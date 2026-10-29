México

No solo en CDMX: en Guadalajara también denuncian muerte de gatos por presunto envenenamiento

El caso se suma a la reciente problemática de perros muertos presuntamente por la misma razón en el Parque España en CDMX

Un gato negro a la izquierda y un gato atigrado con blanco a la derecha están echados sobre un suelo de piedra
Un gato común europeo y un gato negro permanecen echados sobre el suelo pavimentado mientras observan hacia el frente. (Magnific)
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Vecinos y habitantes de localidades aledañas al Parque Alcalde, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, han reportado la aparición de gatos muertos, atribuidas a presunto envenenamiento, lo que ha puesto en alerta a quienes cuidan a los animales que viven en la zona.

Las denuncias señalan que los gatos habrían consumido sustancias dañinas colocadas en sitios donde suelen recibir alimento o permanecer durante el día.

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El Comité de Cuidado Animal Parque Alcalde informó que ya sostuvo una primera reunión con autoridades del parque y personal de protección animal. El grupo señaló que el encuentro buscó definir medidas de seguridad tras la muerte y desaparición de los felinos.

Vecinos han reportado la muerte de varios gatos en Guadalajara por presunto envenenamiento.
Vecinos han reportado la muerte de varios gatos en Guadalajara por presunto envenenamiento.

Hallan gatos muertos en parque de Guadalajara

Vecinas, vecinos y personas voluntarias reportan el hallazgo de varios gatos muertos en el Parque Alcalde, en Guadalajara, Jalisco. Los casos ocurren en circunstancias que han generado sospechas de un posible envenenamiento dentro del espacio público.

Las personas que cuidan a los felinos señalan que las muertes se han registrado tanto en el parque como en zonas aledañas. Ante los hallazgos, realizaron llamadas y reportes para solicitar la intervención de las áreas responsables de protección animal.

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La comunidad sostiene que los animales podrían haber tenido contacto con alimentos o sustancias tóxicas. Hasta ahora, no se ha informado de manera pública una causa oficial sobre las muertes ni sobre posibles responsables.

Vecinos han reportado la muerte de varios gatos en Guadalajara por presunto envenenamiento.
Vecinos han reportado la muerte de varios gatos en Guadalajara por presunto envenenamiento.

Autoridades preparan soluciones ante la crisis

De acuerdo con la actualización difundida por el comité, las autoridades plantean instalar medidas de vigilancia e implementar una zona protegida para los gatos que permanecen en el lugar. El espacio tendría una ubicación definida dentro del parque y contaría con protección para reducir riesgos.

Las personas que participan en el cuidado de los animales sostienen que la medida surge después de los reportes acumulados por muertes en circunstancias sospechosas. La comunidad también pide que los anuncios se traduzcan en acciones verificables y que exista información sobre los avances.

El caso en Guadalajara se suma a las denuncias por presunto envenenamiento de gatos que han generado preocupación en otros puntos del país, incluida la Ciudad de México. En el Parque Alcalde, los reclamos se concentran en la necesidad de investigar cada muerte y evitar que se repitan.

Quienes promueven la petición dirigida a las autoridades señalan que los animales no deben quedar expuestos a agresiones dentro de un espacio público. También sostienen que el trabajo de las personas voluntarias, aunque constante, no reemplaza las obligaciones de las dependencias encargadas de la protección animal.

La solicitud ciudadana exige una investigación que permita reunir evidencias, revisar los reportes previos y determinar si hubo sustancias tóxicas en el parque. En caso de que se confirme un acto de crueldad animal, piden que se identifique a las personas responsables y se apliquen las medidas legales correspondientes.

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