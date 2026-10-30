Cinco cenas ligeras pero saciantes que no te harán subir de peso si las consumes por la noche

Un plato con tres tacos de nopales, queso panela y salsa verde reposa sobre una mesa de madera junto a recipientes de barro en una cocina con fogón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A pesar de ser el último alimento del día no significa que sea el menos importante; sin embargo, mucha veces puede ser difícil saber que alimentos elegir.

Y es que si bien cenar de noche no causa por sí solo aumento de peso lo que sí influye es el balance total de calorías, las porciones y la calidad de los alimentos.

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Una cena con verduras, proteína y fibra puede ayudar a controlar el hambre sin recurrir a opciones altas en azúcares o grasas saturadas por lo que es importante tratar de incluir alimentos de elevado valor nutricional y saciantes, ya que después de la cena viene el periodo de ayuno más largo del cuerpo.

Es por eso que aquí te dejamos algunas ideas de cenas saludables y consejos para que puedas crear tus propias combinaciones con lo que tienes en casa.

Una ensalada de pasta con trozos de pollo, aceitunas, tomate, pepino, queso feta y hojas de albahaca se muestra en un primer plano sobre una mesa de madera al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco opciones ligeras y saciantes para la cena que están llenas de sabor

Ensalada de pollo a la plancha: Lechuga, espinaca, jitomate, pepino, zanahoria y una porción de pechuga de pollo. Agrega limón, especias y una cucharadita de aceite de oliva. Tacos de nopales con queso panela: Dos tortillas de maíz, nopales asados, queso panela y salsa casera. Puedes acompañarlos con aguacate en porción moderada. Tazón de yogur natural con fruta y nueces: Yogur natural sin azúcar, fresas o manzana, avena y una pequeña porción de nueces o semillas. Funciona si buscas una cena rápida. Omelette de verduras: Uno o dos huevos con champiñones, espinaca, jitomate y cebolla. Acompáñalo con una tortilla de maíz o una rebanada de pan integral. Sopa de lentejas con verduras: Una porción moderada de lentejas con zanahoria, calabacita y jitomate. Aporta proteína vegetal y fibra, dos elementos que favorecen la saciedad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay diabetes, enfermedad renal, trastornos de la conducta alimentaria o un objetivo específico de pérdida de peso, lo adecuado es consultar a un profesional de nutrición.

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Consejos para crear cenas saludables y nutritivas

Arma un plato con varios grupos de alimentos. Incluye verduras, una fuente de proteína, un carbohidrato con fibra y una grasa saludable. La variedad ayuda a cubrir proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales.

Haz que las verduras ocupen cerca de la mitad del plato. Puedes elegir ensalada, nopales, brócoli, calabacita, espinaca, champiñones, jitomate o zanahoria. Frescas, congeladas o enlatadas sin exceso de sodio son opciones útiles.

Agrega proteína para favorecer la saciedad. Alterna pollo, pescado, huevo, queso panela, yogur natural, frijoles, lentejas, garbanzos, tofu o atún. Los frijoles y las lentejas también aportan fibra.

Elige carbohidratos de mejor calidad. Prefiere tortilla de maíz, arroz integral, avena, papa con cáscara, pan integral o quinoa, en una porción moderada. Los granos integrales aportan más fibra que sus versiones refinadas.

Usa grasas saludables, pero mide la porción. Aguacate, nueces, semillas, aceite de oliva o crema de cacahuate pueden complementar la cena. Una pequeña cantidad basta, ya que son alimentos concentrados en energía.

Limita los ingredientes que elevan sodio, azúcares y grasas saturadas. Reduce embutidos, aderezos cremosos, frituras, salsas comerciales, alimentos empanizados y bebidas azucaradas. Las recomendaciones generales sugieren moderar sal, azúcares añadidos y grasas saturadas.

Planea combinaciones simples. Tener verduras lavadas, pollo cocido, huevos, frijoles, tortillas y arroz integral listos facilita preparar una cena equilibrada en pocos minutos. La planificación también ayuda a aprovechar sobrantes y evitar desperdicio.

Fórmula práctica

Verduras + proteína + carbohidrato integral + grasa saludable

Ejemplos:

Tacos de pollo con nopales, tortilla de maíz y aguacate.

Omelette de espinaca y champiñones con pan integral.

Ensalada de garbanzos, pepino, jitomate y aceite de oliva.

Salmón o atún con brócoli y arroz integral.

Sopa de lentejas con verduras y queso panela.

Las necesidades nutricionales cambian según edad, actividad física, enfermedades y objetivos de salud. Si existe diabetes, enfermedad renal o una condición digestiva, conviene ajustar las cenas con orientación profesional.