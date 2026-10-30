Disfraces de Halloween para mascotas: qué evitar para no ponerlas en riesgo

Perros y gatos no siempre toleran los disfraces de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los disfraces de Halloween para mascotas pueden causar estrés, lesiones o emergencias veterinarias si restringen los movimientos, la respiración o los sentidos de perros y gatos.

Durante esta celebración, las familias deben evitar trajes ajustados, máscaras, piezas pequeñas y accesorios que oculten señales de incomodidad. La recomendación de entidades veterinarias y de protección animal es priorizar el bienestar del animal antes que las fotografías o la estética festiva.

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Durante Halloween, las visitas, los ruidos, las luces y las personas disfrazadas ya pueden alterar a perros y gatos. Si se suma un atuendo incómodo, aumentan las posibilidades de que el animal intente escapar, se lastime o reaccione con miedo.

La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) sostiene que un disfraz solo puede considerarse si la mascota lo tolera sin mostrar señales de angustia. Incluso en esos casos, el uso debe ser breve y bajo supervisión.

Los disfraces no deben limitar el movimiento ni la respiración

Un traje que aprieta el cuello, el tórax o el abdomen puede dificultar la respiración. También puede impedir que el animal jadee, ladre o maúlle, conductas que forman parte de su forma de regularse y comunicar malestar.

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La ASPCA recomienda que cualquier prenda permita caminar, correr, saltar, girar y sentarse con normalidad. Si el animal se mueve de manera rígida o parece incapaz de adoptar sus posturas habituales, el accesorio debe retirarse.

VCA Animal Hospitals advierte que los disfraces demasiado ajustados pueden causar roces, irritación de la piel y heridas. Los modelos holgados tampoco son necesariamente seguros si arrastran por el suelo o se enganchan con muebles, puertas y decoraciones.

Las máscaras, las capuchas y las piezas rígidas sobre la cabeza son elementos que conviene evitar. Un accesorio que cubre los ojos, modifica el campo visual o tapa las orejas deja al animal con menos recursos para interpretar lo que ocurre a su alrededor.

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Esa limitación es más preocupante durante Halloween. Las luces, las sombras, los ruidos y la llegada de personas disfrazadas pueden generar temor incluso en animales que suelen mostrarse tranquilos en casa.

Un traje que aprieta el cuello, el tórax o el abdomen puede dificultar la respiración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Botones, cintas y colgantes pueden provocar obstrucciones

Los disfraces con botones, lentejuelas, cordones, alas decorativas, plásticos o piezas que se desprenden con facilidad implican un riesgo de atragantamiento. Si el animal mastica esos componentes y los traga, también puede sufrir una obstrucción intestinal.

PetMD explica que una mascota incómoda suele intentar arrancarse el traje. En ese proceso, puede ingerir trozos de tela, cintas o adornos que provoquen vómitos, dolor abdominal y cuadros que requieran atención veterinaria.

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La ASPCA aconseja descartar los diseños con piezas pequeñas, colgantes o fácilmente masticables. La medida también alcanza a los adornos de Halloween que quedan al alcance de perros y gatos dentro del hogar.

VCA Animal Hospitals incluye en esa lista de riesgos a los botones y cordones sueltos. Cuantos más elementos decorativos tenga el atuendo, mayor será la cantidad de objetos que el animal podría intentar morder.

La alternativa más prudente es elegir accesorios simples o prescindir por completo del disfraz. Si se usa alguno, debe revisarse antes para verificar que no tenga partes flojas, cierres defectuosos o fragmentos que puedan desprenderse.

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Los disfraces con botones, lentejuelas, cordones, alas decorativas, plásticos o piezas que se desprenden con facilidad implican un riesgo de atragantamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales de estrés obligan a retirar el accesorio

El malestar no siempre se expresa con ladridos o maullidos. Una mascota puede permanecer inmóvil, esconderse, temblar o intentar escapar como respuesta a un disfraz que le resulta desagradable.

VCA Animal Hospitals enumera varias señales de ansiedad en perros: cola baja o entre las patas, orejas hacia atrás, lamidos frecuentes de labios, bostezos repetidos, temblores, jadeo intenso y ojos muy abiertos. La aparición de cualquiera de esos comportamientos es motivo para quitar el traje.

