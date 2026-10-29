Empresario solo depositó 5 mil pesos por Altos Hornos de México: la FGR va tras José Arturo Domínguez Arteaga

José Arturo Domínguez Arteaga afronta una denuncia ante la Fiscalía General de la República por falsedad de declaraciones en el intento de compra de Altos Hornos de México. (Crédito: NRY México )

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Se dio a conocer ayer que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en contra del posible comprador de Altos Hornos de México (AHMSA), José Arturo Domínguez Arteaga, ante la presunta falsedad de sus declaraciones.

En consecuencia, la subasta mercantil de la empresa siderúrgica afronta un nuevo reto, pues la carpeta ya fue abierta en contra del empresario y representante de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), quien ofreció adquirir AHMSA el pasado 25 de septiembre por un monto total de mil 400 millones de pesos.

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FGR va por el comprador de AHMSA

Ofrecer dicho monto solo fue el inicio, ya que para continuar con el proceso de subasta de activos, el empresario tenía la obligación de depositar una garantía de seriedad por 56.3 millones de dólares, exigida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Cabe señalar que el postor tenía como fecha límite para concretar la transacción el pasado 13 de octubre, pero, en ese lapso, únicamente depositó cinco mil pesos.

Indagan al empresario por el delito de falsedad de declaraciones

Ante el incumplimiento de lo acordado durante la audiencia de subasta, la jueza concursal Ruth Huerta García pidió investigar posibles inconsistencias. La solicitud considera una eventual falsedad de declaraciones, delito previsto en el artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal.

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Ante esta situación, la juzgadora señaló falta de formalidad y desdén para atender los compromisos establecidos por parte de Domínguez Arteaga.

De gigante industrial a empresa en quiebra: AHMSA se prepara para una nueva subasta.

Nueva eventualidad, retrasa la venta de Altos Hornos

Con la investigación en curso, es un hecho que la venta de Altos Hornos de México se verá retrasada, lo que –como era de esperar– generó molestia entre representantes del sector e incertidumbre para las familias de los trabajadores de la región centro de Coahuila.

A finales de septiembre de 2025, Altos Hornos de México informó que pondría a la venta sus activos, proceso que contó con la autorización de la jueza Ruth Huerta García. Esta operación contemplaba bienes por mil 200.9 millones de dólares de la siderúrgica y otros 125.4 millones de dólares de su subsidiaria, Minera del Norte (Minosa).

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Posteriormente, en enero de 2026, la empresa anunció el inicio de la comercialización de los activos de ambas compañías. Como parte del acuerdo con las autoridades, la audiencia de subasta quedó programada para este 2 de marzo en el Juzgado Federal de Concursos Mercantiles.

AHMSA enfrenta dos procesos fallidos de venta

Aunque la empresa cumplió con todos los requisitos para facilitar la venta, en el lapso antes mencionado ha atravesado al menos dos intentos fallidos.

El primero, derivó de negociaciones infructíferas con fondos estadounidenses y entes privados como Kickapoo, Cargill y Banca Afirme .

Mientras que el segundo ocurrió cuando cinco de los seis postores precalificados en el proceso no presentaron la garantía requerida.

José Arturo Domínguez ofreció pagar mas de mil 400 millones de dólares por la empresa. Crédito: El Sol de la Laguna

Luz y sombra: La historia de Altos Hornos de México

Altos Hornos de México se fundó en 1942. En 1991, Grupo Acerero del Norte (GAN) tomó el control con 55 por ciento de participación, mientras la familia Autrey conservó el 45 por ciento restante.

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GAN pertenecía a la familia Ancira Elizondo.

Aunque durante años fue considerada una de las compañías más relevantes de la industria siderúrgica, en 1999 dejó de cubrir sus compromisos financieros. Desde entonces, sus acciones permanecen suspendidas en la Bolsa Mexicana de Valores.

Antes de que venciera la antigua Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, la empresa recurrió a ese mecanismo legal.

Gracias a ese procedimiento, la firma pudo negociar con sus acreedores sin enfrentar consecuencias legales. No obstante, las conversaciones se extendieron durante varios años sin llegar a un acuerdo.

2024: Declaran la quiebra de AHMSA

Tras 15 años de inestabilidad, finalmente, en noviembre de 2024 un juzgado declaró formalmente la quiebra de AHMSA y de su filial, por lo que la administración de las propiedades pasó a manos de un síndico nombrado judicialmente y arrancó el proceso para consolidar la subasta mercantil.

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El empresario mexicano Alonso Ancira fue presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México. Crédito: Especial

En 2019, Alonso Ancira Elizondo, entonces presidente del Consejo de Administración de la empresa, fue detenido en Mallorca, España. La captura ocurrió dentro de la investigación contra Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y profundizó la crisis que aún enfrenta la siderúrgica.

Aunque parecía que al fin se concretaría la venta de AHMSA, por falsedad de declaraciones, la FGR investiga Arturo Domínguez Arteaga, comprador de la empresa que no hizo el depósito de garantía solicitado.