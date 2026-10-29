Línea 9 del Metro CDMX implementa operativo de seguridad por el Gran Premio de México de Fórmula 1

El STC Metro informó que realizará un operativo de seguridad y orientación a los usuarios a lo largo del fin de semana con motivo del Gran Premio de México que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la Línea 9 es la principal ruta para llegar a las instalaciones (X/

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La Ciudad de México vuelve a convertirse en la sede del Gran Premio de México de la Fórmula 1, del 30 de octubre al 1 de noviembre el Autódromo Hermanos Rodríguez será la sede de las emociones del automovilismo. Por ello, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) implementará un operativo para reforzar la seguridad en las instalaciones de la Línea 9.

Adrián Rubalcava Suárez, director general del STC Metro, informó que en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México implementarán un operativo especial con el fin de orientar y proteger a los cientos de usuarios que se esperan en la línea café con motivo del evento de la Fórmula 1.

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La estación Ciudad Deportiva es una de las más cercanas al autódromo donde se disputará la carrera el domingo 1 de noviembre. Las estaciones Puebla y Velódromo también se encuentran próximas al recinto y constituyen alternativas de traslado para quienes asistan al evento.

En qué consiste el operativo en la Línea 9 del Metro CDMX por evento de la F1

Metro CDMX realizará operativo de seguridad en la Línea 9 por el Gran Premio de México (X/ @MetroCDMX)

Entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, la Línea 9 contará con un operativo especial de seguridad integrado por 510 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y 40 vigilantes del STC Metro. El refuerzo se realizará en seguimiento a las indicaciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y se concentrará en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla durante los días del certamen automovilístico.

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Se espera que a lo largo de este fin de semana realicen acciones para la dosificación de pasajeros en la Línea 9, así como personal que estará orientando a todos los turistas nacionales e internacionales para sus trayectos, así como para preservar el buen uso de las instalaciones de la Línea 9 del Metro CDMX.

El Metro CDMX pidió a los usuarios evitar la caída de objetos metálicos a las vías, ya que esta situación provoca retrasos en el servicio. También recordaron la importancia de no rebasar la línea amarilla de seguridad en los andenes, permitir el libre cierre de las puertas y abstenerse de ingresar a las estaciones con bebidas embriagantes.

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“El STC también hace un llamado al público usuario para evitar la caída de objetos metálicos a las vías; no rebasar la línea amarilla de seguridad en los andenes, permitir el libre cierre de puertas y no ingresar a las estaciones con bebidas embriagantes”, informaron en un comunicado oficial.

Autoridades reforzarán seguridad en el Metro CDMX por el GP de México (X/ @MetroCDMX)

Metro CDMX instala monoplaza conmemorativo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro instalará un automóvil monoplaza con el logotipo del organismo en el vestíbulo de la estación Ciudad Deportiva, correspondiente a la Línea 9, conocida como la línea café. La exhibición estará disponible a partir del viernes 30 de octubre para los usuarios de la Red, los aficionados al automovilismo deportivo y el público en general que acuda a la zona con motivo de la carrera de Fórmula 1 en México.

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“El automóvil, con el logo del Metro, se exhibe en el vestíbulo de la estación Ciudad Deportiva, con la finalidad de que quienes asistan, a partir de mañana viernes, a vivir la experiencia de este gran premio de renombre internacional tengan la oportunidad de tomarse la foto, individual o grupal. Incluso, este coche de competencia de máxima velocidad, puede hacer juego con la camisola típica de fan de las carreras de autos”, compartió el STC.

El vehículo, presentado como el “bólido de la escudería Metro”, permitirá que los asistentes se tomen fotografías individuales o grupales. La unidad podrá acompañar la vestimenta de los aficionados a las carreras y formará parte de una ambientación especial preparada por la Dirección General del STC, a cargo de Adrián Rubalcava Suárez, con distintas sorpresas relacionadas con la competencia y su parafernalia.

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