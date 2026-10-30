México

Cinco cenas ligeras pero saciantes que no te harán subir de peso si las consumes por la noche

En la cena es importante tratar de incluir alimentos de elevado valor nutricional y saciantes, ya que después de la cena viene el periodo de ayuno más largo del cuerpo

Tres tacos con nopales, queso y salsa en un plato de cerámica sobre una mesa de madera, acompañados de limones, salsa y vasijas de barro.
Un plato con tres tacos de nopales, queso panela y salsa verde reposa sobre una mesa de madera junto a recipientes de barro en una cocina con fogón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A pesar de ser el último alimento del día no significa que sea el menos importante; sin embargo, mucha veces puede ser difícil saber que alimentos elegir.

Y es que si bien cenar de noche no causa por sí solo aumento de peso lo que sí influye es el balance total de calorías, las porciones y la calidad de los alimentos.

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Una cena con verduras, proteína y fibra puede ayudar a controlar el hambre sin recurrir a opciones altas en azúcares o grasas saturadas por lo que es importante tratar de incluir alimentos de elevado valor nutricional y saciantes, ya que después de la cena viene el periodo de ayuno más largo del cuerpo.

Es por eso que aquí te dejamos algunas ideas de cenas saludables y consejos para que puedas crear tus propias combinaciones con lo que tienes en casa.

Un plato redondo lleno de ensalada de pasta fusilli, cubos de pollo, aceitunas negras, trozos de tomate y pepino, queso feta y hojas de albahaca sobre una mesa de madera.
Una ensalada de pasta con trozos de pollo, aceitunas, tomate, pepino, queso feta y hojas de albahaca se muestra en un primer plano sobre una mesa de madera al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco opciones ligeras y saciantes para la cena que están llenas de sabor

  1. Ensalada de pollo a la plancha: Lechuga, espinaca, jitomate, pepino, zanahoria y una porción de pechuga de pollo. Agrega limón, especias y una cucharadita de aceite de oliva.
  2. Tacos de nopales con queso panela: Dos tortillas de maíz, nopales asados, queso panela y salsa casera. Puedes acompañarlos con aguacate en porción moderada.
  3. Tazón de yogur natural con fruta y nueces: Yogur natural sin azúcar, fresas o manzana, avena y una pequeña porción de nueces o semillas. Funciona si buscas una cena rápida.
  4. Omelette de verduras: Uno o dos huevos con champiñones, espinaca, jitomate y cebolla. Acompáñalo con una tortilla de maíz o una rebanada de pan integral.
  5. Sopa de lentejas con verduras: Una porción moderada de lentejas con zanahoria, calabacita y jitomate. Aporta proteína vegetal y fibra, dos elementos que favorecen la saciedad.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay diabetes, enfermedad renal, trastornos de la conducta alimentaria o un objetivo específico de pérdida de peso, lo adecuado es consultar a un profesional de nutrición.

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Consejos para crear cenas saludables y nutritivas

  • Arma un plato con varios grupos de alimentos. Incluye verduras, una fuente de proteína, un carbohidrato con fibra y una grasa saludable. La variedad ayuda a cubrir proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales.
  • Haz que las verduras ocupen cerca de la mitad del plato. Puedes elegir ensalada, nopales, brócoli, calabacita, espinaca, champiñones, jitomate o zanahoria. Frescas, congeladas o enlatadas sin exceso de sodio son opciones útiles.
  • Agrega proteína para favorecer la saciedad. Alterna pollo, pescado, huevo, queso panela, yogur natural, frijoles, lentejas, garbanzos, tofu o atún. Los frijoles y las lentejas también aportan fibra.
  • Elige carbohidratos de mejor calidad. Prefiere tortilla de maíz, arroz integral, avena, papa con cáscara, pan integral o quinoa, en una porción moderada. Los granos integrales aportan más fibra que sus versiones refinadas.
  • Usa grasas saludables, pero mide la porción. Aguacate, nueces, semillas, aceite de oliva o crema de cacahuate pueden complementar la cena. Una pequeña cantidad basta, ya que son alimentos concentrados en energía.
  • Limita los ingredientes que elevan sodio, azúcares y grasas saturadas. Reduce embutidos, aderezos cremosos, frituras, salsas comerciales, alimentos empanizados y bebidas azucaradas. Las recomendaciones generales sugieren moderar sal, azúcares añadidos y grasas saturadas.
  • Planea combinaciones simples. Tener verduras lavadas, pollo cocido, huevos, frijoles, tortillas y arroz integral listos facilita preparar una cena equilibrada en pocos minutos. La planificación también ayuda a aprovechar sobrantes y evitar desperdicio.

Fórmula práctica

Verduras + proteína + carbohidrato integral + grasa saludable

Ejemplos:

  • Tacos de pollo con nopales, tortilla de maíz y aguacate.
  • Omelette de espinaca y champiñones con pan integral.
  • Ensalada de garbanzos, pepino, jitomate y aceite de oliva.
  • Salmón o atún con brócoli y arroz integral.
  • Sopa de lentejas con verduras y queso panela.

Las necesidades nutricionales cambian según edad, actividad física, enfermedades y objetivos de salud. Si existe diabetes, enfermedad renal o una condición digestiva, conviene ajustar las cenas con orientación profesional.

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