derechos fundamentales también muestran retrocesos

En el apartado de orden y seguridad, México obtuvo 0.50 puntos y ocupó el lugar 132 de 143 países. Dentro de este componente, el control efectivo del crimen alcanzó 0.38 puntos, mientras que la capacidad para limitar los conflictos civiles registró 0.18.

En cuanto a los derechos fundamentales, la puntuación fue de 0.46, una disminución de 6.4% respecto a 2021. El país se ubicó en el lugar 96 mundial en esta dimensión.

PUBLICIDAD

Los indicadores específicos reflejan diferencias entre los rubros evaluados. El debido proceso y los derechos de las personas acusadas obtuvieron 0.26 puntos; el derecho a la vida y la seguridad, 0.37; la igualdad de trato y la ausencia de discriminación, 0.38, y la libertad de opinión y expresión, 0.46.

Aunque el gobierno abierto se mantuvo como el componente mejor evaluado, también registró una caída de 9.9% en cinco años. Su calificación fue de 0.54 puntos, con la posición 57 a nivel mundial.

El deterioro ocurre en medio de la reforma al Poder Judicial

Los resultados se publicaron durante el primer año de funciones de jueces, magistrados y ministros elegidos mediante voto popular. Antes de la implementación de este mecanismo, organizaciones internacionales y especialistas advirtieron sobre posibles riesgos para la independencia judicial.

PUBLICIDAD

En ese contexto, la Unión Internacional de Magistrados expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (Conatrib), después de que respaldara los cambios impulsados por la reforma judicial.

De acuerdo con la información proporcionada, la decisión estuvo relacionada con el señalamiento de que se habían vulnerado estándares internacionales de independencia judicial.

El WJP también advierte sobre una tendencia internacional de debilitamiento del Estado de derecho.

Sin embargo, sus resultados permiten comparar el desempeño institucional de los países y reconocer áreas de rezago, sin constituir por sí solos una explicación única de las causas de cada retroceso.

PUBLICIDAD

Para México, la evaluación de 2026 refleja desafíos en materia de justicia, seguridad, combate a la corrupción y controles al poder público, además de dificultades para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y la aplicación de las normas.