La RSPCA de Australia también identifica la inmovilidad, el jadeo y los intentos de quitarse el disfraz como indicadores de incomodidad. La organización recomienda no insistir si el animal rechaza el accesorio.

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La RSPCA subraya que algunos disfraces pueden bloquear las señales corporales con las que los animales expresan miedo o tensión. Si cubren la cola, las orejas o gran parte del cuerpo, pueden dificultar que las personas y otros animales comprendan su estado.

La PDSA, una organización veterinaria británica, advierte que los disfraces pueden interferir con comportamientos básicos como acicalarse, acostarse con comodidad o hacer sus necesidades. También pueden afectar la regulación de la temperatura corporal.

Una mascota puede permanecer inmóvil, esconderse, temblar o intentar escapar como respuesta a un disfraz que le resulta desagradable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gatos suelen tolerar peor la ropa festiva

Las recomendaciones son todavía más restrictivas en el caso de los gatos. La RSPCA aconseja evitar disfrazarlos, ya que la mayoría no tolera ni disfruta los trajes.

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Los gatos suelen reaccionar de forma sensible ante cambios en el entorno y situaciones de manejo que no controlan. Una prenda sobre el cuerpo puede sumar tensión a una noche con sonidos inesperados, luces y movimientos cerca de la puerta.

La PDSA también desaconseja vestir a las mascotas por diversión. La entidad plantea que los disfraces están pensados principalmente para el entretenimiento humano y que, en muchos casos, aportan más incomodidad que beneficios para el animal.

Si una familia busca incorporar una estética de Halloween, puede elegir juguetes, camas o elementos del entorno con motivos festivos. Esa decisión evita colocar una prenda sobre el cuerpo del gato y reduce los riesgos vinculados al estrés y la ingestión de componentes.

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Los gatos suelen reaccionar de forma sensible ante cambios en el entorno y situaciones de manejo que no controlan. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pañuelo o un arnés temático pueden ser alternativas

La ASPCA señala que algunos animales toleran accesorios ligeros. Un pañuelo festivo, un collar o un arnés con motivos de Halloween pueden resultar menos invasivos que un traje completo, siempre que no causen presión ni alteren la movilidad.

Estos accesorios deben ser livianos, seguros y fáciles de retirar. Tampoco deben ocultar la placa de identificación ni interferir con el collar habitual de la mascota.

La American Veterinary Medical Association recomienda mantener actualizados el microchip, el collar y la identificación visible. Durante Halloween, la apertura frecuente de puertas incrementa el riesgo de que perros y gatos se escapen sin que sus cuidadores lo adviertan.

La Humane Society of Missouri aconseja mantener a las mascotas dentro de casa y alejadas de la puerta principal. Una habitación tranquila puede reducir la exposición a niños disfrazados, timbres constantes y voces elevadas.

El uso de cualquier accesorio debe limitarse a pocos minutos y mantenerse bajo vigilancia. PetMD recomienda retirarlo antes de que el animal intente morderlo, rascarse o mostrar señales de rechazo.

Un pañuelo festivo, un collar o un arnés con motivos de Halloween pueden resultar menos invasivos que un traje completo, siempre que no causen presión ni alteren la movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dulces y las decoraciones también requieren precaución

El disfraz es solo uno de los riesgos de Halloween. La AVMA alerta sobre el chocolate y el xilitol, un edulcorante presente en algunos caramelos y chicles sin azúcar que puede resultar peligroso para los perros.

Los envoltorios también pueden provocar atragantamiento u obstrucciones intestinales. Los dulces deben permanecer guardados fuera del alcance de las mascotas, y los niños no deben compartirlos con ellas.

Las velas encendidas, las calabazas iluminadas, las luces con cables, los adornos pequeños y las telarañas artificiales suman peligros dentro del hogar. Una mascota inquieta puede derribar una vela, quemarse, enredarse o morder objetos que no fueron fabricados para animales.

Humaneworld propone preparar una habitación segura con agua, cama y juguetes apropiados antes de que comiencen las visitas. Para algunos gatos, la entidad menciona el uso de feromonas calmantes como una posibilidad para reducir el impacto de los estímulos.

La forma más segura de incluir a perros y gatos en Halloween es respetar sus límites. Si un disfraz altera su conducta, dificulta sus movimientos o genera dudas sobre su comodidad, la decisión adecuada es retirarlo y dejar que transiten la celebración sin ropa festiva.