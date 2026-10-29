México

Empresario solo depositó 5 mil pesos por Altos Hornos de México: la FGR va tras José Arturo Domínguez Arteaga

El empresario fue postor en la subasta, pero nunca hizo el pago completo y fue demandado por falsedad de declaraciones

Un hombre mayor con traje a la izquierda y un muro de concreto con el logotipo azul y amarillo de AHMSA a la derecha
José Arturo Domínguez Arteaga afronta una denuncia ante la Fiscalía General de la República por falsedad de declaraciones en el intento de compra de Altos Hornos de México. (Crédito: NRY México )
Guardar

Se dio a conocer ayer que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en contra del posible comprador de Altos Hornos de México (AHMSA), José Arturo Domínguez Arteaga, ante la presunta falsedad de sus declaraciones.

En consecuencia, la subasta mercantil de la empresa siderúrgica afronta un nuevo reto, pues la carpeta ya fue abierta en contra del empresario y representante de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), quien ofreció adquirir AHMSA el pasado 25 de septiembre por un monto total de mil 400 millones de pesos.

PUBLICIDAD

FGR va por el comprador de AHMSA

Ofrecer dicho monto solo fue el inicio, ya que para continuar con el proceso de subasta de activos, el empresario tenía la obligación de depositar una garantía de seriedad por 56.3 millones de dólares, exigida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Cabe señalar que el postor tenía como fecha límite para concretar la transacción el pasado 13 de octubre, pero, en ese lapso, únicamente depositó cinco mil pesos.

Indagan al empresario por el delito de falsedad de declaraciones

Ante el incumplimiento de lo acordado durante la audiencia de subasta, la jueza concursal Ruth Huerta García pidió investigar posibles inconsistencias. La solicitud considera una eventual falsedad de declaraciones, delito previsto en el artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, la juzgadora señaló falta de formalidad y desdén para atender los compromisos establecidos por parte de Domínguez Arteaga.

De gigante industrial a empresa en quiebra: AHMSA se prepara para una nueva subasta.
De gigante industrial a empresa en quiebra: AHMSA se prepara para una nueva subasta.

Nueva eventualidad, retrasa la venta de Altos Hornos

Con la investigación en curso, es un hecho que la venta de Altos Hornos de México se verá retrasada, lo que –como era de esperar– generó molestia entre representantes del sector e incertidumbre para las familias de los trabajadores de la región centro de Coahuila.

A finales de septiembre de 2025, Altos Hornos de México informó que pondría a la venta sus activos, proceso que contó con la autorización de la jueza Ruth Huerta García. Esta operación contemplaba bienes por mil 200.9 millones de dólares de la siderúrgica y otros 125.4 millones de dólares de su subsidiaria, Minera del Norte (Minosa).

Posteriormente, en enero de 2026, la empresa anunció el inicio de la comercialización de los activos de ambas compañías. Como parte del acuerdo con las autoridades, la audiencia de subasta quedó programada para este 2 de marzo en el Juzgado Federal de Concursos Mercantiles.

AHMSA enfrenta dos procesos fallidos de venta

Aunque la empresa cumplió con todos los requisitos para facilitar la venta, en el lapso antes mencionado ha atravesado al menos dos intentos fallidos.

  • El primero, derivó de negociaciones infructíferas con fondos estadounidenses y entes privados como Kickapoo, Cargill y Banca Afirme.
  • Mientras que el segundo ocurrió cuando cinco de los seis postores precalificados en el proceso no presentaron la garantía requerida.
José Arturo Domínguez ofreció pagar mas de mil 400 millones de dólares por la empresa. Crédito: El Sol de la Laguna
José Arturo Domínguez ofreció pagar mas de mil 400 millones de dólares por la empresa. Crédito: El Sol de la Laguna

Luz y sombra: La historia de Altos Hornos de México

Altos Hornos de México se fundó en 1942. En 1991, Grupo Acerero del Norte (GAN) tomó el control con 55 por ciento de participación, mientras la familia Autrey conservó el 45 por ciento restante.

GAN pertenecía a la familia Ancira Elizondo.

Aunque durante años fue considerada una de las compañías más relevantes de la industria siderúrgica, en 1999 dejó de cubrir sus compromisos financieros. Desde entonces, sus acciones permanecen suspendidas en la Bolsa Mexicana de Valores.

Antes de que venciera la antigua Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, la empresa recurrió a ese mecanismo legal.

