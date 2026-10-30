Diputada de Morena reparte dinero a damnificados en Colima mientras busca candidatura para 2027

Apoyos económicos y aspiraciones políticas rumbo a 2027.

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La diputada local de Morena en Colima, Diana Zepeda Figueroa, entregó dinero en efectivo a comerciantes afectados por la tormenta tropical Vance en la playa de Cuyutlán, municipio de Armería, mientras participa en el proceso interno de su partido para buscar una candidatura federal rumbo a las elecciones de 2027.

La propia legisladora difundió fotografías y un video de la entrega de apoyos en sus redes sociales, donde se observa cómo distribuye billetes entre personas afectadas por los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico.

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A través de una publicación, Zepeda señaló que entregó el dinero con la intención de contribuir a la recuperación de los comerciantes, aunque no precisó cuánto repartió, de dónde provinieron los recursos ni bajo qué criterios seleccionó a los beneficiarios.

La entrega ocurre mientras busca encabezar la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el Distrito Federal Electoral 02 de Morena, una de las etapas internas del partido para definir a sus representantes rumbo a los próximos comicios.

La legisladora busca coordinar el Distrito Federal 2 rumbo a 2027.

Diana Zepeda busca candidatura de Morena para las elecciones de 2027

El movimiento político de Zepeda comenzó a principios de octubre, cuando dejó la dirección del Sistema DIF Estatal de Colima para participar en el proceso interno de Morena.

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El 3 de octubre presentó su renuncia al organismo y posteriormente solicitó reincorporarse a sus funciones como diputada local, cargo que había dejado temporalmente para integrarse a la administración estatal.

El 6 de octubre presentó formalmente su solicitud ante el Congreso de Colima. La Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes revisó el expediente y determinó que cumplía con los requisitos legales para regresar al Poder Legislativo.

El 14 de octubre, el pleno del Congreso aprobó su reincorporación, con efectos a partir del día 16.

1. La entrega de dinero coincide con sus aspiraciones políticas para 2027.

De esta manera, retomó sus responsabilidades como representante del Distrito Local Electoral 09, mientras continúa su participación en el proceso interno de Morena.

Aunque el registro para una coordinación distrital no representa una candidatura formal, forma parte de la organización partidista rumbo a las elecciones de 2027.

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Comerciantes de Cuyutlán reportan pérdidas por la tormenta Vance

La entrega de dinero ocurrió en medio de las afectaciones que han enfrentado los establecimientos comerciales de la costa de Colima durante la temporada de fenómenos meteorológicos.

De acuerdo con información publicada por La Jornada el 28 de octubre, al menos 20 negocios de las playas de Cuyutlán y El Paraíso resultaron completamente dañados tras el paso de la tormenta tropical Vance.

Comerciantes señalaron que las marejadas provocaron la destrucción de restaurantes, cocinas y otras instalaciones utilizadas para ofrecer servicios turísticos.

Vecinos y comerciantes de Cuyutlán acumulan daños por cinco fenómenos meteorológicos.

Además, indicaron que durante la temporada han resentido los efectos de cinco fenómenos naturales, entre ellos Polo, Rachel, Simón, Trudy y Vance, que ocasionaron daños acumulados en sus establecimientos.

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Ante las pérdidas materiales, prestadores de servicios turísticos solicitaron la intervención de autoridades de los tres niveles de gobierno para obtener recursos que les permitan reconstruir sus negocios.

Entre las afectaciones reportadas en la zona destacan:

Destrucción de cocinas y establecimientos comerciales.

Daños en al menos 20 negocios de Cuyutlán y El Paraíso.

Pérdidas materiales acumuladas por el impacto de varios fenómenos meteorológicos.

Solicitudes de apoyo gubernamental para la reconstrucción de los establecimientos.

Huracán Simón también dejó daños en viviendas y comercios de Colima

Las afectaciones por Vance se sumaron a los daños ocasionados anteriormente por el huracán Simón, que alcanzó la categoría 4 y provocó inundaciones, derrumbes y afectaciones a infraestructura en diferentes municipios del estado.

Colima reportó daños en viviendas, escuelas y establecimientos comerciales. REUTERS/Daniel Becerril/Archivo

De acuerdo con el balance presentado por la gobernadora Indira Vizcaíno, ese fenómeno dejó 71 viviendas y 35 establecimientos comerciales afectados.

También se contabilizaron 73 árboles caídos, 67 inundaciones, 10 cortocircuitos y seis derrumbes o deslaves.

En materia educativa, se reportaron daños en 11 centros de trabajo, mientras que distintas unidades médicas registraron filtraciones y afectaciones en sus instalaciones.

Las condiciones meteorológicas también ocasionaron problemas en carreteras y dejaron temporalmente incomunicadas algunas comunidades.

Cuestionamientos sobre el origen del dinero entregado por la diputada

La distribución de efectivo por parte de Diana Zepeda abrió interrogantes sobre la procedencia de los recursos utilizados para apoyar a los comerciantes, así como sobre los montos entregados y los mecanismos empleados para determinar quiénes recibieron el dinero.

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Diana Zepeda no informa el origen del dinero entregado a comerciantes.

Hasta ahora, en la información proporcionada no aparece una explicación de la legisladora sobre esos puntos.

Tampoco se especifica si los recursos provinieron de su patrimonio personal o de alguna otra fuente.

El contexto de la entrega también coincide con su participación en el proceso interno de Morena para buscar una posición política rumbo a 2027.

La legislación electoral mexicana establece restricciones a la entrega de dinero cuando esta tiene como finalidad condicionar el voto o influir en las preferencias electorales.

Sin embargo, la entrega de apoyos económicos no constituye por sí misma una infracción electoral: su legalidad depende de las circunstancias, el origen de los recursos y la existencia de algún propósito de carácter electoral.

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Por ahora, la información difundida sobre la actividad de Zepeda no permite establecer el origen del efectivo ni determinar si existió alguna irregularidad.