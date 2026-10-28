México

El PRI pide a la FGR indagar las amenazas contra la consejera Rita Bell López

Alito Moreno afirmó que la autoridad ministerial debe esclarecer las presuntas presiones y sus posibles nexos con contratistas

El PRI solicitó la revisión de contratos públicos vinculados con el empresario Alfredo Hernández. (Foto: Cuartoscuro)
El PRI solicitó la revisión de contratos públicos vinculados con el empresario Alfredo Hernández. (Foto: Cuartoscuro)
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El presidente del PRI, Alejandro ”Alito” Moreno, señaló que la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Rita Bell López recibió amenazas y temió por su vida, según una declaración del dirigente difundida este 28 de octubre. El priista exigió que la FGR investigue las presiones y los posibles vínculos entre contratistas y decisiones internas del organismo electoral.

Rita Bell López detalló que recibió llamadas para cuestionar su actuación dentro del INE y pedirle que se calmara, además de preguntarle por qué quería dañar al instituto. Las llamadas ocurrieron, según su declaración, después de que señaló la falta de comunicación de la expresidenta del organismo con el Consejo General.

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Moreno también pidió revisar los contratos relacionados con Alfredo Hernández, empresario contratista señalado por el priista en recientes escándalos de corrupción. Afirmó que la Fiscalía General de la República debe determinar responsabilidades por posibles amenazas, tráfico de influencias o uso indebido de recursos públicos.

De acuerdo con el presidente del PRI, Hernández acudió a reunirse con López y dijo hablar en nombre de Guadalupe Taddei, presidenta del INE. Moreno cuestionó quién permitió ese acceso y quién estuvo detrás de las presiones denunciadas por la consejera.

Rita Bell podría denunciar a Guadalupe Taddei si recibe nuevas amenazas

La integrante del organismo electoral señaló que ya remitió datos a varias instancias, incluida la contraloría. (Foto: RS)
La integrante del organismo electoral señaló que ya remitió datos a varias instancias, incluida la contraloría. (Foto: RS)

La consejera del INE, Rita Bell López, podría presentar denuncias contra Guadalupe Taddei si vuelve a recibir llamadas, mensajes anónimos o amenazas, luego de acusar presiones que atribuye a sus cuestionamientos públicos sobre la gestión de la expresidenta del organismo electoral, quien dejó el cargo el pasado 26 de octubre.

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Bell López afirmó que ya entregó información a distintas instancias, incluida la contraloría. La consejera condicionó un procedimiento formal a que se repitan las comunicaciones que, según relató, recibió durante la administración de Taddei.

“Ya comenté que yo he hecho llegar información a diferentes instancias, también a la contraloría, en eso estoy... De ser necesario sí, estoy a la espera, si vuelvo a recibir llamadas o los mensajes anónimos que me llegaban por supuesto que lo haré”, respondió al ser cuestionada sobre una denuncia ante las autoridades.

La declaración ocurrió durante una conferencia de prensa del Consejo General, posterior al anuncio de la elección de Blanca Yasshara Cruz García como presidenta provisional del INE.

Rita Bell acusa llamadas y mensajes tras cuestionar a Taddei

Se trata de la primera reunión que el presidente López Obrador tiene con integrantes del Consejo General del INE
Bell López acusó que Taddei le organizó reuniones con el contratista Hernández Casillas y luego negó haberlo contactado. (CUARTOSCURO)

La consejera señaló que las llamadas que recibió cuestionaban su desempeño dentro del Instituto y buscaban que dejara de hacer públicos sus señalamientos. Entre los reclamos que le planteaban estaban: “Que me calmara, qué pasaba conmigo, por qué quería dañar al INE.

Bell López vinculó esas presiones con sus críticas por lo que consideró una falta de comunicación de Taddei hacia el Consejo General. Dijo que algunas advertencias eran sutiles, mientras que otras le pedían que se cuidara.

La funcionaria expresó temor tras hacer públicas sus denuncias. También sostuvo que las presiones aumentaron cuando comenzaron a detectar la intervención del proveedor José Alfredo Hernández Casillas, quien habría obtenido varios contratos durante la presidencia de Taddei.

Bell López denunció presiones tras detectar la presunta intermediación del proveedor José Alfredo Hernández Casillas en el INE. (Foto: RS)
Bell López denunció presiones tras detectar la presunta intermediación del proveedor José Alfredo Hernández Casillas en el INE. (Foto: RS)

Una fotografía difundida en medios nacionales muestra a Bell López junto al contratista. La consejera explicó que el encuentro ocurrió a petición de Taddei y que, durante una de esas reuniones, Hernández Casillas le preguntó qué era lo que ella quería del INE.

“Cuando me dijo eso, yo le dije: ‘Yo no quiero nada, solo trabajar. Me enojé mucho. Fui a ver a la presidenta y me dijo que ella no había mandado a nadie, que no sabía nada y que no lo iba a contratar. Con el paso del tiempo me fui desvinculando de ella al ver una mentira tras otra”, acusó.

Bell López calificó a la exconsejera presidenta como “experta en mentir” en medio de los señalamientos de corrupción y posible conflicto de interés que la vinculan con Hernández Casillas. La consejera recordó que también había sido amenazada tras denunciar asuntos relacionados con la paridad.

“Llevo mucho tiempo buscando gente diciéndoles qué está pasando esto… cuando denuncié lo de la paridad, fui amenazada por diferente gente. Con mucho miedo he estado durante todo este tiempo, pero bueno, pues yo de verdad celebro que esto ya se haya destapado, declaró.

DINAMIC registra 90 mil 897 publicaciones sobre las acusaciones contra Guadalupe Taddei

La medición, realizada entre el 21 y el 27 de octubre de 2026, contabilizó además 4.2 millones de interacciones y 110 millones de impresiones. Crédito: INE
La medición, realizada entre el 21 y el 27 de octubre de 2026, contabilizó además 4.2 millones de interacciones y 110 millones de impresiones. Crédito: INE

El estudio Inteligencia Digital de DINAMIC contabilizó este 28 de octubre 90 mil 897 publicaciones sobre las acusaciones contra Guadalupe Taddei y su renuncia como consejera presidenta del INE entre el 21 y el 27 de octubre de 2026, una conversación marcada por reclamos de corrupción, nepotismo y sanciones contra funcionarios y proveedores.

Dicho análisis, cerrado a las 16:40 horas del 27 de octubre, registró 90 mil menciones en cinco plataformas, 4.2 millones de interacciones y 110 millones de impresiones. DINAMIC definió esta última cifra como el número de usuarios que vieron contenidos sobre el caso durante el periodo examinado.

La medición de opinión pública digital arroja 89.95% de desaprobación hacia Taddei, redondeado a 90%; el contenido neutral o informativo representa 5% y las expresiones de simpatía, otro 5%.

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