Gracias a ese procedimiento, la firma pudo negociar con sus acreedores sin enfrentar consecuencias legales. No obstante, las conversaciones se extendieron durante varios años sin llegar a un acuerdo.

2024: Declaran la quiebra de AHMSA

Tras 15 años de inestabilidad, finalmente, en noviembre de 2024 un juzgado declaró formalmente la quiebra de AHMSA y de su filial, por lo que la administración de las propiedades pasó a manos de un síndico nombrado judicialmente y arrancó el proceso para consolidar la subasta mercantil.

PORTADA (Foto: El empresario mexicano Alonso Ancira)
El empresario mexicano Alonso Ancira fue presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México. Crédito: Especial

En 2019, Alonso Ancira Elizondo, entonces presidente del Consejo de Administración de la empresa, fue detenido en Mallorca, España. La captura ocurrió dentro de la investigación contra Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y profundizó la crisis que aún enfrenta la siderúrgica.

Aunque parecía que al fin se concretaría la venta de AHMSA, por falsedad de declaraciones, la FGR investiga Arturo Domínguez Arteaga, comprador de la empresa que no hizo el depósito de garantía solicitado.

Temas Relacionados

FGRAHMSACoahuilaMéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Harry Kane se conmueve al recordar a México con regalo mundialista tras volver a Múnich con el Balón de Oro

El mejor jugador de la temporada recibió una ovación con el Bayern Múnich y señaló la presión del Estadio Azteca durante los octavos del Mundial 2026

Harry Kane se conmueve al recordar a México con regalo mundialista tras volver a Múnich con el Balón de Oro

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

Reportes ciudadanos indican que se colocaron ponchallantas en diversos puntos para evitar la circulación

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

Urge Amnistía Internacional justicia tras el asesinato del defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez en Chiapas

El líder tzotzil contaba con medidas preventivas oficiales desde 2023

Urge Amnistía Internacional justicia tras el asesinato del defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez en Chiapas

João Ferreira se convierte en el cuarto habitante confirmado de La Mansión VIP 2

El creador de contenido de 25 años ingresa al reality de HotSpanish para disputar el premio de 2 millones de pesos

João Ferreira se convierte en el cuarto habitante confirmado de La Mansión VIP 2

Se acercan al envenenador de perros en el Parque España: Alessandra Rojo de la Vega entrega pruebas para identificarlo

La funcionaria presenta ante la FGJCDMX videos e imágenes reunidos por residentes de la Condesa

Se acercan al envenenador de perros en el Parque España: Alessandra Rojo de la Vega entrega pruebas para identificarlo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Matamoros Axel Alfredo, alias “El Titán”: operador del Cártel del Golfo y familiar de Osiel Cárdenas Guillén

Cae en Matamoros Axel Alfredo, alias “El Titán”: operador del Cártel del Golfo y familiar de Osiel Cárdenas Guillén

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur

Asesinan a tiros a un regidor del PRI y a su esposa en Michoacán: su hijo resultó lesionado

DEA se atribuye participación en abatimiento del ‘Chuy González’, operador del Cártel de Guasave

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa no ha recibido el dinero por ganar La Casa de los Famosos: conoce cuál sería la razón

Mariana Ochoa no ha recibido el dinero por ganar La Casa de los Famosos: conoce cuál sería la razón

João Ferreira se convierte en el cuarto habitante confirmado de La Mansión VIP 2

Cuánto cuestan los boletos para Fuerza Regida en Monterrey: abren nuevas fechas tras agotar las entradas

Hija de Valentín Elizalde estalla tras el anuncio del documental de su padre; demanda falta de permisos

Mexicanos se despiden de Patrick Stewart: dónde ver sus películas, incluidas las de X-Men

DEPORTES

Harry Kane se conmueve al recordar a México con regalo mundialista tras volver a Múnich con el Balón de Oro

Harry Kane se conmueve al recordar a México con regalo mundialista tras volver a Múnich con el Balón de Oro

Checo Pérez celebrará 300 carreras en el Gran Premio de México: “Será muy especial para mí”

Pierre Gasly ve complicado repetir su actuación de cuarto lugar en México del 2021, pero no descarta sorpresas

Checo Pérez habla de su experiencia en el Showrun de la CDMX: “Lo disfruté muchísimo, una gran experiencia”

Carlos Sainz hornea su casco especial y estrena indumentaria tricolor para el Gran Premio de México de la F1