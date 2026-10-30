Entre el homenaje y revictimización: serie de Timbiriche desata críticas por las tramas de Sasha Sokol y Thalía

La bioserie de Timbiriche revive las críticas por presentar como historias de amor las relaciones asimétricas que Thalía y Sasha Sokol mantuvieron en su juventud. (Especial )

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La nueva serie sobre la trayectoria de Timbiriche en la plataforma ViX enfrenta críticas por la representación de relaciones asimétricas que involucraron a integrantes durante su juventud.

El proyecto consta de ocho episodios dirigidos por Beto Hinojosa, el productor ejecutivo Pablo Cruz confirmó en conferencia de prensa que la relación entre Sasha Sokol y el productor Luis de Llano funciona como el eje central de la trama.

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Espectadores en redes sociales acusan que la producción romantiza vínculos marcados por diferencias de edad superiores a dos décadas.

El debate abarca las historias de Sokol y Thalía frente a figuras con poder dentro de la industria musical mexicana.

La relación entre Thalía y Alfredo Díaz Ordaz genera cuestionamientos de la audiencia

La trama ficciona los años en que Thalía comenzó su carrera solista tras dejar la agrupación a inicios de la década de 1990. En esa etapa inició un romance con el productor musical Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

Díaz Ordaz tenía 21 años más que la cantante cuando producía sus primeros discos en solitario. Los usuarios en redes sociales reprueban a través de comentarios y publicaciones que la producción presente este vínculo como una historia sentimental y omita la disparidad jerárquica existente.

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Las críticas señalan que mostrar estas relaciones sin perspectiva desdibuja la asimetría de poder. Thalía tenía 19 años al debutar con su álbum solista bajo la tutela de Díaz Ordaz, quien mantenía peso decisorio en empresas discográficas.

Díaz Ordaz tenía 21 años más que la cantante cuando producía sus primeros discos en solitario. (RS)

La sentencia de la SCJN contra Luis de Llano fija los límites sobre el abuso

El tratamiento de la vivencia de Sasha Sokol concentra el mayor reclamo ético. La cantante mantuvo una relación con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y el productor 39 años, una diferencia de 25 años.

La SCJN dejó firme la condena por daño moral contra De Llano tras el juicio promovido por la intérprete. La resolución judicial acreditó que una menor de edad no posee capacidad jurídica para consentir una relación con un adulto que ejerce autoridad laboral sobre ella.

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Pese a ese fallo judicial, la producción de “El Estudio” escenificó el vínculo con las actuaciones de Macarena García y Osvaldo Benavides.

Diversas publicaciones en redes sociales calificaron la dramatización como un acto de revictimización que comercializa agresiones sexuales para el entretenimiento.

La cantante mantuvo una relación con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y el productor 39 años, una diferencia de 25 años. (Archivo)

Seis integrantes fundadores rechazan la serie en un comunicado conjunto

El malestar público coincidió con la postura fijada el 6 de octubre por los miembros originales de la banda. Sasha Sokol, Benny Ibarra, Erik Rubín, Mariana Garza, Alix Bauer y Diego Schoening desconocieron la legitimidad del proyecto transmitido en streaming.

Los músicos expresaron en su pronunciamiento: “Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”.

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La agrupación advirtió sobre los riesgos de mezclar hechos reales con pasajes ficticios que involucran a personas vivas. Por separado, Luis de Llano informó a través de redes sociales que inició trámites legales para oponerse al uso de su identidad en la pantalla.

Los integrantes del grupo Timbiriche expresaron en un comunicado que no participaron ni autorizaron la producción de la serie sobre su historia en la plataforma ViX. (Comunicado Timbiriche)

La comunidad artística confronta la justificación creativa del elenco

El actor Mauricio Martínez respaldó el deslinde de los músicos y censuró la emisión de la serie. Martínez publicó en sus cuentas digitales que “la nostalgia no justifica la revictimización” ni autoriza colocar las ganancias comerciales por encima de los derechos de las víctimas.

Martínez denunció en 2022 al productor Antonio Berumen por presunto acoso sexual y reconoció que el testimonio de Sokol lo motivó a denunciar.

El actor sostuvo que recrear episodios dolorosos sin el aval de las personas afectadas vulnera la ética dentro del gremio televisivo.

La actriz Macarena García, quien interpreta a Sasha Sokol en la producción de ViX, defendió el trabajo actoral y argumentó que el elenco buscó rendir un tributo a los cantantes.

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García afirmó a la prensa que comprende el enojo de los integrantes, aunque consideró que la ficción permite discutir temas de abuso que antes no se abordaban.

El equipo de abogados de Sasha Sokol revisa el contenido de los capítulos para determinar si procede una demanda por daño moral y uso indebido de imagen contra la plataforma de contenidos.

La actriz Macarena García defendió el trabajo actoral y argumentó que el elenco buscó rendir un tributo a los cantantes. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La producción defiende la ficción mientras crecen los riesgos de demandas civiles

Frente a las advertencias de los involucrados, el productor ejecutivo Pablo Cruz sostuvo que el proyecto se desarrolló a partir de investigaciones de dominio público y defendió que se trata de una interpretación dramática protegida por la libertad creativa.

Cruz afirmó en rueda de prensa que el equipo no teme repercusiones legales al catalogar la historia como una obra de ficción inspirada en una época de la música pop mexicana.

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El productor sostuvo que el proyecto se desarrolló a partir de investigaciones de dominio público y defendió que se trata de una interpretación dramática protegida por la libertad creativa. (Infobae México/Selene Miranda)

No obstante, denuncias recientes en la televisión nacional han establecido precedentes sobre el uso comercial de la identidad de personas vivas sin contrato de por medio.

Especialistas advierten que ampararse en el formato de ficción no exime a las empresas de responder ante tribunales si el argumento altera hechos judiciales o vulnera la intimidad de los representados.